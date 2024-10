Dự án đô thị xanh tại Huế được điều chỉnh tổng mức đầu tư lên hơn 2.088 tỷ đồng

Dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) - Tiểu dự án Thừa Thiên Huế có tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh là 2.088,472 tỷ đồng, tăng 159,087 tỷ đồng so với trước đây.

HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành nghị quyết thống nhất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) - Tiểu dự án Thừa Thiên Huế.

Theo đó, dự án có tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh là 2.088,472 tỷ đồng, tăng 159,087 tỷ đồng so với trước đây.

Gói thầu nâng cấp mở rộng cầu Vĩ Dạ (TP.Huế) thuộc dự án đô thị xanh tại Huế bị nhà thầu trả lại vì không có mặt bằng để thi công.

Tổng mức đầu tư bằng đồng USD của dự án không thay đổi, là 91,22 triệu USD. Vốn ODA của dự án là 1.442,771 tỷ đồng (tăng 159,181 tỷ đồng do thay đổi tỷ giá trong quá trình thực hiện thanh toán), tương đương 60,69 triệu USD, và vốn đối ứng là 645,702 tỷ đồng, tương đương 30,53 triệu USD.

Số tiền 552,719 tỷ đồng, tương đương 23,857 triệu USD, là vốn kết dư của dự án sẽ được sử dụng để đầu tư bổ sung nhiều hạng mục dự án. Đó là: Kênh sinh thái Khu A – Đô thị mới An Vân Dương (gồm 2 tuyến kênh); xây mới tuyến đường mặt cắt 60m tại Khu B - Đô thị mới An Vân Dương và tuyến đường mặt cắt 100m nối từ đường quy hoạch mặt cắt 60m đến đường quy hoạch mặt cắt 36m thuộc Khu B - Đô thị mới An Vân Dương.

Bên cạnh đó, vốn kết dư của dự án còn được sử dụng để cải tạo các tuyến đường Kim Long, Nguyễn Phúc Nguyên, Bạch Đằng, Chi Lăng, TP.Huế) và xây mới cầu đi bộ nối Trung tâm hành chính TP.Huế và Trung tâm Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế.

Dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) - Tiểu dự án Thừa Thiên Huế được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt năm 2016, điều chỉnh năm 2023. Dự án do Sở KHĐT tỉnh làm đại diện chủ đầu tư, vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)...