Dự báo giá cao su sẽ tiếp tục tăng trong 2 tháng cuối năm

Theo ước tính, xuất khẩu cao su của Việt Nam trong tháng 10/2020đạt 200 nghìn tấn, trị giá 266 triệu USD, giảm 2,8% về lượng, nhưng tăng 0,2% về trị giá so với tháng 9/2020, tăng 4,3% về lượng và tăng 6,8% về trị giá so với tháng 10/2019; giá xuất khẩu cao su bình quân tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2019, lên mức 1.330 USD/tấn.

Lũy kế 10 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu cao su ước đạt 1,31 triệu tấn, trị giá 1,69 tỷ USD, tăng 0,8% về lượng, nhưng giảm 4,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019; giá xuất khẩu cao su bình quân ở mức 1.286 USD/ tấn, giảm 4,9% so với cùng kỳ năm 2019.