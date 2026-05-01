Nhịp sống miền Trung

Du khách tham quan biển, đảo vịnh Nha Trang đông nghịt

Công Tâm
01/05/2026 11:17 GMT +7
Trong kỳ nghỉ lễ dài ngày năm nay, hàng chục nghìn du khách của các tỉnh trong cả nước đã chọn tham quan biển, đảo ở vịnh Nha Trang (Khánh Hòa).

Ngày 1/5, ghi nhận của PV Dân Việt tại khu vực bến tàu du lịch Nha Trang, ngay từ sáng sớm, hàng ngàn lượt khách các tỉnh, thành như: Lâm Đồng, Đắk Lắk, Hà Nội, TP.HCM,... đã tập trung tại đây để đi tham quan du lịch biển đảo, càng về trưa thì số người đến càng đông hơn.

Dòng người kéo đi tham quan tour biển đảo trên vịnh Nha Trang. Ảnh: C.T

Ngoài ra, rất đông du khách xếp hàng đi cáp treo sang VinWonders Nha Trang tham quan, vui chơi giải trí. Để phục vụ du khách vui chơi đại lễ, ngoài các trò chơi mạo hiểm, thủy cung, xiếc chim…,

Các điểm tham quan biển đảo thu hút nhiều du khách, chủ yếu đến các điểm nổi tiếng khu vực vịnh Nha Trang như: Bãi Tranh, Con Sẻ Tre, vịnh San Hô, Hòn Tằm,…

Du khách giải nhiệt ở Vịnh Nha Trang, Khánh Hòa vào kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Ảnh: Nguyễn Thị Thu Phương.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Trần Văn Phú - Trưởng phòng Quản lý Bến tàu du lịch Nha Trang (thuộc Ban Quản lý vịnh Nha Trang) cho biết, lượng khách đi qua bến tàu trong ngày nghỉ lễ (30/4) gần 7.000 khách và ngày hôm nay (1/5)khoảng 10 nghìn lượt khách.

Theo ông Phú, ngay từ sáng sớm hôm nay khách rất đông, đơn vị phải huy động lực lượng và bố trí các phương tiện, đảm bảo an ninh để cho du khách di chuyển thuận lợi. Mặc dù khách đông, tuy nhiên việc xuất bến vẫn diễn ra thuận lợi nhờ phương án chuẩn bị từ sớm, tăng cường lực lượng ứng trực, phân luồng tàu thuyền.

Khách chuẩn bị đi tour ở Bến tàu du lịch Nha Trang. Ảnh: C.T

Chị Lê Thị Mỹ Nga (du khách TP.HCM) cho biết: "Đi tour đảo, thú vị nhất có lẽ là thấy cảm giác ngắm biển trong xanh, bãi cát trắng mịn như nhung, nhắm mắt lại để cái mặn mòi của gió biển thấm vào da thịt. Mọi ồn ào phố thị đều tan biến, chỉ còn lại nhịp thở của đại dương. Kết thúc chuyến đi tôi và gia đình sẽ thưởng thức các món hải sản tươi ngon ở Nha Trang, Khánh Hòa.

Tour biển đảo ở Nha Trang được các du khách rất thích. Ảnh: C.T

Bên cạnh đó, du khách còn tham quan các điểm du lịch nổi tiếng như: Khu di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Ponagar, Bảo tàng Hải Dương học, Làng nghề Trường Sơn, chùa Long Sơn, tắm biển vịnh Nha Trang,…

Càng về trưa dòng người về Nha Trang càng đông. Ảnh: C.T
