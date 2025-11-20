Đưa vào vận hành Dự án Nhà máy điện khí LNG Hiệp Phước trong năm 2027, đề nghị EVN thực hiện một nội dung quan trọng

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cùng Đoàn công tác của Chính phủ khảo sát tiến độ Dự án Dự án Nhà máy điện khí LNG Hiệp Phước - Ảnh: VGP/Hải Minh

Ngày 20/11, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cùng Đoàn công tác của Chính phủ đã đi khảo sát tiến độ Dự án Dự án Nhà máy điện khí LNG Hiệp Phước tại xã Hiệp Phước, TPHCM.

Dự án Nhà máy điện khí LNG Hiệp Phước được phát triển từ Nhà máy điện Hiệp Phước hiện hữu, thuộc Công ty TNHH Điện lực Hiệp Phước (HPPC).

Nhà máy điện Hiệp Phước bao gồm 3 tổ máy, có tổng công suất 375 MW, được đưa vào vận hành thương mại năm 1998, sử dụng nhiên liệu chính là dầu nặng. Năm 2009, Nhà máy cải tạo, trang bị hệ thống đốt nhiên liệu kép, có thể vận hành phát điện bằng cả dầu nặng và khí thiên nhiên.

Với định hướng tiếp tục phát triển Nhà máy điện Hiệp Phước thành một trung tâm năng lượng cho TPHCM và khu vực phía Nam, chủ đầu tư đã xin phép UBND TPHCM và Chính phủ để triển khai Dự án Nhà máy điện khí LNG Hiệp Phước 2.700 MW, bao gồm hai giai đoạn: Giai đoạn 1: 1.200 MW Giai đoạn 2: 1.500 MW.

Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, giai đoạn 1 của Dự án Nhà máy điện khí LNG Hiệp Phước dự kiến đưa vào vận hành năm 2028. Tuy nhiên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dự án để đưa vào vận hành sớm trước 1-2 năm.

Dự án bao gồm 3 tổ máy phát tua-bin khí chu trình hỗn hợp, trong đó phần lắp mới là 3 tua-bin khí, 3 lò thu hồi nhiệt (HRSG), 3 máy phát điện, trạm và đường dây 220 kV kết hợp với phần thiết bị hiện hữu là 3 tua-bin hơi, 3 máy phát điện cùng trạm và đường dây 110 kV hợp thành 3 tổ máy phát tua-bin khí chu trình hỗn hợp, có tổng công suất 1.200 MW.

Ngoài ra Dự án còn có nâng cấp cải tạo cảng 40.000 DWT xăng dầu hiện hữu thành cảng nhập LNG, xây mới hệ thống bồn chứa LNG, cùng hệ thống tái hóa khí để phục vụ cung cấp khí vận hành nhà máy điện, xây mới khu nhà văn phòng và điều hành nhà máy.

Theo ông Lê Văn Tám, Chủ tịch Công ty TNHH Điện lực Hiệp Phước, hiện phần thi công xây dựng đã thực hiện xong khoảng 60%, phần thi công lắp máy đạt khoảng 20%.

Ông Lê Văn Tám kiến nghị, Chính phủ chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khẩn trương chỉ đạo các đơn vị liên quan phê duyệt hợp đồng mua bán điện (PPA), làm cơ sở để ngân hàng giải ngân, cho vay để tiếp tục triển khai dự án bảo đảm đúng tiến độ đã đề ra trong Quy hoạch; đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường dây đấu nối để giải toả công suất của nhà máy ngay sau khi được đưa vào vận hành trong năm 2027.

Chủ đầu tư mong muống Bộ Xây dựng hướng dẫn chủ đầu tư thủ tục được nhập khẩu tàu LNG MARMARA để thực hiện công tác vận chuyển khí LNG cấp cho kho LNG Hiệp Phước nhằm đảm bảo nguồn nhiên liệu khí cho Dự án Nhà máy điện khí LNG Hiệp Phước - giai đoạn 1 với giá thành tốt.

Phó Thủ tướng tặng quà cho công nhân, người lao động đang làm việc tại công trường xây dựng Dự án Nhà máy điện khí LNG Hiệp Phước - Ảnh: VGP/Hải Minh

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao nỗ lực từng bước làm chủ, cải tạo, chuyển đổi sang sản xuất xanh, nâng công suất của nhà máy điện hiện hữu; đồng thời triển khai một số hạng mục đầu tư mới.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đây là một trong những dự án trọng điểm của ngành năng lượng và là dự án đầu tiên sử dụng khí LNG do tư nhân cung cấp, nhưng tiến độ triển khai dự án còn chậm.

Phó Thủ tướng đề nghị EVN hoàn thành việc phê duyệt hợp đồng mua bán điện trong năm 2025, đồng thời đẩy nhanh tiến độ dự án đường dây đấu nối; chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng để hoàn thành và đưa vào vận hành nhà máy trong năm 2027.

