Được chia lợi nhuận từ công ty con, quý II Cao su Đắk Lắk (DRI) báo lãi tăng 149% lên 65 tỷ đồng

Cao su Đắk Lắk (DRI) vừa công bố báo cáo tài chính riêng quý II với kết quả kinh doanh khởi sắc.

Công ty CP Đầu tư Cao su Đắk Lắk (UPCoM: DRI) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2022 công ty mẹ với doanh thu thuần đạt 84,7 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, doanh thu hoạt động tài chính kỳ này tăng 175% lên 72,7 tỷ đồng. Chi phí bán hàng giảm 9% còn 4,5 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 8% lên 1,4 tỷ đồng.

Kết quả, quý II Cao su Đắk Lắk báo lãi hơn 65 tỷ đồng, tăng 149% so với cùng kỳ.

Nguồn Báo cáo tài chính quý II của DRI

Lũy kế nửa năm 2022, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 160,6 tỷ đồng, giảm 7,5%, lợi nhuận sau thuế đạt 67,2 tỷ đồng, tăng 147% so với cùng kỳ.

Theo giải trình, lợi nhuận sau thuế quý II trên báo cáo tài chính riêng lãi 65 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021 lãi 26,1 tỷ đồng tăng 149% do trong kỳ lợi nhuận được chia từ Công ty con tăng gần 39 tỷ đồng so với 2021.

Tổng tài sản công ty mẹ Cao su Đắk Lắk đến cuối tháng 6/2022 đạt 852,5 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Tài sản dài hạn chiếm 89% với 758,3 tỷ đồng, trong đó 563 tỷ là đầu tư tài chính dài hạn. Riêng đầu tư vào công ty con 560 tỷ đồng, trong đó đầu tư vào Công ty TNHH cao su Đắk Lắk 539 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tính đến 30/6, nợ ngắn hạn giảm 20% xuống 64,7 tỷ đồng, trong đso phải trả người bán ngắn hạn giảm 53% xuống 33 tỷ đồng, phải trả ngắn hạn khác tăng 108% lên 29,8 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 13/7, cổ phiếu DRI tăng 0,83% lên 12/100 đồng/cp.