EVN phản hồi việc dừng huy động điện mặt trời của Trung Nam-Thuận Nam

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã phát đi thông tin liên quan đến việc dừng huy động một phần công suất (172,12 MW) của nhà máy điện mặt trời Trung Nam - Thuận Nam (450MW) chưa có giá.

EVN dừng mua điện mặt trời chưa có giá của Trung Nam là đúng quy định của pháp luật

Tổ hợp nhà máy điện mặt trời Trung Nam.

Liên quan đến việc dừng huy động phần công suất 172,12 MW của điện mặt trời Trung Nam chưa có giá, vừa qua Chính phủ và Bộ Công Thương đã có nhiều chỉ đạo với nội dung là “EVN huy động phát điện của nhà máy điện mặt trời Trung Nam trên cơ sở hợp đồng PPA đã ký và theo các quy định của pháp luật”.

Theo các văn bản pháp lý hiện hành, việc dừng huy động phần công suất chưa có giá của nhà máy điện mặt trời Trung Nam – Thuận Nam 450 MW căn cứ trên Văn bản số 12158/BCT-ĐTĐL ngày 19/12/2016 của Bộ Công Thương chỉ đạo: “Kể từ ngày 01/01/2017, nếu các nhà máy điện (trừ các nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh được quy định tại Quyết định 2012/QĐ-TTg ngày 24/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ và các nhà máy điện phối hợp vận hành với các nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh được quy định tại Quyết định 4712/QĐ-BCT ngày 2/12/2016 của Bộ Công Thương) không có hợp đồng mua bán điện hoặc có hợp đồng mua bán điện nhưng giá điện đã hết hiệu lực, Bộ Công Thương yêu cầu EVN chỉ đạo các đơn vị liên quan không huy động các nhà máy điện này phát điện lên lưới điện quốc gia trừ trường hợp cần thiết huy động để đảm bảo an ninh cung cấp điện”.

Điều 4 Thông tư số 13/2017/TT-BCT ngày 3/8/2017 của Bộ Công Thương quy định: “Tập đoàn Điện lực Việt Nam không thực hiện việc tạm thanh toán hoặc thanh toán tiền điện cho nhà máy điện khi vận hành, phát điện lên lưới mà không ký kết chính thức hợp đồng mua bán điện. Trong trường hợp phải huy động các nhà máy này do yêu cầu đảm bảo an ninh cung cấp điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm báo cáo Bộ Công Thương, phối hợp với đơn vị phát điện thực hiện việc huy động, vận hành và thanh toán tiền điện cho nhà máy điện”.

Theo EVN, với các căn cứ nêu trên, việc dừng huy động phần công suất 172,12 MW chưa có cơ chế giá của nhà máy điện mặt trời Trung Nam – Thuận Nam là tuân thủ đúng với các văn bản pháp lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 31/08/2022 Công ty mua bán điện (EVNEPTC) thuộc EVN có văn bản số 6082/EPTC-KDMĐ thông báo ngừng huy động phần công suất chưa có giá bán điện dự án Nhà máy điện mặt trời 450MW.

Theo báo cáo của Công ty TNHH Điện mặt trời Trung Nam - Thuận Nam (nhà đầu tư), việc dừng khai thác phần công suất chưa có giá điện của dự án điện mặt trời 450MW từ ngày 01/09/2022 đã gây thiệt hại cho dự án lên tới 80 tỷ đồng.