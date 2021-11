Gần 5.000 tỷ đầu tư dự án điện gió tại Phú Yên

Tổng vốn đầu tư của dự án Trang trại phong điện HBRE An Thọ khoảng 4.956 tỷ đồng, dự kiến sản lượng điện thương phẩm hàng năm 698,59GWh.

Ngày 22/11, đại diện UBND tỉnh Phú Yên cho biết, chính quyền tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư đối với dự án Trang trại phong điện HBRE An Thọ (giai đoạn 1) đối với Công ty CP HBRE Phú Yên.

Một khu vực đầu tư điện gió của HBRE tại tỉnh Gia Lai. Ảnh: HBRE

Theo đó, Trang trại phong điện HBRE An Thọ có quy mô sử dụng đất khoảng 96,4ha, triển khai ở các địa bàn xã An Thọ, An Hiệp và An Lĩnh (huyện Tuy An, Phú Yên).

Dự án có tổng công suất 200MW, bao gồm 48 trụ tuabin gió kết hợp xây dựng Trạm biến áp, nhà điều hành; đường dây 220kV và ngăn lộ đường dây 220kV tại trạm biến áp 220kV Tuy Hòa; đường quản lý vận hành và các hạng mục phụ trợ khác. Tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 4.956 tỷ đồng.



Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành trong tháng 6/2022, cho sản lượng điện thương phẩm hàng năm khoảng 698,59GWh.