Gần 80.000 tỷ đồng "đổ" vào Gia Lai: Điều gì đang tạo sức hút?

Gia Lai thu hút 144 dự án đầu tư, tổng vốn đăng ký hơn 78.000 tỷ đồng

Ngày 19/10, ông Nguyễn Văn Châu – Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Gia Lai cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2025, tỉnh đã tiếp nhận tổng cộng 437 hồ sơ về lĩnh vực đầu tư để xử lý.

Trong đó, 262 hồ sơ về thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (GCNĐKĐT); 175 hồ sơ về điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh GCNĐKĐT và các thủ tục khác.

Gia Lai khởi công dự án khu công nghiệp Phù Mỹ - giai đoạn 1.

Theo Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã thu hút 144 dự án đầu tư, với tổng vốn đăng ký hơn 78.000 tỷ đồng. Trong đó có 130 dự án đầu tư trong nước, tổng vốn hơn 42.500 tỷ đồng, và 14 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), tổng vốn hơn 35.400 tỷ đồng (tương đương 1,41 tỷ USD).

Theo lĩnh vực, có 66 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp; 20 dự án xây dựng - hạ tầng; 17 dự án thương mại dịch vụ - du lịch; 40 dự án nông - lâm nghiệp - thủy sản và 1 dự án bất động sản, kinh tế đô thị.

Thu hồi, chấm dứt hoạt động 5 dự án

Tỉnh Gia Lai cũng đã thực hiện điều chỉnh 142 dự án, với tổng vốn đầu tư tăng thêm hơn 6.552 tỷ đồng; thu hồi, chấm dứt hoạt động 5 dự án.

Mới đây nhất, ngày 17/10, UBND tỉnh Gia Lai đã quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao TRE - Đak Đoa, đồng thời chấp nhận Công ty CP Công nghệ tài nguyên năng lượng Tây Nguyên là nhà đầu tư thực hiện dự án.

Dự án có tổng mức đầu tư 1.675 tỷ đồng, quy mô hơn 457ha, triển khai tại 3 xã Đak Đoa, KDang và Ia Băng. Thời gian thực hiện dự án từ quý III/2025 đến quý IV/2029, với thời hạn hoạt động 50 năm.

Dự án hướng đến xây dựng trung tâm khoa học công nghệ nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới trong khảo nghiệm, sản xuất thử, ươm tạo và chuyển giao công nghệ; đồng thời trồng, nhân giống cây dược liệu, cây ăn quả ứng dụng công nghệ cao và cung cấp các dịch vụ sau thu hoạch, sơ chế, bảo quản sản phẩm.

Gia Lai phát triển hạ tầng giao thông rất hiện đại.

Trước đó, ngày 15/10, UBND tỉnh Gia Lai đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất dự án Khu đô thị Cát Khánh tại Cụm công nghiệp chế biến thủy sản Cát Khánh. Nhà đầu tư trúng thầu là Liên doanh Nam Mê Kông - Mekonghomes.

Dự án có tổng vốn đầu tư gần 2.000 tỉ đồng, quy mô hơn 41ha, được xây dựng tại xã Đề Gi. Thời gian thực hiện dự án là 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được giao đất, cho thuê đất, hoặc chuyển mục đích sử dụng đất. Người mua nhà ở liền kề gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng ổn định lâu dài.

Dự án hướng đến xây dựng mới khu đô thị Cát Khánh với các loại hình nhà ở đa dạng kết hợp thương mại dịch vụ, góp phần chỉnh trang đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.