Giá cà phê chững lại, kết thúc tuần với xu hướng đi xuống

Báo cáo xuất khẩu cà phê tháng 2 của hai quốc gia sản xuất và xuất khẩu cà phê hàng đầu thế giới đã khiến giá cà phê trên các thị trường kỳ hạn bị chững lại do lo ngại lãi suất tiền tệ có khả năng sẽ tăng cao. Tuần qua, các địa phương ghi nhận mức giá cà phê giảm 200 đồng/kg so với đầu tuần.

Giá cà phê hôm nay 12/3: Giảm 200 đồng/kg trong tuần qua

Tính chung cả tuần qua, thị trường London có 2 phiên tăng và 3 phiên giảm. Giá cà phê Robusta kỳ hạn giao ngay tháng 5 giảm tất cả 22 USD, tức giảm 1,02 %, xuống 2.140 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 7 giảm tất cả 19 USD, tức giảm 0,88 %, còn 2.131 USD/tấn, các mức giảm nhẹ. Khối lượng giao dịch trên mức trung bình.

Tương tự, thị trường New York có 3 phiên tăng và 2 phiên giảm giữa tuần. Giá cà phê Arabica kỳ hạn giao ngay tháng 5 giảm tất cả 0,05 cent, tức giảm 0,28 %, xuống 177,80 cent/lb, và kỳ hạn giao tháng 7 giảm tất cả 0,10 cent, tức giảm 0,06 %, còn 177,10 cent/lb, các mức giảm rất nhẹ. Khối lượng giao dịch khá cao trên mức trung bình.

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 12/03/2023 lúc 12:42:01 (delay 10 phút)

Giá cà phê nhân xô tại thị trường Tây Nguyên hôm nay (12/3) dao động trong khoảng 47.400 - 47.800 đồng/kg.

Trong 6 ngày qua, thị trường cà phê có xu hướng đi xuống. Vào cuối tuần, các địa phương ghi nhận mức giảm 200 đồng/kg so với đầu tuần. Trong đó, tỉnh Lâm Đồng điều chỉnh giá xuống còn 47.400 đồng/kg - mức thấp nhất ở thời điểm hiện tại. Ba tỉnh Gia Lai, Đắk Nông và Kon Tum cùng thu mua cà phê với mức 47.700 đồng/kg. Tương tự, giá cà phê tại Đắk Lắk giảm còn 47.800 đồng/kg vào cuối tuần này.

Giá cà phê chỉ biến động nhẹ trong tuần vừa qua do phần lớn các giới đầu cơ tỏ ra thận trọng trước khả năng Fed – Mỹ và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ mạnh tay trong việc điều hành lãi suất tiền tệ tại các phiên họp chính sách sắp tới, cho nên khối lượng thương mại trên cả hai sàn không cao như các tuần trước đó.

Trong khi đó, xuất khẩu cà phê trong tháng 2 từ hai quốc gia sản xuất và xuất khẩu cà phê cũng góp phần khiến thị trường tiêu dùng giảm bớt mối lo thiếu hụt nguồn cung trong ngắn hạn.

Tổng cục Hải quan Việt Nam báo cáo xuất khẩu cà phê tháng 3 đã tăng tới 40,35% so với tháng trước, trong khi Hội đồng xuất khẩu cà phê (Cecafé) ở Brazil báo cáo xuất khẩu tháng 2 đã giảm 33,3% so với cùng kỳ năm trước do mức giá trung bình xuất khẩu giảm thấp và mưa lũ, sạt lỡ đất kéo dài khiến nhà nông bán cà phê chậm lại.

Tính đến thứ sáu ngày 3/3, tồn kho Robusta được sàn London chứng nhận và theo dõi cấp phát đã tăng 4.710 tấn, tức tăng 7,01 % so với một tuần trước đó, lên đăng ký ở mức 72.890 tấn (tương đương 1.214.833 bao, bao 60 kg), ghi nhận hai tuần liên tiếp có mức tồn kho tăng khá mạnh.

Tốc độ tăng giá cà phê được dự báo sẽ chậm lại

Tháng 02/2023, giá cà phê Robusta và Arabica tiếp tục tăng mạnh do lo ngại thiếu hụt nguồn cung trong ngắn hạn. Tốc độ tăng giá cà phê được dự báo sẽ chậm lại do tồn kho tăng. Tính đến ngày 24/2/2023, tồn kho đạt chuẩn của sàn ICE London ghi nhận đã tăng thêm 0,23%, lên mức 67.180 tấn. Bên cạnh đó, nguồn cung sẽ sớm được bổ sung khi Indonesia bắt đầu bước vào vụ thu hoạch mới.

Trên sàn giao dịch London, ngày 28/02/2023, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 3/2023, tháng 5/2023, tháng 7/2023 và tháng 9/2023 tăng lần lượt 3,9%, 5,2%, 5,8% và 6,1% so với ngày 28/01/2023, lên mức 2.133 USD/tấn; 2.121 USD/tấn; 2.099 USD/tấn và 2.067 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, ngày 28/02/2023, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 3/2023, tháng 5/2023, tháng 7/2023 và tháng 9/2023 tăng lần lượt 9,7%, 8,7%, 7,9% và 7,6% so với ngày 28/01/2023, lên mức 186,45 Uscent/lb, 184,9 Uscent/lb, 182,75 Uscent/lb và 180,7 Uscent/lb.

Trên sàn giao dịch BMF của Brazil, ngày 28/02/2023, giá cà phê giao kỳ hạn tháng 3/2023 và tháng 5/2023 tăng lần lượt 1,5% và 6,5% so với ngày 28/01/2023, lên mức 233,05 Uscent/lb và 232,8 Uscent/lb; kỳ hạn giao tháng 7/2023 và tháng 9/2023 cùng tăng 9,8% so với ngày 28/01/2023, lên mức 229,2 Uscent/ lb và 225,95 Uscent/lb.

Tháng 2/2023, giá cà phê Robusta tại thị trường nội địa tăng mạnh. Ngày 28/02/2023, giá cà phê Robusta tăng từ 4.300 – 4.500 đồng/kg (tùy từng khu vực khảo sát) so với ngày 28/01/2023. Tại tỉnh Gia Lai và Đắk Nông, giá cà phê Robusta cùng tăng 4.300 đồng/kg, lên mức 47.100 đồng/kg; tại tỉnh Đắk Lắk, giá cà phê Robusta tăng 4.400 đồng/kg, lên mức 47.200 đồng/kg; tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê tăng 4.500 đồng/kg, lên mức 46.700 đồng/kg.

Theo ước tính, xuất khầu cà phê của Việt Nam trong tháng 2/2023 đạt 180 nghìn tấn, trị giá 393 triệu USD, tăng 26,3% về lượng và tăng 26,5% về trị giá so với tháng 1/2023, so với tháng 2/2022 tăng 28,7% về lượng và tăng 22% về trị giá. Tuy nhiên, tính chung 2 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 323 nghìn tấn, trị giá 703 triệu USD, giảm 13,1% về lượng và giảm 14,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Tháng 2/2022, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam ước đạt mức 2.182 USD/tấn, tăng 0,2% so với tháng 1/2023, nhưng giảm 3,9% so với tháng 2/2022. Tính chung 2 tháng đầu năm 2023, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam ước đạt mức 2.180 USD/tấn, giảm 1,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Cơ cấu chủng loại: Tháng 1/2023, xuất khẩu cà phê Robusta, cà phê chế biến giảm so với tháng 12/2022 và giảm so với tháng 1/2022; ngược lại, xuất khẩu cà phê Arabica tăng trưởng khả quan.

Thống kê từ số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy, xuất khẩu cà phê Robusta trong tháng 1/2023 đạt 128,56 nghìn tấn, trị giá 239,5 triệu USD, giảm 27,4% về lượng và giảm 28,3% về trị giá so với tháng 12/2022, so với tháng 1/2022 giảm 39,7% về lượng và giảm 43,8% về trị giá. Đáng chú ý, xuất khẩu cà phê Robusta sang một số thị trường trong tháng 1/2023 tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2022, gồm: Ý, Epuador; Ấn Độ; Indonesia…

Tháng 1/2023, xuất khẩu cà phê Arabica đạt 7,21 nghìn tấn, trị giá trên 27 triệu USD, tăng 11,1% về lượng và tăng 9,5% về trị giá so với tháng 12/2022, so với tháng 1/2022 tăng 16,1% về lượng và tăng 4,3% về trị giá. Trong đó, xuất khẩu cà phê Arabica sang các thị trường tăng gồm: Bỉ, Đức, Ý, Ai Len, Tây Ban Nha… Ngược lại, xuất khẩu cà phê Arabica sang thị trường Hà Lan, Hoa Kỳ, Canada, Nhật Bản, Indonesia… giảm.

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan