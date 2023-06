Giá cà phê ngày 03/06/2023 ở cả hai sàn bất ngờ đảo chiều sụt giảm. Cuối tuần, giá cà phê tại thị trường Tây Nguyên giảm 500 đồng, xuống dao động trong khung 60.700 - 61.300 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay 3/6: Cà phê nội quay đầu giảm 500 đồng/kg

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe – London đảo chiều sụt giảm. Kỳ hạn giao ngay tháng 7 giảm 30 USD, xuống 2.575 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 9 giảm 25 USD, còn 2.542 USD/ tấn, các mức giảm khá mạnh. Khối lượng giao dịch duy trì khá cao trên mức trung bình.

Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn ICE US – New York cũng đảo chiều sụt giảm. Kỳ hạn giao ngay tháng 7 giảm 2,75 cent, xuống 180,30 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 9 giảm 2,55 cent, còn 177,70 cent/lb, các mức giảm rất đáng kể. Khối lượng giao dịch duy trì rất cao trên mức trung bình.

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 03/06/2023 lúc 10:06:01 (delay 10 phút)

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 03/06/2023 lúc 10:06:01 (delay 10 phút)

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên giảm 500 đồng, xuống dao động trong khung 60.700 - 61.300 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên giảm 500 đồng, xuống dao động trong khung 60.700 - 61.300 đồng/kg. Cụ thể, tỉnh Lâm Đồng có mức giá thấp nhất là 60.700 đồng/kg. Kế đến là tỉnh Gia Lai với giá 61.000 đồng/kg. Cùng thời điểm khảo sát, tỉnh Đắk Lắk có giá thu mua là 61.200 đồng/kg. Đắk Nông ghi nhận mức giao dịch là 61.300 đồng/kg. Đây là mức giao dịch cao nhất trong các địa phương được ghi nhận.

Giá cà phê kỳ hạn đảo chiều sụt giảm khi USDX tăng mạnh trở lại đã thu hút dòng vốn đầu cơ chuyển về các sàn chứng khoán, dầu thô và nhiều hàng hóa khác, khiến mặt hàng cà phê và vàng phải chịu hy sinh.

Theo các nhà quan sát, sự gia tăng giá trị của đồng bạc xanh khiến các tiền tệ mới nổi mất giá, đã kích thích các quỹ và đầu cơ cà phê thanh lý, chốt lời sau khi đã mua mạnh trước đó. Trong khi nhà đầu tư Phố Wall kỳ vọng Fed duy trì lãi suất tại phiên họp vào giữa tháng 6 sau báo cáo tỷ lệ thất nghiệp tăng lên.

Tỷ giá đồng Reais tăng 1,03% lên ở mức 1USD =4,9540 R$ đã góp phần hỗ trợ giá cà phê kỳ hạn trên cả hai sàn khi thị trường nội địa Brazil giảm giá.

Tháng 5/2023, giá cà phê Robusta tại thị trường nội địa tăng mạnh so với cuối tháng trước.

Tháng 5/2023, giá cà phê Robusta tại thị trường nội địa tăng mạnh so với cuối tháng trước. Ngày 29/5/2023, giá cà phê Robusta tăng mức cao kỷ lục, từ 9.400 – 9.700 đồng/kg (tùy từng khu vực khảo sát) so với ngày 28/4/2023. Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê tăng 9.400 đồng/kg, lên mức 60.800 đồng/kg; tại tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông, giá cà phê tăng từ 9.600 – 9.700 đồng/kg, lên mức 61.600 đồng/kg; tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 9.700 đồng/kg, lên mức 60.500 đồng/kg.

Theo ước tính, tháng 5/2023, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 165 nghìn tấn, trị giá 396 triệu USD, tăng 0,9% về lượng, nhưng giảm 0,7% về trị giá so với tháng 4/2023, so với tháng 5/2022 tăng 15,7% về lượng và tăng 21,8% về trị giá. Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu cà phê của Việt Nam ước đạt 882 nghìn tấn, trị giá 2,02 tỷ USD, giảm 2,2% về lượng, nhưng tăng 0,2% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Tháng 5/2023, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam ước đạt mức 2.399 USD/tấn, giảm 1,6% so với tháng 4/2023, nhưng tăng 5,3% so với tháng 5/2022. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2023, giá xuất khẩu bình quân cà phê của nước ta ước đạt mức 2.295 USD/tấn, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về cơ cấu chủng loại 4 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu cà phê Robusta và Arabica giảm, nhưng xuất khẩu cà phê Excelsa và cà phê chế biến tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan cho biết, xuất khẩu cà phê Robusta trong tháng 4/2023 đạt xấp xỉ 145 nghìn tấn, trị giá 312,67 triệu USD, tăng 5,3% về lượng và tăng 16% về trị giá so với tháng 4/2022. Tính chung 4 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu cà phê Robusta của Việt Nam đạt 647,74 nghìn tấn, trị giá 1,29 tỷ USD, giảm 2,9% về lượng và giảm 2,0% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu cà phê Robusta sang các thị trường Tây Ban Nha, Nhật Bản, Bỉ, Anh, Hà Lan giảm, nhưng xuất khẩu sang các thị trường Đức, Ý, Hoa Kỳ, Nga tăng.