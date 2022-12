Giá cà phê hai sàn biến động trái chiều, cà phê trong nước quay đầu giảm

Giá cà phê kỳ hạn biến động trái chiều với áp lực đáo hạn hợp đồng quyền chọn. Trong nước, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên quay đầu giảm 200 đồng, xuống dao động trong khung 40.200 – 41.000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay 14/12: Khu vực Tây Nguyên đồng loạt giảm 200 đồng/kg

Kết thúc phiên giao dịch, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe – London đảo chiều giảm. Kỳ hạn giao ngay tháng 1 giảm 11 USD, xuống1.892 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 3 giảm 12 USD, còn 1.872 USD/tấn, các mức giảm đáng kể. Khối lượng giao dịch khá cao trên mức trung bình.

Trái lại, giá cà phê Arabica trên sàn ICE US – New York tiếp nối xu hướng tăng. Kỳ hạn giao ngay tháng 3 tăng thêm 0,85 cent, lên 167,90 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 5 tăng thêm 0,75 cent, lên 168,15 cent/lb, các mức tăng nhẹ. Khối lượng giao dịch khá cao trên mức trung bình.

GIÁ CÀ PHÊ TRỰC TUYẾN SÀN LONDON, NEW YORK, BMF Cập nhật: 14/12/2022 lúc 11:12:01

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên giảm 200 đồng, xuống dao động trong khung 40.200 - 41.000 đồng/kg. Trong đó, mức giá thấp nhất là 40.200 đồng/kg được ghi nhận tại tỉnh Lâm Đồng. Tiếp đó, hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai lần lượt có mức giá là 40.800 đồng/kg và 40.900 đồng/kg. Tương tự, giá thu mua tại Đắk Nông cũng giảm xuống mức 41.000 đồng/kg trong hôm nay.

Giá cà phê hôm nay 14/12: Khu vực Tây Nguyên đồng loạt giảm 200 đồng/kg.

Giá cà phê kỳ hạn biến động trái chiều sau báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 của Mỹ giảm nhẹ so với tháng trước và thấp hơn dự báo của Phố Wall, cũng là mức thấp nhất trong gần một năm qua.

Kết hợp với việc Kho bạc Mỹ tung ra 18 tỷ USD trái phiếu dài hạn đã khiến Chứng khoán Mỹ đảo chiều và USDX sụt giảm trở lại đã hỗ trợ các tiền tệ mới nổi tăng thêm giá trị.

Góp phần hỗ trợ giá cà phê Arabica duy trì sức tăng tại New York là tin đồn Cơ quan cung ứng và dự báo nông sản (Conab) trực thuộc Bộ Nông nghiệp sẽ cắt giảm ước tính sản lượng cà phê Brazil tại báo cáo khảo sát vụ mùa lần 1 sẽ được đưa ra trong những ngày sắp tới, tuy nhiên các Quỹ và đầu cơ cũng tỏ ra thận trọng với tin đồn này.

Hiệp hội các nhà xuất khẩu cà phê (Cecafé) ở Brazil báo cáo xuất khẩu cà phê hạt tháng 11 đã đạt 3,40 triệu bao, đưa xuất khẩu 5 tháng đầu niên vụ cà phê hiện tại 2022/2023 đạt tổng cộng 14,52 triệu bao, giảm 3,43% so với cùng kỳ niên vụ trước.

Tâm điểm hiện tại của thị trường là kết quả phiên họp điều hành tiền tệ của Fed – Mỹ cuối ngày hôm nay và của NHTW Châu Âu (ECB) vào ngày mai.

Tính đến hết tháng 11, kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam đã đạt hơn 3,63 tỷ USD, vượt xa con số 3,07 tỷ USD của năm 2021 và tiến gần kỷ lục 4 tỷ USD mà ngành cà phê hướng đến trong năm nay.

Xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong năm 2023 được cho là vẫn duy trì xu hướng tích cực nhờ những yếu tố như giá cà phê đã hạ nhiệt và tình trạng thiếu hụt nguồn cung toàn cầu vẫn tiếp diễn.

Tổ chức Cà phê quốc tế (ICO) nhận định ngành cà phê toàn cầu sẽ đạt được sự cân bằng về cung và cầu trong 2 - 3 năm tới để thoát khỏi tình trạng thiếu hụt nguồn cung hiện tại.

Thế giới cần nhiều cà phê Arabica và Robusta hơn nhưng triển vọng tăng sản lượng và nhu cầu cà phê Robusta sẽ cao hơn. Các nhà sản xuất cà phê Arabica truyền thống đang cố gắng chuyển sang trồng cà phê Robusta khi trái đất nóng lên, trong khi các nhà rang xay cũng cố gắng thêm cà phê Robusta có giá rẻ hơn vào công thức pha trộn cà phê.

Nhiều thị trường đang tìm kiếm cà phê Robusta đặc sản. Trong bối cảnh đó, Việt Nam đã tiến hành mở rộng sang sản xuất cà phê Robusta chất lượng cao và cho thành quả “khá tốt”.

Trong báo cáo của ICO, sản lượng cà phê toàn cầu trong niên vụ 2022-2023 được dự báo ở mức 167,2 triệu bao, giảm 2,1% so với niên vụ trước. Trong khi tiêu thụ được dự báo tăng 3,3% lên 170,3 triệu bao loại 60 kg. Như vậy, tiêu thụ dự kiến sẽ vượt sản xuất 3,1 triệu bao.

Vừa qua, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cũng đã điều chỉnh hạ dự báo sản lượng của các quốc gia xuất khẩu cà phê hàng đầu như Brazil, Việt Nam và Colombia do thời tiết bất lợi ảnh hưởng đến sản xuất.

Với Brazil, USDA đã cắt giảm dự báo sản lượng niên vụ 2022-2023 của nước này xuống còn 62,6 triệu bao, giảm 1,7 triệu bao so với báo cáo hồi tháng 6 nhưng vẫn tăng 4,5 triệu bao so với niên vụ trước.

Xuất khẩu cà phê của Brazil được điều chỉnh giảm 3 triệu bao so với niên vụ 2021-2022, xuống còn 36,6 triệu bao, mức thấp nhất trong 4 niên vụ gần đây do sản lượng thấp hơn dự kiến và các vấn đề liên quan đến chuỗi cung ứng.

Tại Colombia, sản lượng được dự báo sẽ giảm 3,1% so với báo cáo trước đó, về mức 12,6 triệu bao và xuất khẩu cũng bị cắt giảm 2,3% so với dự báo trước.

Sản lượng cà phê của Việt Nam, nước xuất khẩu cà phê lớn thứ hai thế giới cũng được điều chỉnh giảm 2,2% so với dự báo trước và giảm hơn 4% so với niên vụ 2021-2022, ở mức 30,2 triệu bao. Xuất khẩu ước tính giảm nhẹ xuống còn 27,6 triệu bao so với 27,7 triệu bao của niên vụ trước.

USDA cho rằng khoảng cách ngày càng lớn giữa giá của Arabica so với Robusta, cũng như Robusta của Việt Nam so với các nước khác, sẽ hỗ trợ xuất khẩu của Việt Nam trong niên vụ mới.