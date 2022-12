Giá cà phê cuối tuần lại sụt giảm, vì sao?

Việt Nam xuất khẩu cà phê tháng 11 tăng tới 19,74% so với cùng kỳ năm trước đã tác động tiêu cực lên thị trường kỳ hạn London. Giá cà phê hôm nay (10/12) quay đầu giảm 200 đồng/kg tại các tỉnh trọng điểm trong nước...

Giá cà phê hôm nay (10/12) quay đầu giảm 200 đồng/kg tại các tỉnh trọng điểm trong nước

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe – London đột ngột sụt giảm. Kỳ hạn giao ngay tháng 1 giảm 34 USD, xuống 1.884 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 3 giảm 12 USD, còn 1.864 USD/tấn, các mức giảm đáng kể. Khối lượng giao dịch khá cao trên mức trung bình.

Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn ICE US – New York nối tiếp đà giảm. Kỳ hạn giao ngay tháng 3 giảm thêm 0,55 cent, xuống 158,15 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 5 giảm thêm 0,45 cent, còn 158,95 cent/lb, các mức giảm đáng kể. Khối lượng giao dịch duy trì trên mức trung bình.

Giá cà phê kỳ hạn trên cả hai sàn London và New York đồng loạt "đỏ sàn", trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu luôn bất ổn từ đầu năm với các nguy cơ suy thoái ngày càng rõ ràng. Do vậy, nhu cầu tiêu thụ loại hàng hóa không thiết yếu và phụ thuộc nhiều vào sức khỏe nền kinh tế như cà phê khả năng cao sẽ có sự suy yếu.

Dù vậy, theo giới thương nhân, thị trường đang có xu hướng gia tăng tiêu thụ cà phê hòa tan tại nhà, trong khi lượng tiêu thụ tại các cửa hàng, quán giải khát có phần hạn chế hơn do thu nhập ngày càng thấp. Đây là yếu tố hỗ trợ cho giá cà phê Robusta London tiếp tục đứng vững, không bị kéo giảm quá sâu.

Báo cáo tồn kho Arabica tại New York gia tăng trở lại, lên đứng ở mức cao 6 tháng, trong khi báo cáo tồn kho Robusta London tiếp tục sụt giảm, xuống đứng ở mức thấp mới 4 năm.

Hiệp ước hạn chế tiêu thụ các sản phẩm có nguồn gốc từ việc phá rừng của EU có thể khiến cà phê Conilon Robusta từ Brazil khó nhập vào thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới sẽ là cơ hội cho cà phê Robusta nguyên liệu có xuất xứ từ Việt Nam.

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên giảm 200 – 300 đồng, xuống dao động trong khung 40.000 – 40.800 đồng/kg. Ghi nhận cho thấy, thị trường nội địa đang thu mua cà phê trong khoảng 40.000 - 40.800 đồng/kg. Trong đó, Lâm Đồng là địa phương có mức giá thấp nhất - 40.000 đồng/kg. Hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai hiện giao dịch cà phê với chung mức giá 40.700 đồng/kg. Tương tự, giá thu mua tại Đắk Nông cũng giảm xuống mức 40.800 đồng/kg trong hôm nay. Như vậy, sau biến động, giá cà phê trong nước hiện vẫn neo quanh ngưỡng 40.000 đồng/kg.

Bộ Lao Động Mỹ báo cáo Chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 11 cao hơn dự kiến, tăng 0,3% so với tháng 10, trong khi thị trường dự đoán tăng 0,2%, đã dấy lên lo ngại Fed sẽ mạnh tay thắt chặt kinh tế, nâng mức lãi suất điều hành để ngăn chặn lạm phát. Điều này đã khiến USDX bật tăng trở lại, hàng hóa chứng khoán lao dốc khi đầu cơ dịch chuyển dòng vốn đi tìm nơi trú ẩn an toàn do lo ngại rủi ro tăng cao.

Dữ liệu báo cáo sơ bộ của Tổng cục Hải Quan Việt Nam cho thấy xuất khẩu cà phê tháng 11 đạt 128.403 tấn (tương đương 2.140.050 bao), tăng tới 60,84% so với tháng trước và tăng 19,74% so với cùng kỳ năm trước, đã tác động tiêu cực lên thị trường kỳ hạn London trong ngắn hạn.

Trong khi đó, thông tin thời tiết từ Brazil cho thấy các vùng trồng cà phê chính ở phía đông nam tiếp tục có mưa thuận lợi hỗ trợ tốt cho vụ mùa cà phê mới hiện trong giai đoạn phát triển quả, hứa hẹn sẽ tiếp tục có một vụ mùa bội thu.

Theo báo cáo của Công ty Tư vấn Hedge Point, cán cân cung cà phê toàn cầu sẽ chuyển từ thâm hụt 2,17 triệu bao vào niên vụ 2022/2023 (từ tháng 4 năm này đến tháng 3 năm sau) sang thặng dư 3,74 triệu bao vào niên vụ 2023/2024 khi sản lượng của Brazil phục hồi một phần.

Công ty này dự kiến, sản lượng cà phê niên vụ 2023/2024 của Brazil sẽ nằm trong khoảng 64,9 - 68,9 triệu bao, tăng so với con số 59 triệu bao dự kiến cho niên vụ 2022/2023.

Các nhà phân tích nhận định, mặc dù Brazil phục hồi trong mùa tới so với hai vụ trước - vốn bị ảnh hưởng bởi sương giá và hạn hán, song sản lượng vẫn sẽ thấp hơn 14% so với mức kỷ lục 72,6 triệu bao niên vụ 2020/2021.

Nhiều cánh đồng cà phê ở Brazil vẫn đang trong quá trình phục hồi sau khi được tỉa bỏ cành hư hại.

Các chuyên gia tư vấn dự báo, sản lượng cà phê Arabica niên vụ 2023/2024 sẽ đạt từ 44,4 triệu bao đến 46,4 triệu bao, tăng so với 36 triệu bao trong niên vụ 2022/2023.

Trong khi đó, sản lượng cà phê Robusta dự kiến vào khoảng 20,5 - 22,5 triệu bao, nhích nhẹ so với mức 23 triệu bao được ghi nhận vào niên vụ 2022/2023.

Cho đến nay, chỉ có một số ước tính cho vụ cà phê mới của Brazil được công bố.

Theo đó, Ngân hàng Hà Lan Rabobank dự kiến sản lượng sẽ tăng ít nhất 8% lên 68,5 triệu bao, trong khi công ty tư vấn SpillingTheBeans dự kiến sản lượng vào khoảng 50 - 56 triệu bao.

Theo ước tính, xuất khẩu cà phê của Việt Nam tháng 11/2022 đạt 110 nghìn tấn, trị giá 267 triệu USD, tăng 37,8% về lượng và tăng 29% về trị giá so với tháng 10/2022, so với tháng 11/2021 tăng 2,6% về lượng và tăng 9,9% về trị giá. Tính chung 11 tháng năm 2022, xuất khẩu cà phê của Việt Nam ước tính đạt 1,53 triệu tấn, trị giá 3,54 tỷ USD, tăng 10,2% về lượng và tăng 31,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Tháng 11/2022, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam ước đạt mức 2.425 USD/tấn, giảm 6,4% so với tháng 10/2022, nhưng tăng 7,2% so với tháng 11/2021. Tính chung 11 tháng năm 2022, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam đạt 2.309 USD/tấn, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Cơ cấu chủng loại 10 tháng năm 2022, xuất khẩu hầu hết các chủng loại cà phê tăng về lượng so với cùng kỳ năm 2021, ngoại trừ cà phê Excelsa. Số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan cho thấy, xuất khẩu cà phê Robusta trong 10 tháng năm 2022 đạt 1,26 triệu tấn, trị giá 2,51 tỷ USD, tăng 12,2% về lượng và tăng 35,7% về trị giá; xuất khẩu cà phê chế biến tăng 15,9%, đạt trên 541 triệu USD; xuất khẩu cà phê Arabica tăng 8,0% về lượng và tăng 70% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021, đạt 49,75 nghìn tấn, trị giá 219,4 triệu USD. Trong khi đó, xuất khẩu cà phê Excelsa giảm 17,9% về lượng, nhưng tăng 9,8% về trị giá, đạt 1,78 nghìn tấn, trị giá 4,38 triệu USD.

Hiện Việt Nam đang bước vào thời điểm thu hoạch cà phê tại các tỉnh trong khu vực, năm nay cà phê được mùa, tăng cả về số lượng và chất lượng. Giá cà phê được dự báo sẽ không giảm quá sâu những ngày còn lại của năm. Việc doanh nghiệp xuất khẩu gia tăng các sản phẩm cà phê chế biến sâu, được cho là động lực chính giúp kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam khởi sắc và có thể đạt được mục tiêu đặt ra trong năm nay là thiết lập mốc kim ngạch kỷ lục 4 tỷ USD.

