Giá cà phê hai sàn đảo chiều sụt giảm, cà phê nội hôm nay mất 400 đồng/kg

Áp lực nguồn cung vụ mới đã khiến các thị trường cà phê kỳ hạn hôm nay đảo chiều sụt giảm. Giá cà phê hôm nay (26/5) tại thị trường trong nước giảm 400 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay 26/5: Cà phê nội giảm 400 đồng/kg trên diện rộng

Kết thúc phiên giao dịch, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe – London đảo chiều sụt giảm. Kỳ hạn giao ngay tháng 7 giảm 20 USD, xuống 2.553 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 9 giảm 22 USD, còn 2.508 USD/tấn, các mức giảm đáng kể. Khối lượng giao dịch duy trì dưới mức trung bình.

Giá cà phê Arabica trên sàn ICE US – New York cùng xu hướng giảm. Kỳ hạn giao ngay tháng 7 giảm 5,30 cent, xuống 182,70 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 9 giảm 5,10 cent, còn 180,65 cent/lb, các mức giảm mạnh. Khối lượng giao dịch rất cao trên mức trung bình.

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 26/05/2023 lúc 14:06:01 (delay 10 phút)

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 26/05/2023 lúc 14:06:01 (delay 10 phút)

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay giảm 400 đồng, xuống dao động trong khung 60.100 - 60.600 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay giảm 400 đồng, xuống dao động trong khung 60.100 - 60.600 đồng/kg. Cụ thể, tỉnh Lâm Đồng có mức giá thấp nhất là 60.100 đồng/kg. Kế đến là tỉnh Gia Lai với giá 60.400 đồng/kg. Cùng thời điểm khảo sát, hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông ghi nhận mức giao dịch là 60.600 đồng/kg - cao nhất trong các địa phương được ghi nhận.

Giá cà phê kỳ hạn trở lại xu hướng giảm khi các quỹ và đầu cơ thanh lý, cân đối danh mục đầu tư hàng hóa và tác động của thu hoạch vụ mùa mới đang diễn ra tại Brazil.

Đồng Reais – Brazil suy yếu trở lại, chứng khoán Mỹ hồi phục sau thỏa thuận nợ công của Mỹ đã có kết quả tiến triển khá tốt, khiến nhà đầu tư dịch chuyển dòng vốn về lại các sàn chứng khoán, đã đưa giá cà phê kỳ hạn rơi vào thế bất lợi.

Báo cáo mới nhất của Bộ phận Nông nghiệp nước ngoài (FAS) trực thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo sản lượng cà phê của Việt Nam trong niên vụ sắp tới 2023/2024 sẽ tăng 5,21% so với niên vụ trước lên ở mức 31,3 triệu bao. Một con số được đưa ra khiến người trồng cà phê và hầu hết các chuyên gia nông nghiệp hết sức bất ngờ do nhiều diện tích cà phê già cỗi đã được chuyển sang trồng sầu riêng và chanh dây do có lợi nhuận cao hơn.

Trong khi đó, áp lực bán hàng vụ mới của Brazil ngày càng tăng là điều dễ dàng trông thấy, trong khi quốc gia sản xuất nông nghiệp khổng lồ ở Nam Mỹ đã tăng thêm 1,9% diện tích trồng cà phê, đưa tổng sản lượng năm nay tăng tới 14,7%, lên ở mức 54,74 triệu bao cà phê các loại trong cùng chu kỳ “hai năm một” cho sản lượng cao, theo báo cáo khảo sát vụ mùa lần II của Conab – Brazil.

Những ngày giữa tháng 5/2023, giá cà phê Robusta tăng do nguồn cung thiếu hụt trong ngắn hạn. Điều này đã góp phần hỗ trợ xu hướng tăng giá cà phê Robusta.

Sản lượng cà phê Robusta của Indonesia vụ mới 2023/2024 đạt dưới 10 triệu bao, mức thấp nhất 10 năm. Trong khi theo Dữ liệu của Trung tâm Nghiên cứu Cepea thuộc Đại học São Paulo Brazil, hiện người dân Brazil đã thu hoạch xấp xỉ 30% sản lượng vụ mới và họ không vội bán hàng ra cho dù tỷ giá tiền tệ đang có lợi. Theo kết quả khảo sát lần II của Conab - Brazil, sản lượng cà phê Robusta vụ mùa năm nay ước đạt 16,81 triệu bao, giảm 7,6% so với vụ mùa trước do thời tiết không thuận lợi.

Trên sàn giao dịch London, ngày 19/5/2023, giá cà phê Robusta giao kỳ hạn tháng 7/2023 và tháng 1/2024 tăng lần lượt 2,8% và 1,8% so với ngày 8/5/2023, lên mức 2.540 USD/tấn và 2.424 USD/tấn; kỳ hạn giao tháng 9/2023 và tháng 11/2023 cùng tăng 2,1% so với ngày 8/5/2023, lên mức 2.498 USD/tấn và 2.458 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, ngày 19/5/2023, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2023 và tháng 9/2023 cùng giảm 0,7% so với ngày 8/5/2023, xuống mức 186,65 Uscent/ lb và 184,25 Uscent/lb; kỳ hạn giao tháng 12/2023 và tháng 3/2024 cùng giảm 0,8% so với ngày 8/5/2023, xuống mức 182,35 Uscent/lb và 182,2 Uscent/lb.

Trên sàn giao dịch BMF của Brazil, ngày 19/5/2023, giá cà phê giao kỳ hạn tháng 7/2023, tháng 9/2023 và tháng 12/2023 giảm lần lượt 3,6%, 1,2% và 0,9% so với ngày 8/5/2023, xuống mức 225,05 Uscent/lb; 222,2 Uscent/lb và 223,3 Uscent/lb.

Những ngày giữa tháng 5/2023, giá cà phê Robusta tại thị trường nội địa tăng mạnh so với đầu tháng. Ngày 19/5/2023, giá cà phê Robusta tăng từ 3.900 – 4.200 đồng/ kg (tùy từng khu vực khảo sát) so với ngày 8/5/2023. Tại các tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê tăng từ 3.900 – 4.000 đồng/kg, lên mức 57.800 đồng/kg; tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê tăng 4.000 đồng/kg, lên mức 57.900 đồng/kg; tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 4.200 đồng/kg, lên mức 57.500 đồng/kg.

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc trong tháng 4/2023 đạt 5,11 nghìn tấn, trị giá 15,02 triệu USD, giảm 8,6% về lượng và giảm 9,9% về trị giá so với tháng 3/2023, so với tháng 4/2022 giảm 12,2% về lượng và giảm 22,1% về trị giá. Tính chung 4 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu cà phê của nước ta sang thị trường Trung Quốc đạt 13,42 nghìn tấn, trị giá 40,38 triệu USD, giảm 7,4% về lượng và giảm 9,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Diễn biến giá: Tháng 4/2023, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc đạt mức 2.940 USD/tấn, giảm 1,5% so với tháng 3/2023 và giảm 11,3% so với tháng 4/2022. Tính chung 4 tháng đầu năm 2023, giá xuất khẩu bình quân cà phê của nước ta sang thị trường Trung Quốc đạt mức 3.006 USD/tấn, giảm 2,1% so với cùng kỳ năm 2022.

Về cơ cấu chủng loại: Tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2023 so với cùng kỳ năm ngoái, Việt Nam giảm xuất khẩu cà phê chế biến sang Trung Quốc, nhưng tăng xuất khẩu cà phê Robusta và Arabica. Số liệu thống kê cho thấy, kim ngạch xuất khẩu cà phê chế biến sang Trung Quốc đạt 24,23 triệu USD trong 4 tháng đầu năm nay, giảm 16,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngược lại, Việt Nam tăng xuất khẩu cà phê Robusta và Arabica, mức tăng lần lượt 4% và 1.077,6% về lượng, xét về trị giá tăng 4,8% và 271,3%.

Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan