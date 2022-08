Giá cà phê quay đầu giảm nhưng sẽ sớm "nóng" trở lại

Sau khi vượt mốc 50.000 đồng/kg, giá cà phê nội địa hôm nay quay đầu giảm 500-600 đồng/kg trên diện rộng. Các chuyên gia dự báo, giá cà phê sẽ "nóng" trở lại do lo ngại nguồn cung thiếu hụt...

Giá cà phê hôm nay 26/8: Quay đầu giảm 500-600 đồng/kg trên diện rộng

Giá cà phê trong nước hôm nay quay đầu giảm 500-600 đồng/kg, giá cao nhất tại tỉnh Đắk Lắk là 49.700 đồng/kg, giá thấp nhất tại tỉnh Lâm Đồng là 49.100 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê ở Lâm Đồng giảm 500 đồng/kg, tại Bảo Lộc, Lâm Hà ở mức 49.200 đồng/kg, tại Di Linh ở ngưỡng 49.100 đồng/kg. Giá cà phê tại Đắk Lắk cũng giảm 500 đồng/kg, cụ thể ở tại Cư M'gar ở mức 49.700 đồng/kg, tại Buôn Hồ giá cà phê ở ngưỡng 49.600 đồng/kg.

Giá cà phê tại Gia Lai giảm 600 đồng/kg, giá ở Pleiku là 49.500 đồng/kg, và Ia Grai giao dịch quanh mức 49.500 đồng/kg. Giá cà phê tại Đắk Nông giảm 600 đồng/kg, dao động ở ngưỡng 49.500 đồng/kg.

Giá cà phê tại Kon Tum giảm 600 đồng/kg, dao động ở mức 49.500 đồng/kg. Giá cà phê giao tại cảng TP.HCM giảm 600 đồng/kg, dao động ở ngưỡng 53.500 đồng/kg.

Giá cà phê thế giới chiều ngày 26/8/2022, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe – London đảo chiều sụt giảm. Kỳ hạn giao ngay tháng 11 giảm 36 USD, xuống 2.312 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 1/2023 giảm 33 USD, còn 2.294 USD/tấn, các mức giảm khá mạnh. Khối lượng giao dịch ở mức trung bình.

Trái lại, giá cà phê Arabica trên sàn ICE US – New York nối tiếp đà tăng liên tiếp phiên thứ 5. Kỳ hạn giao ngay tháng 12 tăng thêm 0,50 cent, lên 239,50 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 3/2023 tăng thêm 0,75 cent, lên 233,00 cent/lb, các mức tăng nhẹ. Khối lượng giao dịch khá cao trên mức trung bình.

Thị trường cà phê thế giới liên tục có những phiên điều chỉnh tăng giảm. Giá cà phê thể hiện sự tiêu cực trước lo ngại rủi ro tăng cao khi nền kinh tế Trung Quốc có khả năng suy thoái nhiều hơn nữa, do khủng hoảng bất động sản và chính sách “Zero Covid” tiếp tục đè nặng lên thị trường hàng hóa nói chung.

Trong khi đó nguồn hàng thật có sẵn nội địa của Brazil và Việt Nam được ghi nhận không còn nhiều. Nông dân tiếp tục giữ hàng để chờ giá tăng cao hơn mới có động thái xuất hàng.



Trước đó, giữa tháng 8/2022, lượng tồn kho giảm đã tác động tích cực lên thị trường cà phê toàn cầu. Tính đến ngày 15/8/2022, tồn kho cà phê Robusta được ICE Europe – London chứng nhận và theo dõi cấp phát đã giảm thêm 1.910 tấn (giảm 1,91%) so với một tuần trước đó, xuống ở mức 98.180 tấn (tương đương 1.636.334 bao, bao 60 kg), trong khi tồn kho ICE US – New York vẫn đứng ở mức thấp 23 năm và không ghi nhận có sự bổ sung nào ngoài động thái chờ “tái kiểm” chất lượng của một số hàng tồn kho lâu năm đã được rút ra trước đó.



Tuy nhiên, đà phục hồi của giá cà phê thế giới chưa bền vững. Lo ngại rủi ro tăng cao trước khả năng một cuộc suy thoái toàn cầu có thể diễn ra khiến Cục Dự trữ liên bang Hoa Kỳ (Fed) thắt chặt chính sách tiền tệ.

Trên sàn giao dịch London, ngày 18/8/2022, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 9/2022, tháng 11/2022, tháng 1/2023 và tháng 3/2023 tăng lần lượt 8,5%, 8,9%, 9,7% và tăng 9,4% so với ngày 8/8/2022, lên mức 2.217 USD/tấn, 2.224 USD/tấn, 2.206 USD/tấn và 2.180 USD/tấn. Tuy nhiên, so với ngày 16/8/2022, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 9/2022, tháng 11/2022, tháng 1/2023 và tháng 3/2023 giảm lần lượt 1,7%, 1,8%, 1,5% và giảm 1,4%.

Trên sàn giao dịch New York, ngày 18/8/2022, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2022, tháng 12/2022, tháng 3/2023 và tháng 5/2023 tăng lần lượt 3,8%, 3,9%, 4,1% và 4,4% so với ngày 8/8/2022, lên mức 217,45 Uscent/lb, 214,4 Uscent/lb; 210,15 Uscent/lb và 207,55 Uscent/lb. Tuy nhiên, so với ngày 16/8/2022, giá cà phê Arabica kỳ hạn giao tháng 9/2022, tháng 12/2022, tháng 3/2023 và tháng 5/2023 giảm lần lượt 3,6%, 3,2%, 3,0% và giảm 2,9%.

Trên sàn giao dịch BMF của Brazil, ngày 18/8/2022 giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2022, tháng 12/2022, tháng 3/2023 và tháng 9/2023 tăng lần lượt 2,5%, 3,9%, 4,4% và tăng 5,0% so với ngày 8/8/2022, lên mức 260,5 Uscent/lb, 261 Uscent/ lb, 257,3 Uscent/lb và 246,7 Uscent/lb. Tuy nhiên, so với ngày 16/8/2022, giá cà phê Arabica kỳ hạn giao tháng 9/2022, tháng 12/2022, tháng 3/2023 và tháng 9/2023 giảm lần lượt 2,4%, 2,6%, 3,3% và giảm 3,2%.

Tại cảng khu vực thành phố Hồ Chí Minh, cà phê Robusta xuất khẩu loại 2, tỷ lệ đen vỡ 5% giao dịch ở mức giá 2.272 USD/ tấn, chênh lệch +55 USD/tấn, tăng 174 USD/tấn (tương đương mức tăng 8,3%) so với ngày 8/8/2022.

Dự báo giá cà phê Robusta thế giới sẽ tiếp tục xu hướng biến động mạnh trong thời gian tới. Căng thẳng địa chính trị tại châu Á đã dịu bớt, trong khi giá dầu thô đứng ở mức trên dưới 100 USD/thùng khiến đầu cơ dịch chuyển dòng vốn sang các hàng hóa phái sinh khác giúp giá cà phê có thể hưởng lợi.

Giá cà phê sớm "nóng" trở lại

Những ngày giữa tháng 8/2022, giá cà phê Robusta tại thị trường nội địa cũng đã tăng lên mức cao kỷ lục 48.600 – 49.100 đồng/kg (ngày 16/8/2022), sau đó giảm liên tiếp trong 2 ngày sau đó, xuống còn 47.900 – 48.400 đồng/kg, tuy nhiên, so với ngày 8/8/2022, giá vẫn tăng mạnh 3.400 đồng/kg.

Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam nhận định, giá cà phê xuất khẩu trong những tháng cuối năm sẽ tiếp tục đi lên vì nguồn cung trong dân đã cạn

Theo thống kê mới nhất từ Tổng cục Hải quan, tính từ ngày 1/8 đến 15/8, Việt Nam đã xuất khẩu 48,8 nghìn tấn cà phê, tương đương kim ngạch xuất khẩu đạt 114 triệu USD. Luỹ kế từ đầu năm đạt 1,8 triệu tấn với trị giá 2,6 tỷ USD. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng cà phê xuất khẩu tính đến ngày 15/8 đã tăng 18% lên mức 1,18 triệu tấn, tương đương trị giá 2,6 tỷ USD; tăng vọt 44% do giá nội địa tăng cao.

Đây là tín hiệu đáng mừng đối với ngành cà phê nước ta, tuy nhiên cũng dấy lên lo ngại tồn kho giảm mạnh gây nên thiếu hụt nguồn cung toàn cầu. Tồn kho cà phê của Việt Nam đang giảm dần và đây là dấu hiệu cho thấy giá mặt hàng này trên toàn cầu có thể còn tăng cao hơn nữa trong thời gian tới.

Theo ước tính, tồn kho tính đến cuối tháng 9 có thể chỉ bằng một nửa so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng cà phê Robusta của Việt Nam cũng được dự đoán sẽ giảm khoảng 6% trong niên vụ 2022 - 2023 xuống 1,72 triệu tấn. Hiện Việt Nam là quốc gia sản xuất cà phê Robusta lớn nhất thế giới và đứng thứ hai về xuất khẩu cà phê.

Dự trữ ngày càng cạn kiệt trong khi triển vọng sản lượng trong niên vụ tiếp theo không được tích cực giữa bối cảnh nhu cầu tiêu thụ cà phê đang phục hồi sau đại dịch. Giá cà phê Robusta đã tăng 17% tức mức thấp nhất 10 tháng hồi giữa tháng 7 do thị trường quan ngại nguồn cung từ Brazil và Châu Phi giảm.

Hàng tồn kho tại Việt Nam giảm mạnh do lượng cà phê xuất khẩu trong 7 tháng đầu năm tăng 17% lên 1,13 triệu tấn, theo số liệu của Tổng Cục Hải quan. Việc gia tăng xuất khẩu còn được hỗ trợ bởi nguồn cung container và tàu được cải thiện. Tuy nhiên, đà tăng xuất khẩu được cho là kho có thể duy trì do lượng hàng dự trữ ngày càng thu hẹp.

Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) tiếp tục giữ nguyên dự báo về nguồn cung cà phê toàn cầu trong niên vụ 2021 - 2022 ở mức 167,2 triệu bao, giảm hơn 2,1% so với niên vụ trước. Đồng thời, tiêu thụ cà phê dự báo tăng 3,3% lên mức 170,3 triệu bao. Thị trường cà phê toàn cầu dự kiến sẽ thâm hụt khoảng 3,1 triệu bao trong niên vụ 2021 - 2022.

Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam nhận định, giá cà phê xuất khẩu trong những tháng cuối năm sẽ tiếp tục đi lên vì nguồn cung trong dân đã cạn, các doanh nghiệp chỉ còn chưa đến 500.000 tấn cho xuất khẩu. Nếu giá cà phê xuất khẩu giữ nguyên ở mức cao như nửa đầu năm, ngành cà phê có thể thiết lập được mốc kim ngạch kỷ lục 4 tỷ USD trong năm nay.



Hiện người Brazil đang bận tập trung thu hoạch cà phê Arabica cuối vụ, qua đầu tháng 9 hàng vụ mới mới sẵn sàng ra sàn. Trong khi tỷ giá đồng Real tiếp tục được cải thiện khiến họ không mặn mà bán cà phê vào lúc này.



Cà phê Robusta tại thị trường nội địa Việt Nam dường cạn đáy, giới xuất khẩu cũng không muốn đưa cà phê về kho ICE – Europe đăng ký đấu giá vì chi phí logistics quá tốn kém.

Các chuyên gia cho rằng sản lượng cà phê Brasil năm nay sẽ không đạt mức dự báo 61,1 triệu bao do hệ quả của những đợt sương giá và khô hạn năm ngoái.

Trong khi đó, tồn kho cà phê của Việt Nam đang giảm dần và đây là dấu hiệu cho thấy giá mặt hàng này trên toàn cầu có thể còn tăng cao hơn nữa trong thời gian tới.

Trước đó, theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, tháng 7/2022, Việt Nam xuất khẩu cà phê đạt 113,85 nghìn tấn, trị giá 261,7 triệu USD, giảm 17,1% về lượng và giảm 17% về trị giá so với tháng 6/2022, so với tháng 7/2021 giảm 6,8% về lượng, nhưng tăng 11,7% về trị giá. Tính chung 7 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 1,13 triệu tấn, trị giá 2,56 tỷ USD, tăng 17,3% về lượng và tăng 43,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Tháng 7/2022, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam tăng tháng thứ 2 liên tiếp, đạt mức 2.299 USD/tấn, tăng 0,2% so với tháng 6/2022 và tăng 19,6% so với tháng 7/2021. Tính chung 7 tháng đầu năm 2022, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam đạt mức 2.261 USD/tấn, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Tháng 7/2022 so với tháng 7/2021, xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang nhiều thị trường chủ lực giảm, trong khi xuất khẩu sang Tây Ban Nha, Nga, Philippines tăng. 7 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021, xuất khẩu cà phê sang hầu hết các thị trường tăng, ngoại trừ xuất khẩu sang Hoa Kỳ, Philippines, Angieria giảm. Trong đó, xuất khẩu cà phê sang Bỉ và Anh tăng trưởng 3 con số; xuất khẩu sang Tây Ban Nha, Nga, Anh tăng trưởng 2 con số.

Dữ liệu doanh số bán lẻ Mỹ tháng 7 mới được công bố cho thấy sự ổn định, khi chi tiêu cá nhân tăng lên giúp thị trường bớt lo ngại Mỹ không phải rơi vào suy thóai kinh tế. Tuy nhiên thị trường vẫn đặt cược cho đà tăng lãi suất tiếp theo của Fed với hơn 50% dự đoán mức tăng là 0,75%. Vì thế, đồng USD tiếp tục là điểm đến trú ẩn ưa thích của dòng tiền. Điều này khiến hàng hóa nói chung, cà phê trên cả 2 sàn đều chịu ảnh hưởng và không thể duy trì đà tăng.

Hiện chỉ còn khoảng hơn 1 tháng nữa là Việt Nam kết thúc niên vụ 2021-2022, trong khi sản lượng đang được dự kiến sẽ ở mức thấp hơn so với niên vụ trước. Do đó, bất chấp lo ngại về tăng trưởng kinh tế chậm lại trên thế giới làm hạn chế nhu cầu tiêu thụ, giá cà phê nhiều khả năng sẽ khó có thể giảm sâu.

Việt Nam đang tích cực mở rộng xuất khẩu cà phê sang Trung Quốc để tăng kim ngạch cho toàn ngành. Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc, trị giá nhập khẩu cà phê của Trung Quốc trong tháng 6/2022 đạt 54,43 triệu USD, tăng 1% so với tháng 5/2022 và tăng 8,7% so với tháng 6/2021. Tính chung 6 tháng đầu năm 2022, trị giá nhập khẩu cà phê của Trung Quốc đạt 252,82 triệu USD, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Cơ cấu nguồn cung 6 tháng đầu năm 2022, Trung Quốc tăng nhập khẩu cà phê từ các thị trường Etiopia, Malaysia, Ý, nhưng giảm từ Việt Nam, Brazil. Cụ thể: Trị giá nhập khẩu cà phê của Trung Quốc từ Etiopia trong 6 tháng đầu năm 2022 đạt 42,46 triệu USD, tăng 74,5% so với cùng kỳ năm 2021. Thị phần cà phê của Etiopia trong tổng trị giá nhập khẩu của Trung Quốc tăng từ 10,22% trong 6 tháng đầu năm 2021 lên 16,79% trong 6 tháng đầu năm 2022. Ngược lại, Trung Quốc giảm nhập khẩu cà phê từ Việt Nam trong nửa đầu năm 2022 với mức giảm 15,6% so với cùng kỳ năm 2021, đạt xấp xỉ 28,25 triệu USD. Thị phần cà phê của Việt Nam trong tổng trị giá nhập khẩu của Trung Quốc giảm từ 14,07% trong 6 tháng đầu năm 2021 xuống 11,17% trong 6 tháng đầu năm 2022.

Về dài hạn, cơ hội cho các nhà xuất khẩu cà phê Việt Nam khai thác thị trường Trung Quốc rất lớn. Thông tin từ https:// www.statista.com cho biết, niên vụ cà phê 2021/22, Trung Quốc tiêu thụ khoảng 4,2 triệu bao cà phê (bao 60 kg). Trong khi đó, sản lượng cà phê của Trung Quốc đạt khoảng 2 triệu bao. Cà phê hòa tan tại thị trường Trung Quốc đang chiếm ưu thế nhờ tính năng sử dụng tiện lợi. Sự phát triển của Trung Quốc, lối sống thay đổi và sự chấp nhận của người tiêu dùng Trung Quốc đối với các xu hướng văn hóa mới cũng đang góp phần làm tăng nhu cầu về cà phê hòa tan ở nước này. Do đó, doanh nghiệp xuất khẩu cà phê của Việt Nam nên chú trọng phân khúc cà phê hòa tan bởi thị trường cà phê hòa tan tại Trung Quốc đang phát triển rất rõ rệt.