Giá cà phê trở lại xu hướng suy yếu, cà phê nội quay đầu giảm 300 đồng/kg

Nhiều nước sản xuất chính bắt đầu bước vào thu hoạch vụ mùa mới của năm nay bắt đầu gây sức ép lên các thị trường cà phê kỳ hạn. Giá cà phê hôm nay (30/3) tại thị trường trong nước giảm 300 đồng/kg. Trong đó, 47.600 đồng/kg là mức giao dịch thấp nhất...

Giá cà phê hôm nay 30/3: Quay đầu giảm 300 đồng/kg

Kết thúc phiên giao dịch, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe – London tiếp tục sụt giảm. Kỳ hạn giao ngay tháng 5 giảm thêm 15 USD, xuống 2.170 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 7 giảm thêm 9 USD, còn 2.133 USD/tấn, các mức giảm đáng kể. Khối lượng giao dịch ở mức trung bình. Cấu trúc giá nghịch đảo tiếp tục thu hẹp khoảng cách.

Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn ICE US – New York cùng xu hướng giảm. Kỳ hạn giao ngay tháng 5 giảm thêm 4,05 cent, xuống 169,70 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 7 cũng giảm thêm 4,05 cent, còn 167,75 cent/lb, các mức giảm mạnh. Khối lượng giao dịch duy trì rất cao trên mức trung bình.

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 30/03/2023 lúc 12:18:01 (delay 10 phút)

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên giảm thêm 200 – 300 đồng, xuống dao động trong khung 47.600 - 48.000 đồng/kg.

Trong đó, tỉnh Lâm Đồng có mức giá thấp nhất là 47.600 đồng/kg. Kế đến là Đắk Nông với 47.900 đồng/kg. Cùng thời điểm khảo sát, giá cà phê tại hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai ở cùng mức 48.000 đồng/kg - cao nhất trong các địa phương được ghi nhận.

Giá cà phê kỳ hạn tiếp tục xu hướng sụt giảm do đầu cơ đẩy mạnh thanh lý vị thế mua ròng hiện đang mức khá cao trên cả hai sàn, trong khi sức ép của vụ thu hoạch mới ở các nước sản xuất chính cũng đã bắt đầu.

Thị trường chứng khoán Mỹ hồi phục, sau lo ngại về tình trạng của ngành ngân hàng giảm bớt, góp phần khiến giá cả hàng hóa nói chung trở nên bất lợi do đầu cơ dịch chuyển dòng vốn về nơi có mức lợi nhuận hấp dẫn hơn.

Tổng cục Thống kê Việt Nam ước báo xuất khẩu cà phê tháng 3 tăng 9,24 % so với cùng kỳ năm trước lên ở mức 230.000 tấn (khoảng 3,8 triệu bao), đưa xuất khẩu cà phê 6 tháng đầu niên vụ hiện tại 2022/2023 lên đạt xấp xỉ 977.913 tấn, tăng 2,12% so với cùng kỳ niên vụ trước. Điều này đã khiến lo ngại toàn cầu sẽ thiếu hụt 5,6 triệu bao cà phê Robusta trong năm nay theo dự báo của Volcafe và thông tin thị trường nội địa Việt Nam kháng giá hầu như không còn tác động mấy.

Tỷ giá đồng Reais tăng 0,58% lên ở mức 1 USD = 5,13250 R$ đã đẩy giá cà phê xuất khẩu của Brazil vào thế bất lợi, trong khi thời tiết hiện tại đã thuận lợi cho nhà nông triển khai thu hoạch vụ cà phê mới của niên vụ 2023/2024 ở những vùng chin sớm.

Thực tế, giá cà phê thế giới cũng bị ảnh hưởng nhiều bới tác động sau các báo cáo tồn kho của các sàn London và New York. Trong khi tỷ giá đồng real của Brazil cũng góp phần hỗ trợ người trồng cà phê nước này đẩy mạnh bán hàng cà phê xuất khẩu.

Từ đầu tháng 4/2023, Brazil sẽ thu hoạch vụ cà phê Robusta mới của niên vụ 2023/24 với dự báo ban đầu là 22 triệu bao và Indonesia sẽ thu hoạch vụ cà phê Robusta mới với dự kiến 9,8 triệu bao.

Đợt tăng giá gần đây đã thu hẹp mức trừ lùi đối với cà phê Arabica, được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm khi xuất khẩu từ nhà sản xuất hàng đầu thế giới - Việt Nam - năm nay thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

Những ngày giữa tháng 3/2023, giá cà phê Robusta và Arabica đồng loạt giảm mạnh do những bất ổn về thị trường tài chính ngân hàng tại một số nền kinh tế. Thêm vào đó, những nhận định về mức tăng lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Hoa Kỳ (FED) sắp tới thay đổi liên tục khiến dòng tiền dịch chuyển khỏi các tài sản rủi ro, trong đó có mặt hàng cà phê.

Giá cà phê thế giới cũng giảm sau báo cáo tồn kho của Hiệp hội Cà phê Hạt (GCA) ở Hoa Kỳ cho biết mức tồn kho tính đến cuối tháng 2/2023 đã tăng thêm 5,9% so với tháng 1/2023, lên ở mức 6,105 triệu bao. Dữ liệu báo cáo tồn kho do ICE – London quản lý, tính đến ngày 17/3/2023 tăng thêm 2.190 tấn (tăng 2,97%) so với một tuần trước đó, lên đăng ký ở mức 75.960 tấn (khoảng 1.266.000 bao, bao 60 kg), mức cao mới trong tháng 3/2023. Trong khi tỷ giá đồng Real của Brazil giảm xuống mức thấp 2,5 tháng cũng góp phần hỗ trợ người trồng cà phê nước này đẩy mạnh bán hàng cà phê xuất khẩu.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 2/2023, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt trên 200 nghìn tấn, trị giá 434,9 triệu USD, tăng 40,3% về lượng và tăng 40,1% về trị giá so với tháng 01/2023, so với tháng 2/2022 tăng 43,5% về lượng và tăng 35,3% về trị giá. Tính chung 2 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 342,3 nghìn tấn, trị giá 745,28 triệu USD, giảm 7,8% về lượng và giảm 9,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022

Diễn biến giá: Tháng 2/2023, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam đạt mức 2.174 USD/tấn, giảm 0,2% so với tháng 01/2023 và giảm 5,7% so với tháng 2/2022. Tính chung 2 tháng đầu năm 2023, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam đạt 2.177 USD/tấn, giảm 1,9% so với cùng kỳ năm 2022.

Cơ cấu thị trường: Tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang hầu hết các thị trường truyền thống tăng, ngoại trừ Bỉ, Nhật Bản. Đáng chú ý, xuất khẩu cà phê sang một số thị trường ghi nhận tốc độ tăng trưởng từ 2 đến 3 con số, gồm: Angieri, Hà Lan, Mehico, Nga, Ý…