Giá cao su hôm nay 15/3 tăng giảm trái chiều toàn thị trường, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su chỉ còn giảm ở 1 kỳ hạn và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su cũng giảm ở 1 kỳ hạn...

Giá cao su hôm nay 15/3: Giá cao su tăng giảm trái chiều

Giá cao su hôm nay 15/3 tăng giảm trái chiều toàn thị trường, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su chỉ còn giảm ở 1 kỳ hạn và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su cũng giảm ở 1 kỳ hạn...

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (Tocom), giá cao su kỳ hạn giao tháng 3/2023 ghi nhận mức 199,10 yen/kg, tăng 1,07%, tăng 2,1 yen/kg. Kỳ hạn cao su tháng 4/2023 tăng 1,20%; kỳ hạn cao su tháng 5/2023; kỳ hạn tháng 6/2023 tăng và cao su kỳ hạn tháng 7/2023 giảm 0,09%.

Trên Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 3/2023 đứng ở mức 11.800 nhân dân tệ/tấn, giảm 0,25%, giảm 30 nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su Thượng Hải tăng ở kỳ hạn tháng 4/2023; các kỳ hạn cao su tháng 5/2023 và tháng 7/2023 đều tăng và cao su kỳ hạn tháng 6/2023 tăng 0,33%.

Giá cao su trực tuyến sàn Tocom, SHFE Thượng Hải, SGX Singapore Cập nhật: 15/03/2023 lúc 11:48:01 (delay 10 phút)

Giá cao su trực tuyến sàn Tocom, SHFE Thượng Hải, SGX Singapore Cập nhật: 15/03/2023 lúc 11:48:01 (delay 10 phút)

Giá cao su hôm nay 15/3: Giá cao su trái chiều, đà tăng đã trở lại

Từ đầu tháng 3/2023 đến nay, giá cao su tại các sàn giao dịch châu Á biến động mạnh, so với cuối tháng trước giá tại Nhật Bản và Thượng Hải giảm mạnh, trong khi giá tăng tại Thái Lan. Thị trường bị ảnh hưởng bởi thông tin Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế thận trọng. Cụ thể: Tại Sở giao dịch hàng hóa Osaka Exchange (OSE), giá cao su sau khi tăng lên 213 yen/kg vào ngày 03/3/2023, giá giảm trở lại. Ngày 10/3/2023, giá cao su RSS3 giao kỳ hạn gần ở mức 203,2 yen/kg (tương đương 1,49 USD/kg), giảm 3,4% so với cuối tháng 2/2023 và giảm 17,9% so với cùng kỳ năm 2022.

Tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su RSS3 tăng lên 12.460 nhân dân tệ/tấn vào ngày 02/3/2023, sau đó giá quay đầu giảm mạnh. Ngày 10/3/2023, giá cao su RSS3 giao kỳ hạn gần ở mức 11.975 nhân dân tệ/tấn (tương đương 1,71 USD/ kg), giảm 2,7% so với cuối tháng 2/2023 và giảm 15,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Tại Thái Lan, giá cao su tăng lên 54,36 Baht/kg vào ngày 03/3/2023, sau đó giảm trở lại, nhưng so với cuối tháng trước giá vẫn tăng nhẹ. Ngày 09/3/2023, giá cao su RSS3 giao dịch ở mức 54,07 Baht/kg (tương đương 1,54 USD/kg), tăng 0,4% so với cuối tháng 2/2023, nhưng giảm 22,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Từ đầu tháng 3/2023 đến nay, giá thu mua mủ cao su nguyên liệu ổn định so với cuối tháng 2/2023, tiếp tục duy trì quanh mức 230-288 đồng/TSC. Tại Bình Phước, giá mủ cao su nguyên liệu được Công ty cao su Phú Riềng thu mua ở mức 270-280 đồng/TSC. Tại Bình Dương, giá thu mua mủ cao su nguyên liệu của Công ty cao su Phước Hòa được giữ ở mức 286-288 đồng/TSC. Tại Gia Lai, mủ cao su nguyên liệu được Công ty cao su Mang Yang thu mua với giá 230-240 đồng/TSC, ổn định so với cuối tháng 2/2023.