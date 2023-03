Giá cao su hôm nay 9/3: Giá cao su tiếp tục lao dốc mạnh

Giá cao su hôm nay 9/3 tiếp tục lao dốc mạnh, giảm toàn thị trường, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su giảm ở tất cả các kỳ hạn và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su cũng giảm toàn bộ các kỳ hạn...

Giá cao su hôm nay 9/3: Giá cao su giảm mạnh tiếp toàn thị trường

Giá cao su hôm nay 9/3 tiếp tục lao dốc mạnh, giảm toàn thị trường, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su giảm ở tất cả các kỳ hạn và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su cũng giảm toàn bộ các kỳ hạn...

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (Tocom), giá cao su kỳ hạn giao tháng 3/2023 ghi nhận mức 206,8 yen/kg, giảm 1,24%, giảm 2,6 yen/kg. Kỳ hạn cao su tháng 4/2023 giảm 1,96%; kỳ hạn cao su tháng 5/2023; kỳ hạn tháng 6/2023 giảm và cao su kỳ hạn tháng 7/2023 giảm 0,36%.

Trên Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 3/2023 đứng ở mức 12.070 nhân dân tệ/tấn, giảm 1,71%, giảm 210 nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su Thượng Hải giảm ở kỳ hạn tháng 4/2023; các kỳ hạn cao su tháng 5/2023 và tháng 7/2023 đều giảm và cao su kỳ hạn tháng 6/2023 giảm 1,25%.

Giá cao su trực tuyến sàn Tocom, SHFE Thượng Hải, SGX Singapore Cập nhật: 09/03/2023 lúc 11:00:01 (delay 10 phút)

Trong tháng 2/2023, giá mủ cao su nguyên liệu trên cả nước không có nhiều biến động, giá mủ cao su tiếp tục duy trì quanh mức 230- 288 đồng/TSC. Tại Bình Phước giá mủ cao su nguyên liệu được Công ty cao su Phú Riềng thu mua ở mức từ 270-280 đồng/TSC. Tại Bình Dương, giá thu mua mủ cao su nguyên liệu của Công ty cao su Phước Hòa dao động ở mức 286-288 đồng/TSC. Giá mủ cao su tại Gia Lai được Công ty cao su Mang Yang thu mua với giá 230-240 đồng/TSC, ổn định so với cuối tháng 1/2023.

Theo Hiệp hội Các nước sản xuất Cao su tự nhiên (ANRPC), năm 2023, sản lượng cao su tự nhiên toàn cầu dự đoán sẽ đạt 14,693 triệu tấn; trong khi tiêu thụ dự kiến đạt 14,738 triệu tấn. Năm 2023 vẫn là một năm đầy thách thức với những bất ổn xung quanh quá trình phục hồi kinh tế toàn cầu sau đại dịch, áp lực lạm phát, căng thẳng địa chính trị, biến động trên thị trường dầu thô toàn cầu… sẽ ảnh hưởng đến ngành cao su. Trong tháng 1/2023 dựa trên ước tính sơ bộ từ các quốc gia thành viên ANRPC, sản lượng cao su tự nhiên toàn cầu dự kiến đạt 1,32 triệu tấn; trong khi nhu cầu cao su tự nhiên toàn cầu dự kiến đạt 1,048 triệu tấn.

Theo ước tính, xuất khẩu cao su của Việt Nam trong tháng 2/2023 đạt khoảng 150 nghìn tấn, trị giá 212 triệu USD, tăng 11,2% về lượng và tăng 15,9% về trị giá so với tháng 1/2023; so với tháng 2/2022 tăng 47,8% về lượng và tăng 16,6% về trị giá. Giá xuất khẩu cao su bình quân ở mức 1.411 USD/tấn, tăng 4,2% so với tháng 1/2023, nhưng giảm 21,1% so với tháng 2/2022. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu cao su đạt khoảng 285 nghìn tấn, trị giá 394 triệu USD, giảm 3,2% về lượng và giảm 23,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.