Giá cao su hôm nay 18/1: Giá cao su vẫn tăng ở sàn Thượng Hải

Giá cao su hôm nay 18/1 vẫn tăng mạnh tại Trung Quốc, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su tăng ở tất cả các kỳ hạn với mức hơn 1% và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su có 1 kỳ hạn quay đầu giảm 0,23%...

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (Tocom), giá cao su kỳ hạn giao tháng 1/2023 ghi nhận mức 216,8 yen/kg, tăng 6,9 yen/kg, tăng 3,29%. Kỳ hạn cao su tháng 2/2023 tăng 0,61%; kỳ hạn cao su tháng 3/2023 giảm 0,23%; kỳ hạn tháng 4/2023 tăng 0,18%; cao su kỳ hạn tháng 5/2023 tăng 0,93%.

Trên Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 3/2023 đứng ở mức 13.305 nhân dân tệ/tấn, tăng 2,27%, tăng 295 nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su Thượng Hải tiếp tục tăng ở các kỳ hạn tháng 3/2023, tháng 4/2023 và tháng 5/2023; cao su kỳ hạn tháng 6/2023 và kỳ hạn cao su tháng 7/2023 cũng tăng 1,06% và 0,08%.

GIÁ CAO SU TRỰC TUYẾN SÀN TOCOM, THƯỢNG HẢI, THÁI LAN Cập nhật lúc: 18/01/2023 lúc 12:54:01

Giá cao su hôm nay 18/1: Giá cao su vẫn tăng mạnh tại Trung Quốc

Từ đầu tháng 01/2023 đến nay, giá thu mua mủ cao su nguyên liệu tại thị trường trong nước biến động không đồng nhất, tại Bình Phước có xu hướng giảm, trong khi tăng tại Đồng Nai và ổn định tại Gia Lai. Tại Bình Phước, giá mủ cao su nguyên liệu được Công ty cao su Phú Riềng thu mua ở mức 270-280 đồng/ TSC, giảm 5 đồng/TSC so với cuối tháng 12/2022. Trong khi đó, tại Bình Dương, giá thu mua mủ cao su nguyên liệu của Công ty cao su Phước Hòa được giữ ở mức 281-283 đồng/TSC, tăng 8-10 đồng/TSC so với cuối tháng trước. Tại Gia Lai, giá mủ cao su nguyên liệu được Công ty cao su Mang Yang thu mua với giá 230-240 đồng/TSC, ổn định so với cuối tháng 12/2022.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) cho biết, năm 2022, sản lượng cao su của Tập đoàn đạt 429.852 tấn (đạt 106% kế hoạch), tăng 7% so với năm 2021; tiêu thụ đạt 501.322 tấn (đạt 100% kế hoạch); thu mua đạt 80.150 tấn (đạt 100% kế hoạch). VRG đưa ra kế hoạch năm 2023: sản lượng cao su khai thác khoảng 425.000 tấn, tiêu thụ 500.000 tấn.

Năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng xuất khẩu cao su vẫn tăng trưởng tốt so với năm 2021. Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, năm 2022, Việt Nam xuất khẩu được 2,14 triệu tấn cao su, trị giá 3,31 tỷ USD, tăng 9,7% về lượng và tăng 1,1% về trị giá so với năm 2021. Giá bình quân xuất khẩu cao su của Việt Nam trong năm 2022 ở mức 1.546 USD/tấn, giảm 7,8% so với năm 2021.