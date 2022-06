Giá cao su hôm nay 21/6: Giá cao su đi lên ở Nhật Bản, tiếp tục lao dốc ở Trung Quốc

Giá cao su hôm nay (21/6) đi lên ở Nhật Bản và tiếp tục lao dốc ở Trung Quốc. Trong nước, giá cao su ổn định, song Việt Nam đang phải nhập khẩu thêm cao su của Campuchia để bù đắp sản lượng trong nước...

Giá cao su hôm nay 21/6: Giá cao su tại Nhật tăng, Thượng Hải giảm

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su kỳ hạn giao tháng 6/2022 ghi nhận mức 266,0 yen/kg, tăng 1,5% (tương đương 4 yen/kg) tại thời điểm khảo sát vào lúc 15h00 (giờ Việt Nam).

Trên Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 7/2022 đứng tại mức 12.565 nhân dân tệ/tấn, giảm 0,36%, giảm 45 nhân dân tệ/tấn. Giá cao su Thượng Hải hôm nay tiếp tục giảm ở các kỳ hạn tháng 8, 9, 10, 11 ở mức dưới 1%, giảm từ 40-55 nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su hôm nay 21/6: Giá cao su tại Nhật tăng, Thượng Hải giảm.

Cập nhật lúc: 21/06/2022 lúc 15:00:02

Cập nhật lúc: 21/06/2022 lúc 15:00:02

Từ đầu tháng 6/2022 đến nay, giá mủ cao su nguyên liệu tại một số tỉnh, thành phố trên cả nước ổn định. Tại Bình Phước giá mủ cao su nguyên liệu được Công ty cao su Phú Riềng thu mua ở mức từ 305-345 đồng/độ mủ, ổn định so với cuối tháng 5/2022. Tại Bình Dương, giá thu mua mủ cao su nguyên liệu của Công ty cao su Phước Hòa được giữ ở mức 340 đồng/độ TSC. Giá mủ cao su tại Gia Lai được Công ty cao su Mang Yang thu mua với giá 300-310 đồng/độ TSC, ổn định so với cuối tháng 5/2022.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, tháng 5/2022, Việt Nam xuất khẩu được 114,15 nghìn tấn cao su, trị giá 194,85 triệu USD, tăng 45,7% về lượng và tăng 37,8% về trị giá so với tháng 4/2022; so với tháng 5/2021 tăng 38,1% về lượng và tăng 36,1% về trị giá. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu cao su đạt 599,43 nghìn tấn, trị giá 1,05 tỷ USD, tăng 8,9% về lượng và tăng 13,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Về giá xuất khẩu: Tháng 5/2022, giá cao su xuất khẩu bình quân đạt 1.707 USD/tấn, giảm 5,5% so với tháng 4/2022 và giảm 1,5% so với tháng 5/2021.

Tháng 5/2022, Trung Quốc vẫn là thị trường tiêu thụ cao su lớn nhất của Việt Nam, chiếm 67,2% tổng lượng cao su xuất khẩu của cả nước, với 76,75 nghìn tấn, trị giá 124,58 triệu USD, tăng 68,1% về lượng và tăng 57,7% về trị giá so với tháng 4/2022; so với tháng 5/2021 tăng 47,2% về lượng và tăng 44,8% về trị giá.

Giá cao su xuất khẩu bình quân sang Trung Quốc ở mức 1.623 USD/tấn, giảm 6,1% so với tháng 4/2022 và giảm 1,6% so với tháng 5/2021. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2022, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 402,64 nghìn tấn cao su, trị giá 686,75 triệu USD, tăng 7,3% về lượng và tăng 13,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Trong tháng 5/2022, xuất khẩu cao su sang một số thị trường chủ chốt tiếp tục tăng trưởng tốt cả về lượng và trị giá so với tháng 5/2021, trong đó đáng chú ý như: Ấn Độ, Đức, Pakistan, Nga, Indonesia, Brazil, Hà Lan, Peru…

Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan

Xuất khẩu cao su ngày càng tăng cả về lượng và chất, tuy nhiên diện tích và sản lượng cao su của Việt Nam gần đây liên tục giảm, ảnh hưởng đến nguồn cung trong nước.



Trong 10 năm qua, diện tích cao su đại điền liên tục giảm, Việt Nam phải nhập khẩu thêm của Campuchia để bù đắp sản lượng trong nước. Điều này có nghĩa xuất khẩu cao su đang phải đối mặt với bài toán thiếu nguyên liệu và tính hợp pháp của nguyên liệu đầu vào.

Hiện cao su đại điền (các công ty cao su nhà nước) đạt 455.000 ha, tương đương gần 48% tổng diện tích cao su của cả nước. Phần còn lại 477.000 ha, tương đương 52% là cao su của các hộ dân, hay còn gọi là cao su tiểu điền.

Trong 10 năm, diện tích cao su đại điền liên tục giảm, bình quân mỗi năm giảm 10.000 – 20.000 ha, do các công ty chuyển đổi cây cao su sang trồng cây khác, hoặc phát triển công nghiệp.

Điều này dẫn đến, sản lượng không đáp ứng đủ nhu cầu, nên trong những năm gần đây, Việt Nam nhập khẩu cao su thiên nhiên từ Lào và Campuchia để phục vụ chế biến các sản phẩm cao su. Luồng cung nhập khẩu này được hòa với nguồn cung trong nước để xuất khẩu.

Năm 2021, Việt Nam nhập khẩu khoảng 1,6 triệu tấn cao su thiên nhiên với kim ngạch 1,9 tỷ USD. Các con số này tăng lần lượt là 2,4 lần và 2,7 lần so với con số về lượng và kim ngạch nhập khẩu của năm 2020.

Do đó, để phát triển bền vững ngành cao su, Hiệp hội Cao su Việt Nam cho rằng cần vận động các hộ kinh doanh riêng lẻ hình thành các tổ hợp tác sản xuất cao su theo từng cụm để có điều kiện áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, cơ giới hóa trong sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Về phía doanh nghiệp, cần xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình phát triển bền vững theo pháp luật quốc gia và các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã ký kết. Xây dựng các mô hình liên kết, hỗ trợ nông dân cao su tiểu điền tham gia chương trình phát triển cao su bền vững của doanh nghiệp, tạo nguồn cao su bền vững để cung cấp cho thị trường, góp phần xây dựng thương hiệu và uy tín của ngành cao su Việt Nam.