Giá cao su hôm nay 23/4: Cao su vẫn chưa "ngóc cổ" lên được

Giá cao su hôm nay 23/4 tiếp tục đà giảm toàn thị trường, chưa có dấu hiệu nào cho thấy giá sẽ sớm quay đầu. Trong đó, giá cao su kỳ hạn trên Sàn TOCOM giảm mạnh hơn 2%.

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su giao kỳ hạn tháng 5/2022 ghi nhận mức 252,9 yen/kg, giảm 2,33% (tương đương 5,9 yen/kg) tại thời điểm khảo sát vào lúc 16h54 (giờ Việt Nam).

Trên Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 5/2022 được điều chỉnh xuống mức 12.770 nhân dân tệ/tấn, giảm 1,2% (tương đương 155 nhân dân tệ) so với giao dịch trước đó.

Cập nhật lúc: 23/04/2022 lúc 16:54:02

Trong 10 ngày giữa tháng 4/2022, giá cao su tại thị trường châu Á biến động mạnh do diễn biến dịch Covid-19 tại Trung Quốc và biến động của thị trường dầu mỏ thế giới.

Trong 10 ngày giữa tháng 4/2022, giá mủ cao su nguyên liệu trên cả nước không có nhiều biến động. Tại Bình Phước giá mủ cao su nguyên liệu được Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long thu mua ở mức từ 330-340 đồng/độ mủ. Tại Bình Dương, giá thu mua mủ cao su nguyên liệu của Công ty cao su Phước Hòa dao động ở mức 360 đồng/độ TSC. Giá mủ cao su Gia Lai được Công ty cao su Mang Yang thu mua với giá 310-320 đồng/độ TSC.

Theo Hiệp hội các nước sản xuất cao su tự nhiên (ANRPC), triển vọng thị trường cao su tự nhiên toàn cầu vẫn khả quan trong năm 2022. Sản lượng cao su tự nhiên trên thế giới năm 2022 dự kiến sẽ tăng 1,9% so với năm 2021, lên mức 14,107 triệu tấn; trong khi tiêu thụ dự kiến tăng 1,2% so với năm 2021, lên mức 14,232 triệu tấn.

Các yếu tố hỗ trợ cho giá cao su năm 2022 bao gồm: điều kiện thời tiết bất lợi có thể làm khan hiếm nguồn cung trong những tháng tới; tốc độ tăng trưởng doanh số bán ô tô khả quan ở các nền kinh tế lớn; nhu cầu găng tay cao su và quần áo bảo hộ cá nhân tăng.

Tuy nhiên, những thách thức có thể ảnh hưởng đến nhu cầu cao su như: thiếu chất bán dẫn có thể ảnh hưởng đến sản xuất ô tô, giá dầu thô tăng cao, khủng hoảng địa chính trị, tình trạng thiếu container, chi phí vận tải cao và thông quan chậm ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 3/2022, xuất khẩu cao su của Việt Nam đạt 112,44 nghìn tấn, trị giá 202,57 triệu USD, tăng 10,6% về lượng và tăng 11,5% về trị giá so với tháng 2/2022; so với tháng 3/2021 tăng 0,3% về lượng và tăng 3,1% về trị giá. Lũy kế 3 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu cao su đạt 406,8 nghìn tấn, trị giá 715,39 triệu USD, tăng 0,3% về lượng và tăng 6,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.