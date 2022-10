Giá cao su hôm nay 25/10: Giá cao su kỳ hạn đảo chiều tăng mạnh toàn thị trường, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản).

Giá cao su hôm nay 25/10: Giá cao su đảo chiều đi lên

Giá cao su kỳ hạn hôm nay đảo chiều tăng mạnh toàn thị trường tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản).

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (Tocom), giá cao su kỳ hạn giao tháng 10/2022 ghi nhận mức 225,3 yen/kg, tăng 0,81%, tăng 1,8 yen/kg. Các kỳ hạn cao su tháng 11, 12, kỳ hạn 1/2023, 2/2023 đều tăng ở mức trên dưới 1%.

Trên Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 11/2022 đứng ở mức 11.430 nhân dân tệ/tấn, tăng 0,31%, tăng 35 nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su Thượng Hải hôm nay tăng trở lại ở các kỳ hạn tháng 1/2023, tháng 3/2023, tháng 4/2023, tháng 5/2023 ở mức tăng dưới 1%.

Giá cao su hôm nay 25/10: Giá cao su đảo chiều tăng mạnh toàn thị trường.

GIÁ CAO SU TRỰC TUYẾN SÀN TOCOM, THƯỢNG HẢI, THÁI LAN Cập nhật lúc: 25/10/2022 lúc 13:42:01

GIÁ CAO SU TRỰC TUYẾN SÀN TOCOM, THƯỢNG HẢI, THÁI LAN Cập nhật lúc: 25/10/2022 lúc 13:42:01

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết trong 10 ngày giữa tháng 10, giá cao su tại các sàn châu Á biến động mạnh, giá tại Nhật Bản và Thượng Hải tăng trở lại trong mấy phiên gần đây, nhưng vẫn giảm so với 10 ngày trước đó.

Cụ thể, tại Sở giao dịch hàng hóa Osaka Exchange (OSE), sau khi giảm xuống mức 221 Yên/kg (ngày 14/10), giá tăng trở lại trong mấy phiên gần đây, nhưng vẫn giảm so với 10 ngày trước đó. Ngày 18/10 giá cao su RSS3 giao kỳ hạn gần ở mức 226,7 Yên/kg (tương đương 1,52 USD/kg), giảm nhẹ so với 10 ngày trước đó, nhưng tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Giá cao su trên thị trường Nhật Bản tăng trở lại do dự đoán nguồn cung sẽ thắt chặt sau cuộc đàm phán của các nhà sản xuất cao su tự nhiên hàng đầu châu Á để thảo luận về hạn ngạch xuất khẩu nhằm ổn định giá cả, tuy nhiên đà tăng bị hạn chế do các biện pháp phòng chống COVID-19 mới tại Trung Quốc đã gây áp lực cho thị trường.

Tại sàn SHFE Thượng Hải giá biến động mạnh. Sau khi giảm xuống mức 11.650 NDT/tấn (ngày 12/10/2022), giá tăng nhẹ trở lại, nhưng vẫn giảm so với 10 ngày trước đó. Ngày 20/10, giá cao su RSS3 giao kỳ hạn gần ở mức 11.745 NDT/tấn (tương đương 1,63 USD/tấn), giảm 2,7% so với 10 ngày trước đó và giảm 14,3% so với cùng kỳ năm 2021.

Tại Thái Lan, sau khi tăng lên mức 55,6 Baht/kg (ngày 11/10), giá cao su tự nhiên giảm trở lại. Ngày 18/10, giá cao su RSS3 chào bán ở mức 54,1 Baht/kg (tương đương 1,42 USD/kg), giảm 1,6% so với 10 ngày trước đó và giảm 5,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Tại thị trường Việt Nam, trong 10 ngày giữa tháng 10, giá mủ cao su nguyên liệu tại một số tỉnh, thành phố biến động nhẹ.

Tại Bình Phước giá mủ cao su nguyên liệu được Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng thu mua ở mức từ 270-280 đồng/TSC, tăng 10 đồng/TSC so với 10 ngày trước đó.

Tại Bình Dương, giá thu mua mủ cao su nguyên liệu của Công ty cao su Phước Hòa ở mức 273-275 đồng/ TSC, ổn định so với 10 ngày trước đó. Tại Gia Lai, mủ cao su được Công ty cao su Mang Yang thu mua với giá 235-245 đồng/TSC, ổn định so với 10 ngày trước đó.

Nền kinh tế Trung Quốc phục hồi với tốc độ nhanh hơn dự kiến trong quý III, nhưng sự hồi phục mạnh mẽ hơn trong dài hạn sẽ bị thách thức bởi các hạn chế Covid-19 nghiêm ngặt và rủi ro suy thoái toàn cầu.

Những tháng qua đã chứng kiến những lo ngại ngày càng tăng về nhu cầu cao su ở Trung Quốc chậm lại, khi nước này phải vật lộn với cuộc khủng hoảng bất động sản, các đợt nắng nóng làm gián đoạn sản xuất và các đợt đóng cửa kéo dài ảnh hưởng đến hoạt động công nghiệp và tiêu dùng.

Sản lượng cao su ở nước xuất khẩu hàng đầu Thái Lan có thể bị ảnh hưởng bởi dự báo mưa lớn và cảnh báo lũ lụt trên khắp cả nước, bao gồm cả ở các tỉnh trồng cao su trọng điểm phía Nam nước này trong đợt gió mùa.

Trung Quốc là thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất của Malaysia, chiếm 40,5% tổng lượng cao su xuất khẩu của nước này; tiếp đến là Iran chiếm 5,4%; Đức chiếm 4%; Mỹ chiếm 4% và Thổ Nhĩ Kỳ chiếm 4%. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2022, Malaysia xuất khẩu được 426,29 nghìn tấn cao su tự nhiên, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm 2021.