Giá cao su hôm nay 26/11 tiếp tục tăng giảm trái chiều tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su tiếp đà tăng vững và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản), giá cao su vẫn giảm.

Giá cao su hôm nay 26/11: Giá cao su tăng giảm trái chiều

Giá cao su hôm nay 26/11 tiếp tục tăng giảm trái chiều tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su tiếp đà tăng vững và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản), giá cao su vẫn giảm.

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (Tocom), giá cao su kỳ hạn giao tháng 12/2022 ghi nhận mức 212,3 yen/kg, giảm 1,04%, giảm 2,2 yen/kg. Kỳ hạn cao su tháng 1/2023, cao su kỳ hạn tháng 2/2023, kỳ hạn tháng 3/2023, kỳ hạn tháng 4/2023 đều giảm trên dưới 1%.

Trên Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 1/2023 đứng ở mức 12.795 nhân dân tệ/tấn, tăng 0,87%, tăng 110 nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su Thượng Hải hôm nay vẫn giữ đà tăng ở các kỳ hạn tháng 3/2023, tháng 4/2023, tháng 5/2023, tháng 6/2023 ở mức tăng gần 1%.

GIÁ CAO SU TRỰC TUYẾN SÀN TOCOM, THƯỢNG HẢI, THÁI LAN Cập nhật lúc: 26/11/2022 lúc 10:18:01

GIÁ CAO SU TRỰC TUYẾN SÀN TOCOM, THƯỢNG HẢI, THÁI LAN Cập nhật lúc: 26/11/2022 lúc 10:18:01

Giá cao su hôm nay 26/11: Giá cao su tăng tại Trung Quốc, lao dốc tại Nhật Bản

Theo báo cáo mới nhất của Hiệp hội các nước sản xuất cao su tự nhiên (ANRPC), trong tháng 10/2022, tổng sản lượng cao su tự nhiên toàn cầu đạt khoảng 1,435 triệu tấn, trong khi nhu cầu toàn cầu ở mức 1,301 triệu tấn, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2021. Nguồn cung dư thừa trong tháng 10/2022 đã góp phần vào biến động của giá cao su trên thị trường thế giới. ANRPC dự đoán nhu cầu cao su tự nhiên toàn cầu sẽ tăng chậm hơn trong năm nay do kinh tế toàn cầu phục hồi chậm, chỉ tăng 2,1% so với năm 2021, lên 14,805 triệu tấn.

Tại Malaysia: Trong quý 3/2022, sản lượng cao su tự nhiên của Malaysia đạt 110,97 nghìn tấn, tăng 48,1% so với quý 2/2022, nhưng vẫn giảm 16,4% so với quý 3/2021. Tính chung 9 tháng đầu năm 2022, sản lượng cao su tự nhiên của Malaysia đạt 291,92 nghìn tấn, giảm 17,6% so với cùng kỳ năm 2021.

Xuất khẩu cao su của Malaysia trong quý 3/2022 đạt 168,48 nghìn tấn, tăng 5% so với quý 2/2022, nhưng vẫn giảm 1% so với quý 3/2021. Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất của Malaysia; tiếp đến là Đức, Brazil, Iran, Hoa Kỳ, Phần Lan…

Trong quý 3/2022, Malaysia nhập khẩu 254,72 nghìn tấn cao su tự nhiên, giảm 12,5% so với quý 2/2022, nhưng tăng 1,9% so với quý 3/2021. Tính chung 9 tháng đầu năm 2022, Malaysia nhập khẩu 918,55 nghìn tấn cao su tự nhiên, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Tiêu thụ cao su tự nhiên nội địa của Malaysia trong quý 3/2022 đạt 97,28 nghìn tấn, giảm 15,9% so với quý 2/2022 và giảm 8,6% so với quý 3/2021. Tính chung 9 tháng đầu năm 2022, tiêu thụ cao su tự nhiên nội địa của Malaysia đạt 341,04 nghìn tấn, giảm 8,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Dự trữ cao su tự nhiên tại Malaysia tính đến cuối tháng 9/2022 đạt 198,66 nghìn tấn, giảm 0,1% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong 10 ngày giữa tháng 11/2022, giá mủ cao su nguyên liệu trong nước ổn định so với đầu tháng. Tại Bình Phước, giá mủ cao su nguyên liệu được Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng thu mua ở mức 262-272 đồng/TSC, ổn định so với 10 ngày trước đó. Tại Bình Dương, giá thu mua mủ cao su nguyên liệu của Công ty cao su Phước Hòa dao động ở mức 271-275 đồng/ TSC, ổn định so với 10 ngày trước đó. Mủ cao su tại Gia Lai được Công ty cao su Mang Yang thu mua với giá 230-240 đồng/TSC, ổn định so với 10 ngày trước đó.