Giá cao su hôm nay 28/4 tăng giảm trái chiều tại các thị trường. Tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su vẫn giảm ở tất cả kỳ hạn và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su đã quay đầu bật tăng trở lại ở các kỳ hạn.

Giá cao su hôm nay 28/4: Giá cao su tăng giảm trái chiều ở hai sàn

Giá cao su hôm nay 28/4 tăng giảm trái chiều tại các thị trường. Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (Tocom), giá cao su kỳ hạn giao tháng 5/2023 ghi nhận mức 206 yen/kg, tăng 0,34%, tăng 0,7 yen/kg. Kỳ hạn cao su tháng 6/2023 tăng; kỳ hạn cao su tháng 7/2023 tăng; kỳ hạn tháng 8/2023 và cao su kỳ hạn tháng 9/2023 cũng tăng gần 1%.

Trong khi đó, trên Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 5/2023 đứng ở mức 11.620 nhân dân tệ/tấn, giảm 0,77%, giảm 90 nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su Thượng Hải giảm ở kỳ hạn tháng 6/2023; kỳ hạn cao su tháng 7/2023, kỳ hạn cao su tháng 8/2023; kỳ hạn cao su kỳ hạn tháng 9/2023 cũng đều giảm gần 1%.

Giá cao su trực tuyến sàn Tocom, SHFE Thượng Hải, SGX Singapore Cập nhật: 28/04/2023 lúc 12:36:01 (delay 10 phút)

Giá cao su hôm nay 28/4: Giá cao su bật tăng tại Nhật Bản

Giá cao su kỳ hạn trên thị trường Nhật Bản mở cửa phiên 28/4 tăng gần 1%, mặc dù lo ngại suy thoái kinh tế tiếp tục gây áp lực lên tâm lý thị trường.

Tăng trưởng kinh tế của Mỹ chậm hơn dự kiến trong quý đầu tiên, do chi tiêu của người tiêu dùng tăng nhanh được bù đắp bằng việc các doanh nghiệp thanh lý hàng tồn kho, với dự đoán nhu cầu yếu hơn vào cuối năm nay trong bối cảnh chi phí đi vay cao hơn.

Tuy nhiên, lạm phát tiêu dùng cốt lõi ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản đã vượt qua kỳ vọng trong tháng 4 và chỉ số loại bỏ chi phí nhiên liệu tăng với tốc độ nhanh nhất trong 4 thập kỷ, làm nổi bật thách thức mà tân Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) Kazuo Ueda phải đối mặt trong việc duy trì lãi suất cực thấp.

Chứng khoán châu Á phục hồi do lợi nhuận doanh nghiệp tăng mạnh đã hỗ trợ tâm lý ngay cả khi những lo ngại về sự yếu kém của nền kinh tế kéo dài, trong khi các nhà đầu tư cũng đang chờ đợi quyết định chính sách từ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ). Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản mở cửa phiên 28/4 tăng 0,87%.

Tất cả các yếu tố trên đang tác động tới giá cao su.

Báo cáo triển vọng mới nhất của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Hiệp hội các nước sản xuất cao su tự nhiên (ANRPC) đã cập nhật triển vọng thị trường cao su tự nhiên toàn cầu trong năm nay. Theo đó, sản lượng cao su tự nhiên toàn cầu được dự báo tăng 2,7% so với năm 2022 (cao hơn 0,1% so với báo cáo trước đó), đạt 14,916 triệu tấn; trong khi nhu cầu cao su tự nhiên toàn cầu giảm 0,4%, xuống còn 14,912 triệu tấn. Trong tháng 3/2023, sản lượng cao su tự nhiên toàn cầu đã giảm 26,1% so với tháng 02/2023, xuống còn 967 nghìn tấn; trong khi nhu cầu cao su tự nhiên toàn cầu ước tính tăng 7,9% so với tháng 02/2023, lên 1,306 triệu tấn.



Trong 10 ngày giữa tháng 4/2023, giá mủ cao su nguyên liệu trên cả nước vẫn giữ ổn định so với 10 ngày trước đó, tiếp tục duy trì quanh mức 225-288 đồng/TSC. Tại Bình Phước, giá mủ cao su nguyên liệu được Công ty cao su Phú Riềng thu mua ở mức 270-280 đồng/TSC. Trong khi đó, tại Bình Dương, giá thu mua mủ cao su nguyên liệu của Công ty cao su Phước Hòa được giữ ở mức 286-288 đồng/TSC. Tại Gia Lai, giá mủ cao su nguyên liệu được Công ty cao su Mang Yang thu mua với giá 225- 230 đồng/TSC.