Giá cao su hôm nay 30/9: Giá cao su vẫn trái chiều, nhu cầu giảm gây khó cho xuất khẩu cao su

Giá cao su ngày 30/9, giá cao su hôm nay tăng giảm trái chiều tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản).

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (Tocom), giá cao su kỳ hạn giao tháng 10/2022 ghi nhận mức 225,2 yen/kg, tăng 0,4%, tăng 0,9 yen/kg. Các kỳ hạn cao su tháng 11, 12 và tháng 1/2023, tháng 2/2023 đều ghi nhận mức tăng nhẹ gần 1%.

Trên Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 10/2022 đứng ở mức 11.905 nhân dân tệ/tấn, giảm 1,12%, giảm 135 nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su Thượng Hải hôm nay giảm ở các kỳ hạn tháng 11, tháng 1/2023, tháng 3/2023, tháng 4/2023 ở mức giảm mạnh hơn 1%.

GIÁ CAO SU TRỰC TUYẾN SÀN TOCOM, THƯỢNG HẢI, THÁI LAN Cập nhật lúc: 30/09/2022 lúc 17:24:01

Hoạt động xuất nhập khẩu cao su của doanh nghiệp Việt Nam bị ảnh hưởng do nhu cầu giảm và lãi suất liên tục tăng tại các nước châu Âu và Mỹ. Lạm phát tại các thị trường lớn như Mỹ, châu Âu khiến cho các quốc gia này liên tục điều chỉnh lãi suất. Điều này khiến cho các hoạt động xuất, nhập khẩu cao su của doanh nghiệp bị ảnh hưởng, đồng thời cũng tác động đến tiêu thụ hàng hóa tại các thị trường.

Theo thông tin từ Hiệp hội cao su Việt Nam, giá cao su giảm do thị trường thế giới biến động và sức tiêu thụ tại Trung Quốc còn chậm khiến lợi nhuận cuối năm của ngành kém khả quan.

Cụ thể, giá bán cao su đã có giai đoạn biến động mạnh trong quý II/2022 khi phục hồi trong tháng 6 rồi lại giảm nhanh vào tháng 7. Thị trường bị tác động mạnh bởi tình hình dịch bệnh, khủng hoảng chính trị, tình trạng thiếu container, chi phí vận tải cao, giá nhiên liệu tăng mạnh và thông quan chậm ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu. Giá cao su trên thị trường thế giới có chiều hướng tiếp tục đi xuống trong tháng 9 do lo ngại về nhu cầu tại Trung Quốc chậm lại. Chưa kể, giá cao su thường có sự tương quan nghịch với sức mạnh đồng USD. Diễn biến đi lên của đồng Đô la trong thời gian qua cũng dự báo giá cao su vẫn duy trì ở mức thấp trong thời gian tới.

Chính vì sự biến động giá, đặc biệt là biến động thị trường nên Trung Quốc hiện đang giảm lượng nhập khẩu cao su Việt Nam. Điều này làm cho các doanh nghiệp xuất khẩu cao su vào thị trường này giảm lợi nhuận lớn trong 3 tháng gần đây.

Đại diện Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam (VRG) cho biết, mảng kinh doanh cao su đang gặp nhiều khó khăn do thị trường không ổn định, giá bán giảm và tiêu thụ chậm. Ngoài ra, các chi phí đầu vào tăng đã làm ảnh hưởng đến nguồn thu. Trong khi đó, mảng nông nghiệp cao su vốn chiếm tỷ trọng lớn về vốn đầu tư và doanh thu của VRG.

Nếu cộng với việc gặp khó ở các lĩnh vực khác, hụt đi các khoản dự thu từ thoái vốn và đền bù đất đai, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp này có thể sụt giảm dẫu trước đó đã đặt chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận gần như đi ngang.

Theo đó, doanh thu Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa (PHR) giảm gần 50%, lợi nhuận sau thuế giảm khoảng một phần ba so với cùng kỳ. Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa giải thích, lãi giảm chủ yếu do sản lượng mủ tiêu thụ đi lùi dẫn đến doanh thu bán thành phẩm trong quý III giảm so với cùng kỳ. Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC) cũng ghi nhận lợi nhuận sau thuế giảm gần 22%. Nguyên nhân được cho là giá xăng dầu tăng cao, tình hình tiêu thụ sụt giảm, các chi phí đầu vào tăng làm lợi nhuận giảm.

Tuy nhiên, ngoài các thị trường nhập khẩu lớn cao su Việt Nam, các doanh nghiệp cũng chinh phục thị trường Ấn Độ. Trong 9 tháng năm 2022, Việt Nam xuất khẩu hơn 11.000 tấn cao su sang Ấn Độ, tăng 45% về lượng và tăng 44% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Các chủng loại được ưu tiên sang thị trường này là chủng loại cao su SVR10, SVR3L và RSS3.

Nhờ sự tăng trưởng của thị trường Ấn Độ đã góp phần cân bằng mức độ giảm của các thị trường khác. Thống kê Hải quan dự báo, kim ngạch xuất khẩu cao su trong 9 tháng năm 2022 ước đạt 2,28 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong 10 ngày giữa tháng 9/2022, giá mủ cao su nguyên liệu tại một số tỉnh, thành phố giảm 5-10 đồng/TSC so với 10 ngày trước đó. Tại Bình Phước, giá mủ cao su nguyên liệu được Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng thu mua ở mức từ 260-270 đồng/TSC, giảm 5 đồng/TSC so với 10 ngày trước đó. Tại Bình Dương, giá thu mua mủ cao su nguyên liệu của Công ty cao su Phước Hòa dao động ở mức 273-275 đồng/TSC, giảm 7 đồng/TSC so với 10 ngày trước đó. Tại Gia Lai, mủ cao su được Công ty cao su Mang Yang thu mua với giá 250-260 đồng/TSC, giảm 10 đồng/ TSC so với 10 ngày trước đó.