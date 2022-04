Giá cao su hôm nay 28/4: Biến động rất nhẹ, giá cao su chuẩn bị bứt phá?

Sau phiên giảm hôm qua, giá cao su kỳ hạn hôm nay (28/4) quay đầu tăng nhẹ. Cao su tăng giá trên sàn giao dịch Nhật Bản song vẫn giảm trên sàn Thượng Hải (Trung Quốc). Trong nước, giá mủ cao su tiếp tục ổn định.

Giá cao su hôm nay 28/4: Tăng nhẹ trở lại

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su giao kỳ hạn tháng 5/2022 ghi nhận mức 247,0 yen/kg, giảm 0,08% (tương đương 0,2 yen/kg) tại thời điểm khảo sát vào lúc 15h12 (giờ Việt Nam).

Trên Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 5/2022 được điều chỉnh xuống mức 12.395 nhân dân tệ/tấn, giảm 0,48% (tương đương 60 nhân dân tệ) so với giao dịch trước đó.

Cập nhật lúc: 28/04/2022 lúc 15:12:02

Giữa tháng 4/2022, giá cao su tại thị trường châu Á biến động mạnh do diễn biến dịch Covid-19 tại Trung Quốc và biến động của thị trường dầu mỏ thế giới. Cụ thể: Tại Sở giao dịch hàng hóa Osaka Exchange (OSE), sau khi tăng lên 272,6 yen/kg vào ngày 15/4/2022, giá cao su quay đầu giảm mạnh. Ngày 18/4/2022 giá cao su RSS3 giao tháng 5/2022 giao dịch ở mức 262,6 yen/kg (tương đương 2,07 USD/kg), giảm 0,6% so với 10 ngày trước đó, nhưng tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2021.

Tại sàn SHFE Thượng Hải, sau khi giảm xuống mức 13.165 nhân dân tệ/tấn vào ngày 13/4/2022, giá cao su tăng trở lại, nhưng vẫn giảm so với 10 ngày trước đó. Ngày 18/4/2022, giá cao su RSS3 giao tháng 5/2022 giao dịch ở mức 13.285 nhân dân tệ/ tấn (tương đương 2,07 USD/tấn), giảm 0,6% so với 10 ngày trước đó và giảm 0,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Tại Thái Lan, giá cao su tự nhiên liên tục tăng mạnh. Ngày 18/4/2022 giá cao su RSS 3 chào bán ở mức 72,7 Baht/kg (tương đương 2,13 USD/kg), tăng 0,8% so với 10 ngày trước đó và tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2021. Mưa lớn đã ảnh hưởng đến hoạt động khai thác mủ cao su của Thái Lan khiến nguồn nguyên liệu thô giảm đã hỗ trợ giá mặt hàng này.

Tại Malaysia: Tháng 02/2022, sản lượng cao su tự nhiên của Malaysia đạt 29,92 nghìn tấn, giảm 39% so với tháng 01/2022 và giảm 40% so với tháng 02/2021. Trong khi đó, xuất khẩu cao su của Malaysia trong tháng 02/2022 đạt 47,68 nghìn tấn, giảm 6,8% so với tháng 01/2022 và giảm 12,7% so với tháng 02/2021. Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất của Malaysia, chiếm 50,8% tổng lượng cao su xuất khẩu của Malaysia; tiếp đến là Hoa Kỳ chiếm 5,1%; Đức chiếm 3,5%; Thổ Nhĩ Kỳ chiếm 3,4% và Brazil chiếm 2,1%.

Trong tháng 02/2022, Malaysia nhập khẩu 112,78 nghìn tấn cao su tự nhiên, giảm 19,5% so với tháng 01/2022, nhưng tăng 2,8% so với tháng 02/2021. Tiêu thụ cao su tự nhiên nội địa của Malaysia trong tháng 02/2022 đạt 39,86 nghìn tấn, giảm 8,1% so với tháng 01/2022 và giảm 10,8% so với tháng 02/2021. Dự trữ cao su tự nhiên tại Malaysia tính đến cuối tháng 02/2022 đạt 318,69 nghìn tấn, tăng 2,8% so với tháng 01/2022 và tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Tháng 4/2022, giá mủ cao su nguyên liệu trên cả nước không có nhiều biến động. Tại Bình Phước giá mủ cao su nguyên liệu được Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long thu mua ở mức từ 330-340 đồng/độ mủ. Tại Bình Dương, giá thu mua mủ cao su nguyên liệu của Công ty cao su Phước Hòa dao động ở mức 360 đồng/độ TSC. Giá mủ cao su Gia Lai được Công ty cao su Mang Yang thu mua với giá 310-320 đồng/độ TSC.