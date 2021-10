Giá cổ phiếu tăng hơn 5 lần trong 9 tháng qua, công ty chứng khoán báo lãi quý III gấp 7 lần

Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương báo lãi sau thuế 97 tỷ đồng, gấp gần 7 lần quý III năm ngoái.

CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (HNX: APS) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2021 ghi nhận 134 tỷ đồng doanh thu hoạt động, cao gấp 5 lần so với cùng kỳ năm 2020.

Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) chiếm tỷ trọng lớn nhất với 119 tỷ đồng, gấp 30 lần cùng kỳ; doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán tăng 85%; doanh thu hoạt động tư vấn tài chỉnh lại giảm 59% về 7 tỷ đồng.

Kết quả, Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương báo lãi sau thuế 97 tỷ đồng, gấp gần 7 lần quý III năm ngoái.

Giải trình cho kết quả kinh doanh trong kỳ, phía APS cho biết, mặc dù do đại dịch Covid nhưng quý III/2021 thị trường chứng khoán tăng trưởng tốt, thị phần môi giới của APS tương ứng đạt 0,15% - 0,2% so với thị trường, nên doanh thu môi giới tăng 85% so với năm trước.

Đồng thời, APS đang nắm giữ những cổ phiếu mạnh trong danh mục tự doanh, điều này giúp APS ghi nhận doanh thu hoạt động quý III/2021 tăng 414% so với năm ngoái.

Biến động một số chỉ tiêu trong quý. Nguồn: APS

Lũy kế 9 tháng, doanh thu hoạt động đạt gần 205 tỷ đồng, tăng 85%; lợi nhuận trước thuế gấp 8,4 lần lên 168 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 135 tỷ đồng, gấp 7 lần.

Năm 2021, APS đặt kế hoạch doanh thu 141 tỷ đồng, lãi sau thuế 58 tỷ đồng. Với kết quả này, doanh nghiệp đã vượt 45% kế hoạch doanh thu và gấp 2,3 chỉ tiêu lợi nhuận.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 15/10, cổ phiếu APS hiện đang giao dịch ở ngưỡng 26.900 đồng/cp, tăng 7,17% so với phiên liền kề. Đáng chú ý, tính tại phiên giao dịch đầu quý III/2021 (1/7), cổ phiếu APS đã tăng đến 75%.

Trong khoảng thời gian này, cơ cấu cổ đông của APS có sự biến động khi cổ đông ngoại rút vốn và xuất hiện 2 cổ đông cá nhân. Cụ thể, Lucerne Enterprise Ltd đã bán 7,4 triệu cổ phiếu, tương đương 20,98% vốn API và không còn là cổ đông từ 9/9. Lucerne Enterprise Ltd đầu tư vào API từ đầu năm 2015 trong đợt phát hành riêng lẻ. Thời điểm đó, APEC Investment chào bán 10 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng/cp, Lucerne Enterprise Ltd đã mua 7,3 triệu đơn vị.

Phiên ngày 9/9, cổ phiếu này có giao dịch thỏa thuận lên đến 12,7 triệu cổ phiếu của khối ngoại, tương đương gần 35% vốn điều lệ APEC Investment; giá trị 287 tỷ đồng.

Một cổ đông ngoại khác của API là Asean Deep Value Fund nắm 5,6 triệu đơn vị, tương đương 15,82% vốn. Nhiều khả năng giao dịch thỏa thuận bán ngày 9/9 là của Lucerne Enterprise Ltd và Asean Deep Value Fund. Tổng sở hữu của 2 tổ chức nước ngoài ở mức 13,11 triệu đơn vị, tương đương 36% vốn công ty.

2 cổ đông mới xuất hiện gồm cá nhân Nguyễn Thu Phương mua 3 triệu cổ phiếu (8,47% vốn) và Nguyễn Ngọc Diệp mua 3,2 triệu cổ phiếu (9,04% vốn). Ngoài ra, Chứng khoán châu Á Thái Bình Dương (HNX: APS) cũng đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu API từ 20/9 đến 19/10.

Như vậy, cổ đông lớn nhất của API sau khi nhà đầu tư ngoại rút vốn là ông Nguyễn Đỗ Lăng, Tổng giám đốc Chứng khoán châu Á – Thái Bình Dương, sở hữu 7,5 triệu cổ phiếu, tương đương 21,16% vốn.