Giá lợn hơi hôm nay tại miền Bắc giảm nhẹ

Giá lợn hơi tại miền Bắc điều chỉnh 1.000 đồng/kg tại một số địa phương trong hôm nay, dao động trong khoảng từ 65.000 - 68.000 đồng/kg.

Cụ thể, Yên Bái và Vĩnh Phúc cùng giảm 1.000 đồng/kg, thu mua chung mốc 66.000 đồng/kg. Ở chiều ngược lại, Thái Bình tăng 1.000 đồng/kg lên ngưỡng 66.000 đồng/kg.

Hiện tại, mức giá cao nhất khu vực là 68.000 đồng/kg có mặt tại tỉnh Thái Nguyên. Theo sau là hai tỉnh Nam Định và Ninh Bình với giá 67.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đồng) Tăng/giảm (đồng) Yên Bái 66.000 -1.000 Thái Bình 66.000 +1.000 Vĩnh Phúc 66.000 -1.000 Hà Tĩnh 74.000 +1.000 Đắk Lắk 72.000 +1.000 Bình Thuận 72.000 -1.000 Đồng Nai 71.000 -2.000 TP HCM 72.000 -1.000 Vĩnh Long 74.000 -1.000 Hậu Giang 74.000 -2.000

Giá lợn hơi hôm nay điều chỉnh nhẹ ở một số tỉnh thành trên cả nước.



Giá lợn hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên thấp nhất là 66.000 đồng/kg

Giá lợn hơi của khu vực này dao động trong khoảng 66.000 - 74.000 đồng/kg. Thanh Hóa hiện đang giữ mức giá thấp nhất khu vực là 66.000 đồng/kg, tiếp đó là Nghệ An với giá 67.000 đồng/kg.

Riêng hai tỉnh Đắk Lắk và Bình Thuận cùng ghi nhận ngưỡng 72.000 đồng/kg, lần lượt tăng - giảm 1.000 đồng/kg.

Hà Tĩnh cũng điều chỉnh tăng nhẹ 1.000 đồng/kg lên mốc cao nhất khu vực là 74.000 đồng/kg trong hôm nay.

Giá lợn hơi hôm nay tại Miền Nam có giảm rải rác ở một số địa phương

Cả khu vực, giá lợn hơi dao động trong khoảng từ 71.000 - 76.000 đồng/kg.

Tại Đồng Nai và TP HCM lần lượt ghi nhận mức giá là 71.000 đồng/kg và 72.000 đồng/kg, giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg so với cuối tuần trước.

Tương tự, sau khi giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg, hai tỉnh Vĩnh Long và Hậu Giang cùng điều chỉnh về mốc 74.000 đồng/kg.

Theo ghi nhận chung, tuần qua dịch tả lợn châu Phi tiếp tục diễn biến phức tạp. Nhiều địa phương đã phải tiến hành tiêu hủy hàng trăm tấn lợn.

Trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, dịch đang diễn biến phức tạp, tái bùng phát tại 5 địa phương gồm: Can Lộc, Thạch Hà, Hương Sơn, Cẩm Xuyên và Vũ Quang.

Các địa phương tái nhiễm đã tiêu huỷ hơn 230 con heo hơi, tổng trọng lượng hơn 9,3 tấn. Trước tình hình đó, các cấp chính quyền, người dân đang tập trung lực lượng thực hiện các biện pháp để khoanh vùng, khống chế dịch bệnh trong qui mô hẹp.

Trước đó, tại Quảng Bình, để phòng ngừa dịch bệnh có thể xảy ra, ngày 09/11/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2032/KH-UBND về việc phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025.

Theo đó, Kế hoạch hướng đến mục tiêu cụ thể, đó là: Trên 80% số xã, phường, thị trấn không xảy ra bệnh DTLCP trong 03 năm đầu thực hiện Kế hoạch; trên 90% số xã, phường, thị trấn không xảy ra bệnh DTLCP trong 3 năm cuối thực hiện Kế hoạch; 100% các trang trại chăn nuôi quy mô vừa và lớn thực hiện có hiệu quả các biện pháp an toàn sinh học; duy trì điều kiện an toàn dịch bệnh tại các cơ sở chăn nuôi đã được cấp Giấy chứng nhận; xây dựng mới 50 cơ sở an toàn dịch bệnh trên đối tượng lợn, tiến tới xây dựng các chuỗi liên kết trong chăn nuôi.