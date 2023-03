Xu hướng giảm giá lợn hơi vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, mức giá bình quân hiện chỉ 49.400 đồng/kg. Người chăn nuôi kiệt sức vì bù lỗ kéo dài...

Giá lợn hơi ngày 16/3/2023 tiếp tục đà giảm

Giá lợn hơi hôm nay 16/03/2023, khó vực dậy. Thị trường ngày càng xuất hiện thêm nhiều tỉnh giao dịch dưới mức giá 50.000 đồng/kg, thương lái mua khó và chọn lọc kĩ hơn khi lượng cung át lượng cầu. Người chăn nuôi vẫn chưa khỏi lo lắng với tình hình hiện tại, nếu mức giá còn xuống thấp nữa người dân ắt hẳn rất khó khăn cho việc xoay sở nguồn vốn đầu tư.

Ngày 16/3, Công ty CP Việt Nam bán lợn hơi với giá 54.500 đồng/kg, đồng giá toàn khu vực. Giá lợn hơi tại thị trường Trung Quốc cũng giảm, hiện ở mức 50.200 đồng/kg, giảm so với 51.500 đồng/kg của ngày 13/3, trong khi mức giá lợn Trung Quốc ngày 1/3 là 53.700 đồng/kg.

Xu hướng giảm giá lợn hơi vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, mức giá bình quân hiện chỉ 49.400 đồng/kg. Người chăn nuôi kiệt sức vì bù lỗ kéo dài...

Giá lợn hơi khó vực dậy, ngày càng thêm nhiều tỉnh giao dịch dưới mức giá 50.000 đồng/kg

Trước đó, tại khu vực miền Bắc, giá lợn hơi lặng sóng và dao động trong khoảng 46.000 - 49.000 đồng/kg. Theo đó, các địa phương bao gồm Hưng Yên, Thái Nguyên và Hà Nội duy trì thu mua lợn hơi với giá cao nhất khu vực là 49.000 đồng/kg. Ở chiều ngược lại, mức giá thấp nhất khu vực là 46.000 đồng/kg được ghi nhận tại hai tỉnh Yên Bái và Lào Cai. Các địa phương còn lại ghi nhận mức giá lợn hơi trong khoảng 47.000 - 48.000 đồng/kg.

Tương tự, tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên, giá lợn hơi không có biến động mới và dao động trong khoảng 47.000 - 51.000 đồng/kg. Cụ thể, tại tỉnh Bình Định duy trì thu mua lợn hơi với giá 51.000 đồng/kg - cao nhất khu vực. Ở chiều ngược lại, tại ba tỉnh bao gồm Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, thương lái đang thu mua lợn hơi với giá 47.000 đồng/kg, đây là mức thấp nhất khu vực. Các địa phương còn lại tiếp tục thu mua lợn hơi trong khoảng 49.000 - 50.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Nam, giá lợn hơi cũng chững trên diện rộng và dao động trong khoảng 49.000 - 52.000 đồng/kg. Theo đó, thương lái tại ba tỉnh bao gồm Đồng Nai, Tây Ninh và Trà Vinh tiếp tục thu mua lợn hơi với giá thấp nhất khu vực là 49.000 đồng/kg. Ở chiều ngược lại, 52.000 đồng/kg là mức giao dịch cao nhất khu vực đang được chứng kiến tại các địa phương bao gồm Cà Mau, Bạc Liêu và TP.Hồ Chí Minh. Các tỉnh, thành còn lại vẫn thu mua lợn hơi với giá trong khoảng 50.000 - 51.000 đồng/kg.

Áp lực lớn đối với người sản xuất chăn nuôi lợn

Theo báo cáo mới nhất về thị trường thịt lợn của Rabobank, thương mại thịt lợn toàn cầu dự báo tăng nhẹ trong năm 2023 và việc Trung Quốc mở cửa nền kinh tế trở lại vừa mở ra nhiều cơ hội, vừa mang tới nhiều biến động. Trong đó, thịt lợn vẫn đối mặt với một số áp lực tiêu thụ do thu nhập hộ gia đình giảm, tiết kiệm tăng và khả năng suy yếu tiêu thụ trong một số kênh bán hàng. Thương mại dự báo tăng nhẹ trong quý I/2023, nhưng có thể gặp khó khăn trong duy trì tăng trưởng trong suốt năm, xét tới sản xuất chậm tại một số khu vực xuất khẩu lớn như EU và Hoa Kỳ.

Theo Rabobank, Brazil có tăng trưởng xuất khẩu thịt lợn tích cực trong năm 2022 và dự báo sẽ tăng cả sản xuất và xuất khẩu thịt lợn trong năm 2023. Đồng thời, Rabobank dự báo sản xuất nội địa tăng trưởng và phục hồi mạnh hơn tại các nước Đông Nam Á và Trung Quốc, nghĩa là nhu cầu nhập khẩu của khu vực này sẽ yếu đi, đặc biệt trong nửa cuối năm 2023. Việc mở cửa trở lại thị trường thịt lợn lớn nhất thế giới - Trung Quốc sẽ tác động lên cân đối cung cầu thịt thế giới.

Trước đó, USDA cũng vừa dự báo thị trường thịt thế giới năm 2023. Với thịt lợn, USDA dự báo sản lượng thịt lợn toàn cầu năm 2023 được dự báo sẽ tăng 1%, lên 111 triệu tấn, chủ yếu sản lượng tăng ở Trung Quốc (+2%). Mỹ, Brazil và Mexico cũng được dự báo tăng sản lượng lần lượt là 0,7%, 1,6% và 4,6%. Giá năng lượng và thức ăn gia súc tăng, các hạn chế về môi trường và nhu cầu giảm đồng nghĩa với việc sản lượng thịt lợn ở EU và Vương quốc Anh dự kiến sẽ giảm.

Mặc dù sản lượng thịt lợn toàn cầu năm 2023 được dự báo sẽ tăng, nhưng xuất khẩu toàn cầu dự báo sẽ giảm 1,6% xuống 10,5 triệu tấn, chủ yếu do nhu cầu nhập khẩu giảm từ Trung Quốc, nơi nguồn cung trong nước tăng lên sẽ thay thế nhu cầu nhập khẩu. Xuất khẩu thịt lợn của EU năm 2023 được dự báo sẽ giảm 3,6% do giảm cơ hội xuất khẩu thịt lợn sang Trung Quốc cũng như sản lượng giảm. Nhu cầu nhập khẩu ở Philippines dự kiến cũng sẽ giảm (-18,2%) do các chính sách ưu đãi nhập khẩu sẽ kết thúc vào cuối năm 2022 mặc dù dịch tả lợn châu Phi ASF bùng phát.

Được biết, theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, trong tháng 2/2023, chăn nuôi cả nước vẫn phát triển tốt, các cơ sở chăn nuôi giữ ổn định quy mô. Ước tính đến thời điểm cuối tháng 2 năm 2023, tổng số lợn của cả nước tăng khoảng 8,6% so với cùng thời điểm năm 2022; tổng số gia cầm tăng khoảng 3%. Trong tháng 2/2023, một số mặt hàng nông sản có xu hướng tăng giá. Tuy nhiên, giá lợn hơi trên cả nước giảm do mức tiêu thụ thấp trong khi nguồn cung dồi dào.

Tình hình chăn nuôi trong tháng phát triển tương đối ổn định. Nguồn cung thịt lợn đã hồi phục tốt khiến giá lợn giảm, tuy nhiên giá thức ăn chăn nuôi tăng cao liên tục khiến chi phí sản xuất tăng, tạo áp lực lớn đối với người sản xuất chăn nuôi lợn.

Về giá, giá thịt lợn hơi trong tháng 2 vẫn chưa khởi sắc, giá thức ăn chăn nuôi tăng cao liên tục khiến chi phí sản xuất tăng, tạo áp lực lớn đối với người sản xuất chăn nuôi lợn. Theo số liệu ước tính của Tổng cục Thống kê, tổng số lợn của cả nước tính đến thời điểm cuối tháng 2/2023 tăng 8,6% so với cùng thời điểm năm 2022.

Giá trị xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi trong tháng 2 ước đạt 29 triệu USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi 2 tháng đầu năm đạt 64 triệu USD, tăng 39,7% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, xuất khẩu sữa và sản phẩm sữa đạt 16,2 triệu USD, tăng 10,2%; thịt và phụ phẩm dạng thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ của động vật đạt 16,9 triệu USD, tăng 14,2%.

Giá trị nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi trong tháng 2 ước đạt 185 triệu USD, đưa tổng giá trị nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi 2 tháng đầu năm đạt 374 triệu USD, giảm 20,6% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, giá trị nhập khẩu sữa và các sản phẩm sữa ước đạt 184 triệu USD, giảm 19,1%; giá trị nhập khẩu của thịt, phụ phẩm dạng thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ của động vật ước đạt 136 triệu USD, giảm 30,7%.

Trong tháng 2, cả nước phát sinh 09 ổ dịch tại 9 tỉnh. Tổng số lợn bị tiêu hủy là 405 con. Từ đầu năm đến nay, cả nước phát sinh 47 ổ dịch tại 17 tỉnh; tổng số lợn bị tiêu hủy là 2.056 con.

Hiện nay, có 29 xã tại 13 tỉnh chưa qua 21 ngày. Số lợn mắc bệnh là 1.317 con; tổng số lợn bị chết và tiêu hủy là 1.491 con. So với cùng kỳ năm 2022, số ổ dịch giảm 90,9%; số lợn phải tiêu hủy tại các ổ dịch giảm 91%.

Trên thị trường thế giới, giá lợn nạc giao tháng 4/2023 ở Chicago, Mỹ biến động giảm trong tháng qua với mức giảm 0,225 UScent/lb xuống mức 86,55 UScent/lb.

Tại thị trường trong nước, trong tháng 2, giá lợn hơi trên cả nước giảm do mức tiêu thụ thấp trong khi nguồn cung dồi dào. Tại khu vực miền Bắc, giá lợn hơi giảm 2.000 đồng/kg. Cụ thể, giá lợn hơi tại Bắc Giang, Yên Bái, Lào Cai, Nam Định và Ninh Bình giảm xuống mức 49.000 đồng/kg. Tỉnh Hưng Yên, giá thu mua lợn hơi ngang với giá tại tỉnh Tuyên Quang là 50.000 đồng/kg. Giá lợn hơi tại Thái Nguyên, Thái Bình, Hà Nội là 51.000 đồng/kg. Giá lợn hơi tại miền Bắc dao động trong khoảng 49.000 – 51.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi thị trường khu vực miền Trung, Tây Nguyên giảm 1.000 – 3.000 đồng/kg. Theo đó, hai tỉnh Nghệ An và Lâm Đồng thu mua lợn hơi lần lượt với giá thấp nhất và cao nhất khu vực là 48.000 đồng/kg và 53.000 đồng/kg. Lợn hơi tại các tỉnh còn lại giao dịch trong khoảng 49.000 – 52.000 đồng/kg. Hiện tại, giá lợn hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên khoảng 48.000 – 53.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá lợn hơi giảm 1.000 đồng/kg. Trong đó, giá lợn hơi tại các tỉnh Long An, Cần Thơ và Kiên Giang là 51.000 đồng/kg. Giá lợn hơi tại Đồng Nai và Tây Ninh là 50.000 đồng/kg. Giá lợn hơi tại Cà Mau và Vũng Tàu là 53.000 đồng/kg. Giá lợn hơi khu vực miền Nam dao động trong khoảng 50.000 – 53.000 đồng/kg.

Giá trị xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi trong tháng 2 ước đạt 29 triệu USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi 2 tháng đầu năm đạt 64 triệu USD, tăng 39,7% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, xuất khẩu sữa và sản phẩm sữa đạt 16,2 triệu USD, tăng 10,2%; thịt và phụ phẩm dạng thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ của động vật đạt 16,9 triệu USD, tăng 14,2%.

Giá trị nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi trong tháng 2 ước đạt 185 triệu USD, đưa tổng giá trị nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi 2 tháng đầu năm đạt 374 triệu USD, giảm 20,6% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, giá trị nhập khẩu sữa và các sản phẩm sữa ước đạt 184 triệu USD, giảm 19,1%; giá trị nhập khẩu của thịt, phụ phẩm dạng thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ của động vật ước đạt 136 triệu USD, giảm 30,7%.

Trong tháng 2/2023, giá lợn hơi tại các tỉnh, thành phố trên cả nước vẫn khá trầm lắng, giá dao động trong khoảng 48.000-53.000 đồng/kg, giảm từ 1.000-3.000 đồng/kg so với cuối tháng 1/2023. Tại khu vực miền Bắc, hiện giá lợn hơi ở hầu hết các tỉnh, thành phố dao động trong khoảng 48.000- 50.000 đồng/kg, giảm từ 1.000- 3.000 đồng/kg so với cuối tháng 1/2023. Tại khu vực miền TrungTây Nguyên và miền Nam hiện giá lợn hơi dao động trong khoảng 48.000-53.000 đồng/kg, giảm từ 1.000-3.000 đồng/kg so với cuối tháng 1/2023.