Giá lợn hơi ngày 24/8: Đà tăng ngắn hạn

Giá lợn hơi ngày 24/08/2022, đến chiều nay, chỉ còn vài tỉnh tăng nhẹ. Tại Đồng Nai, Sóc Trăng, Cà Mau giá lợn hơi ghi nhận tăng 1.000-2.000 đồng/kg. Ngược chiều tăng, tại Dắk Lắk và Trà Vinh lại giảm 1.000 đồng/kg. Mức giá lợn hơi trung bình toàn quốc đạt 66.000 đồng/kg, dao động trong khoảng 62.000-70.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi CP cao nhất tại miền Bắc, đứng ở mức 69.000 đồng/kg; tại miền Trung, miền Đông, miền Tây, giá lợn hơi CP đứng ở mức 65.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi Trung Quốc hôm nay cũng tăng lên, đứng ở mức 73.700 đồng/kg.

Trước đó, tại khu vực miền Bắc, giá lợn hơi sáng nay điều chỉnh tăng/giảm trái chiều tại nhiều tỉnh thành và dao động trong khoảng 65.000 - 70.000 đồng/kg. Cụ thể, sau khi hạ nhẹ một giá, thương lái tại Yên Bái, Lào Cai cùng thu mua lợn hơi ở mức 65.000 đồng/kg, ngang bằng với Hà Nam. Đây cũng là mức giá lợn hơi thấp nhất khu vực. Tương tự, cùng giảm 1.000 đồng/kg, tại Vĩnh Phúc và Tuyên Quang cùng thu mua lợn hơi với giá 68.000 đồng/kg. Tại Hà Nội, giá lợn hơi hôm nay điều chỉnh giao dịch xuống còn 68.000 đồng/kg, giảm 3.000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Ở chiều ngược lại, giá lợn hơi hôm nay tại tỉnh Phú Thọ nhích nhẹ 1.000 đồng/kg lên mức 68.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại trong khu vực không ghi nhận sự biến động về giá, trong đó, mức giá lợn hơi cao nhất khu vực 70.000 đồng/kg được ghi nhận tại Hưng Yên, Thái Bình.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá lợn hơi hôm nay đi ngang so với ngày trước đó và dao động trong khoảng 63.000 - 70.000 đồng/kg. Trong đó, mức giá thấp nhất tiếp tục được chứng kiến tại Đắk Lắk là 63.000 đồng/kg. Nhỉnh hơn một giá ở mức 64.000 đồng/kg gồm có Quảng Bình và Lâm Đồng. Mức giá lợn hơi cao nhất khu vực 70.000 đồng/kg được ghi nhận tại Bình Thuận, Ninh Thuận. Các tỉnh thành còn lại hiện đang giao dịch ổn định trong khoảng 66.000 - 67.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá lợn hơi hôm nay tăng/giảm trái chiều với mức điều chỉnh từ 1.000 - 3.000 đồng/kg và dao động trong khoảng 62.000 - 70.000 đồng/kg. Theo đó, thương lái tại Cần Thơ và TP.HCM sáng nay thu mua lợn hơi chung giá 66.000 đồng/kg sau khi tăng lần lượt 1.000 - 2.000 đồng/kg.

Ở chiều ngược lại, sau khi giảm 2.000 đồng/kg, giá lợn hơi tại Hậu Giang, Cà Mau lần lượt ở mức 62.000 đồng/kg và 68.000 đồng/kg. Cùng ghi nhận ở mức 62.000 đồng/kg, giá lợn hơi hôm nay tại Sóc Trăng giảm 3.000 đồng/kg so với ngày trước đó. Còn tại Bến Tre, giá lợn hơi hôm nay ở mức 64.000 đồng/kg sau khi giảm nhẹ 1.000 đồng/kg.

Doanh nghiệp đặt cược vào thị trường nửa cuối năm

Mức nền cao của giá lợn hơi trong quý II/2021 cùng với đà tăng nóng của chi phí đầu vào đã khiến cho nhiều doanh nghiệp chăn nuôi gặp khó trong khâu sản xuất và tiêu thụ, từ đó ghi nhận kết quả kinh doanh kém khả quan so với cùng kỳ năm trước.

Đơn cử như lợi nhuận của Dabaco trượt dốc quý thứ hai liên tiếp. CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (Mã: DBC) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II ghi nhận 2.966 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn hàng bán tăng tới 26% kéo biên lợi nhuận gộp của Dabaco giảm từ 18% xuống còn 9% kỳ này.

Hay với Vissan lợi nhuận cũng đi lùi bất chấp giá lợn hơi tăng. Theo báo cáo tài chính quý II của CTCP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan - Mã: VSN), doanh thu thuần quý II của doanh nghiệp này đạt 911 tỷ đồng, giảm 3,5% so với quý trước và giảm 25,5% so với cùng kỳ năm 2021. Tương tự, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp cũng chỉ đạt hơn 30 tỷ đồng, giảm 16% so với quý I và giảm 22% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Vissan đạt 1.856 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 83 tỷ đồng, giảm 11%; lợi nhuận sau thuế đạt 66,5 tỷ đồng, giảm 13%. Với kết quả này, Vissan mới thực hiện được 37% kế hoạch doanh thu năm 2022 và 48% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế.

Vissan cho biết, để kết quả kinh doanh về đích như mục tiêu đề ra, đơn vị này phải đánh cược vào thị trường nửa cuối năm. Vissan nhận định, giá lợn đến cuối năm sẽ ổn định trong mức 65.000 – 70.000 đồng/kg. So với giá thành sản xuất 55.000 đồng/kg trong 6 tháng đầu năm, đây là mức giá để doanh nghiệp có lãi. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn lo lắng về những yếu tố biến động như căng thẳng Nga – Ukraine, lạm phát toàn cầu sẽ khiến thị trường ngũ cốc đảo lộn, giá thức ăn tiếp tục leo thang.

Một lo lắng khác nữa là dịch bệnh trên động vật. Thực tế, Việt Nam đã sản xuất được vaccine dịch ASF song lượng gia súc được phòng ngừa chưa nhiều, nguy cơ bùng phát dịch vẫn tiềm ẩn. Nếu doanh nghiệp quản lý được hai rủi ro trên và nắm bắt được thị trường nửa cuối năm, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán thì doanh nghiệp mới có cơ hội về đích đúng như kế hoạch.

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - Mã: HAG) cũng đưa ra nhận định từ nay đến cuối năm, khi giá bán chuối đi vào chu kỳ cao nhất trong năm khoảng từ tháng 9 trở đi và giá bán lợn tiếp tục tăng cao như hiện nay (tăng 20% so với mức giá lập kế hoạch) và sản lượng lợn xuất bán dự kiến tăng gấp đôi so với sản lượng đã tiêu thụ trong 6 tháng đầu năm thì doanh nghiệp mới đạt được kế hoạch đề ra cho cả năm và có thể vượt 20% - 30% kế hoạch.

Cục Chăn nuôi dự báo trong thời gian tới giá một số nguyên liệu thức ăn chăn nuôi chính có thể giảm. Tuy nhiên, mức giảm được cho là không nhiều do gần đây một số nước đang thực hiện chính sách an ninh lương thực trong nước cấm xuất khẩu, ảnh hưởng đến giá ngô, khô đậu tương, lúa mỳ làm thức ăn chăn nuôi.

Vì vậy, năm 2022, ngành chăn nuôi đặt mục tiêu tăng trưởng giá trị sản xuất chăn nuôi bình quân năm 2022 đạt khoảng 5,0- 5,5% so với năm 2021. Sản lượng thịt các loại đạt khoảng 6,95 triệu tấn, tăng 4% so với năm 2021 (trong đó sản lượng thịt lợn hơi đạt trên 4,2 triệu tấn và sản lượng thịt gia cầm đạt trên 1,9 triệu tấn), theo Tổng cục Thống kê.