Giá lợn hơi ngày 27/8: Vì sao giá lợn hơi chững lại?

Giá heo hơi hôm nay 27/8 đi ngang tại nhiều tỉnh thành trên cả nước và ghi nhận mức cao nhất 70.000 đồng/kg. Thị trường nghe ngóng tình hình từ việc lợn chết do tiêm vaccine...

Giá lợn hơi ngày 27/8: Ghi nhận mức cao nhất 70.000 đồng/kg

Giá lợn hơi ngày 27/08/2022, đến chiều nay, chỉ còn vài tỉnh tăng nhẹ. Tại Đồng Nai, Sóc Trăng, Cà Mau giá lợn hơi ghi nhận tăng 1.000-2.000 đồng/kg. Ngược chiều tăng, tại Dắk Lắk và Trà Vinh lại giảm 1.000 đồng/kg. Mức giá lợn hơi trung bình toàn quốc đạt 66.000 đồng/kg, dao động trong khoảng 62.000-70.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi CP cao nhất tại miền Bắc, đứng ở mức 69.000 đồng/kg; tại miền Trung, miền Đông, miền Tây, giá lợn hơi CP đứng ở mức 65.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi Trung Quốc hôm nay cũng tăng lên, đứng ở mức 73.700 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 27/8 đi ngang tại nhiều tỉnh thành trên cả nước và ghi nhận mức cao nhất 70.000 đồng/kg. Thị trường nghe ngóng tình hình từ việc lợn chết do tiêm vaccine...

Trước đó, tại khu vực miền Bắc, giá lợn hơi sáng nay tại các địa phương không ghi nhận biến động mới so với hôm qua và dao động trong khoảng từ 65.000 - 70.000 đồng/kg. Mức giá cao nhất 70.000 đồng/kg tiếp tục được ghi nhận tại Thái Bình, Hưng Yên. Thấp hơn hai giá, tại Bắc Giang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang và TP.Hà Nội tiếp tục thu mua lợn hơi ở mức 68.000 đồng/kg. Nam Định, Ninh Bình giá thu mua lợn hơi đang ở mức 66.000 đồng/kg còn tại và Thái Nguyên ở mức 67.000 đồng/kg. Thương lái 3 tỉnh Yên Bái, Lào Cai và Hà Nam hiện giao dịch ở mốc thấp nhất khu vực là 65.000 đồng.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá lợn hơi sáng nay đồng loạt đứng yên tại nhiều tỉnh thành và dao động trong khoảng 63.000 - 70.000 đồng/kg. Trong đó, Ninh Thuận và Bình Thuận chứng kiến mốc giá cao nhất khu vực là 70.000 đồng/kg. Các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Bình Định và Khánh Hòa cùng duy trì thu mua ở mức 67.000 đồng/kg. Mốc giao dịch thấp nhất khu vực là 63.000 đồng/kg, có mặt tại tỉnh Đắk Lắk.

Cùng chung xu hướng thị trường với khu vực miền Bắc, miền Trung – Tây Nguyên, giá lợn hơi tại khu vực miền Nam hôm nay đi ngang tại nhiều tỉnh thành và dao động trong khoảng 62.000 - 70.000 đồng/kg. Trong đó, tỉnh Hậu Giang hiện thu mua lợn hơi với giá 62.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. Đây cũng là mức giá thấp nhất cả nước. Mức giá cao nhất khu vực là 70.000 đồng/kg, ghi nhận tại hai tỉnh Tây Ninh và Cà Mau. Các tỉnh còn lại giao dịch ổn định trong khoảng từ 63.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg.

Theo nhận định của các chuyên gia lĩnh vực chăn nuôi, giá thức ăn chăn nuôi hiện nay vẫn còn cao, tình hình dịch tả lợn châu Phi ở một số địa phương lại diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng đến sản lượng đàn lợn; sức mua trên thị trường thời gian tới có dấu hiệu tăng sau khi kết thúc tháng ăn chay và các bếp ăn tập thể hoạt động trở lại. Vì vậy giá lợn hơi trên thị trường sẽ biến động theo chiều hướng tăng từ đây đến cuối năm, tuy nhiên, mức tăng trong biên độ vừa phải.

Theo dự báo mới nhất của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), sản lượng thịt lợn toàn cầu năm 2022 được dự báo đạt mức 110,7 triệu tấn, hầu như không thay đổi so với dự báo hồi tháng 4/2022 do sự điều chỉnh tăng ở Trung Quốc bù lại sự sụt giảm ở EU và Brazil. Sản lượng ở Trung Quốc tăng gần 2%, lên 51,8 triệu tấn, nhưng vẫn thấp hơn mức trước dịch tả lợn châu Phi. Sản lượng của EU và Brazil được điều chỉnh giảm 2%, xuống lần lượt là 22,6 triệu tấn và 4,3 triệu tấn do cơ hội xuất khẩu chậm lại, gây áp lực lên giá.

Xuất khẩu thịt lợn toàn cầu năm 2022 được điều chỉnh giảm gần 10% so với năm 2021, xuống còn 10,6 triệu tấn, chủ yếu do việc giảm nhập khẩu của Trung Quốc bởi nguồn cung trong nước được cải thiện. Nhập khẩu của Hồng Kông cũng được điều chỉnh giảm 21% xuống còn 275 nghìn tấn do nhập khẩu lợn sống từ Trung Quốc tăng thúc đẩy sản xuất trong nước.

Nhu cầu được dự báo sẽ tăng ở các thị trường khác như Hàn Quốc, Mehico, Nhật Bản và Philippines. USDA dự báo Trung Quốc vẫn là nước nhập khẩu thịt lợn hàng đầu thế giới, chiếm 20% trong tổng lượng xuất khẩu toàn cầu. Nhu cầu của Trung Quốc giảm mạnh khiến các nhà xuất khẩu lớn như EU, Brzil và Hoa Kỳ phải tìm kiếm thị trường mới để bù đắp lượng xuất khẩu bị giảm sút. Xuất khẩu thịt lợn toàn cầu dự kiến sẽ giảm 13% trong năm 2022.

Theo đánh giá của Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc, nguồn cung lợn hơi trong các tháng cuối năm 2022 được đảm bảo và giá cả sẽ không tăng mạnh. Giá lợn tại Trung Quốc liên tục giảm trong mấy tuần gần đây, nhưng Cơ quan chức năng Trung Quốc vẫn đang cân nhắc xả kho dự trữ thịt lợn để hạ tiếp giá thịt lợn. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, tháng 7/2022, Trung Quốc nhập khẩu 642,74 nghìn tấn thịt (bao gồm cả nội tạng), trị giá 3,06 tỷ USD, giảm 24,7% về lượng, nhưng tăng 3,4% về trị giá so với tháng 7/2021. Lũy kế 7 tháng đầu năm 2022, Trung Quốc nhập khẩu 4,1 triệu tấn thịt, trị giá 17,03 tỷ USD, giảm 30,9% về lượng và giảm 12,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021, chủ yếu nhập khẩu từ Brazil, Hoa Kỳ, Argentina, Newzeland và Urugoay.

Từ đầu tháng 8/2022 đến nay, giá lợn hơi tại các tỉnh trên cả nước không có nhiều biến động, giá giảm so với cuối tháng trước. Giá lợn hơi trên toàn quốc đầu tháng 8 dao động từ 60.000-70.000 đồng/kg, giảm từ 1.000-2.000 đồng/kg so với cuối tháng 7/2022, giá giảm do nhu cầu trên thị trường yếu, các trường học vẫn chưa bước vào năm học mới và Chính phủ yêu cầu bình ổn giá thịt lợn.

Trước diễn biến giá thịt lợn và giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi có xu hướng tăng cao thời gian qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương theo dõi sát diễn biến, tình hình giá thịt lợn; quyết liệt thực hiện các giải pháp chống đầu cơ, trục lợi, thao túng và nâng giá bất hợp lý, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; bảo đảm quyền lợi của người chăn nuôi, đồng thời không để thiếu hụt thịt lợn, giá thịt lợn tăng ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và gây áp lực lên lạm phát; ổn định kinh tế vĩ mô; kiểm soát chặt chẽ tình hình xuất khẩu thịt lợn qua biên giới.

Thời gian tới, dự báo giá lợn hơi sẽ dao động quanh ngưỡng 70.000 đồng/kg, vào cuối năm thì giá lợn hơi có thể sẽ tăng do nhu cầu tiêu thụ thịt lợn tăng, hơn nữa giá thức ăn chăn nuôi vẫn cao khiến chi phí chăn nuôi tăng. Để hạ giá thành chăn nuôi, các trang trại phải tìm nguồn thức ăn sẵn có trong nước, chí phí thấp hơn, kiểm soát phòng chống dịch tả lợn châu Phi tốt. Các cơ quan chức năng cũng cần kiểm soát xuất khẩu lợn tiểu ngạch sang các nước láng giềng, tăng nguồn thịt nhập khẩu chất lượng.

Theo Tổng cục Thống kê, ngành chăn nuôi vẫn đang phải đối mặt với khó khăn do giá thức ăn chăn nuôi tăng cao. Chăn nuôi gia cầm phát triển ổn định, dịch bệnh được kiểm soát tốt, tuy nhiên do chi phí nguyên liệu đầu vào tăng cao, đặc biệt là giá thức ăn chăn nuôi tăng, nên người chăn nuôi không mở rộng quy mô, tổng số gia cầm của cả nước tính đến cuối tháng 7/2022 tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2021 - đây là mức tăng thấp nhất trong giai đoạn 2018-2022. Tổng số bò của cả nước tính đến cuối tháng 7/2022 tăng khoảng 2,6%; tổng số lợn tăng khoảng 4,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Năm 2022, ngành chăn nuôi đặt mục tiêu tăng trưởng giá trị sản xuất chăn nuôi bình quân năm 2022 đạt khoảng 5,0- 5,5% so với năm 2021. Sản lượng thịt các loại đạt khoảng 6,95 triệu tấn, tăng 4% so với năm 2021 (trong đó sản lượng thịt lợn hơi đạt trên 4,2 triệu tấn và sản lượng thịt gia cầm đạt trên 1,9 triệu tấn).