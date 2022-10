Giá lợn hơi tiếp tục nhích tăng, đủ cho người chăn nuôi hy vọng có đột phá?

Giá lợn hơi hôm nay 13/10 tiếp tục nhích tăng 1.000 đồng/kg ở một vài tỉnh thành tại khu vực miền Bắc và miền Nam. Mức giá toàn quốc chưa tăng mạnh nhưng đủ làm người chăn nuôi vui mừng chờ mong 1 sự đột phá tốt hơn...

Giá lợn hơi hôm nay 13/10: Tăng tiếp 1.000 đồng/kg

Giá lợn hơi hôm nay 13/10 tăng 1.000 đồng/kg ở một vài tỉnh thành tại khu vực miền Bắc và miền Nam. Mức giá toàn quốc chưa tăng mạnh nhưng đủ làm người chăn nuôi vui mừng chờ mong 1 sự đột phá tốt hơn.

Ngày 13/10 giá lợn hơi tại Công ty CP chăn nuôi C.P Việt Nam ổn định. Giá lợn hơi CP tại miền Bắc đứng ở mức 63.000 đồng/kg; tại miền Trung, miền Đông, miền Tây, giá lợn hơi CP đứng ở mức 62.000 đồng/kg. Giá lợn hơi Trung Quốc ngày 13/10 đã quay đầu giảm, đứng ở mức 88.300 đồng/kg, so với giá ngày 11/10 là 89.400 đồng/kg; so với mức 86.000 đồng/kg của ngày 8/10; 85.200 đồng/kg của ngày 7/10 và so với giá ngày 6/10 là 84.600 đồng/kg và so với mức 81.900 đồng/kg của cuối tuần trước nữa.

Tại khu vực miền Bắc, giá lợn hơi hôm nay tăng nhẹ so với ngày hôm qua và dao động trong khoảng 58.000 - 61.000 đồng/kg. Theo đó, cùng tăng 1.000 đồng/kg, thương lái tại Phú Thọ và Thái Nguyên lần lượt thu mua lợn hơi với giá 59.000 đồng/kg và 60.000 đồng/kg. Các địa phương khác không ghi nhận sự biến động về giá, trong đó, mức giá cao nhất khu vực 61.000 đồng/kg tiếp tục được ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên. Còn tại Yên Bái, Lào Cai hiện ghi nhận giá lợn hơi thấp nhất khu vực 58.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá lợn hơi hôm nay đồng loạt đi ngang và dao động trong khoảng 55.000 - 60.000 đồng/kg. Trong đó, mức giá thấp nhất khu vực 55.000 đồng/kg đang được thương lái thu mua tại tỉnh Ninh Thuận. Ở chiều ngược lại, các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa và Lâm Đồng hiện giá lợn hơi đang neo tại mốc 60.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Các địa phương khác trong khu vực, giá lợn hơi hôm nay neo trong khoảng giá 57.000 - 59.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Nam, giá lợn hơi hôm nay không ghi nhận quá nhiều thay đổi mới và dao động trong khoảng 55.000 - 59.000 đồng/kg. Trong đó, riêng tại Vũng Tàu, giá heo hơi hôm nay điều chỉnh giao dịch tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 56.000 đồng/kg. Các địa phương khác không ghi nhận sự biến động về giá, trong đó, mức giá thấp nhất khu vực 55.000 đồng/kg được ghi nhận tại Tây Ninh, Kiên Giang, Bạc Liêu. Mức giá cao nhất khu vực 59.000 đồng/kg được thương lái thu mua tại An Giang, Vĩnh Long, Cà Mau, Tiền Giang.

Giá lợn hơi có thể sẽ tăng mạnh trở lại, vượt mốc 70.000 đồng/kg cuối năm?

Theo Cục Xuất nhập khẩu, trong thời gian tới, giá lợn hơi sẽ dao động quanh ngưỡng 55.000-65.000 đồng/kg, vào thời điểm cuối năm giá lợn hơi có thể sẽ tăng trở lại do nhu cầu tiêu thụ thịt lợn tăng.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết trong tháng 9, giá lợn hơi trên cả nước dao động trong khoảng 54.000-69.000 đồng/kg, giảm 5.000-10.000 đồng/kg so với cuối tháng 8. Trong những ngày gần đây, giá lợn hơi liên tục biến động mạnh, hiện dao động khoảng 54.000-62.000 đồng/kg và dự kiến giá sẽ còn tiếp tục tăng/giảm nhẹ trong những ngày tới.

"Trong thời gian tới, giá lợn hơi sẽ dao động quanh ngưỡng 55.000-65.000 đồng/kg, vào thời điểm cuối năm giá lợn hơi có thể sẽ tăng mạnh trở lại, vượt mốc 70.000 đồng/kg do nhu cầu tiêu thụ thịt lợn tăng", Cục Xuất nhập khẩu dự báo.

Cũng theo Cục Xuất nhập khẩu, sau một thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh trên gia súc, gia cầm và dịch Covid-19, ngành chăn nuôi cơ bản vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng dù gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là giá thức ăn chăn nuôi mức cao.

Với những tín hiệu khả quan của việc phục hồi kinh tế nói chung, ngành chăn nuôi đang chờ đợi sự bứt phá cho những tháng cuối năm.

Tổng đàn vật nuôi và sản lượng sản xuất tại các doanh nghiệp, trang trại, hộ chăn nuôi đang dần ổn định, đặc biệt là các doanh nghiệp chủ động được nguồn con giống, liên kết tiêu thụ sản phẩm đầu ra, đảm bảo vệ sinh, an toàn sinh học. Đàn trâu, bò cả nước phát triển ổn định, dịch viêm da nổi cục tiếp tục được kiểm soát.

Tuy giá thức ăn chăn nuôi ở mức cao nhưng nguồn cung thịt lợn trong nước dần khôi phục trở lại. Bên cạnh đó, lượng thịt lợn nhập khẩu giảm cũng là cơ hội cho nguồn cung trong nước tăng lên. Cùng với đó, người chăn nuôi tập trung tái đàn nên số lượng lợn tăng so với cùng kỳ năm trước.

Theo cáo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong quý III/2022, sản lượng thịt lợn của cả nước ước đạt 1.132 nghìn tấn, tăng gần 7% so với cùng kỳ năm 2021.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giá trị sản xuất chăn nuôi 9 tháng tăng khoảng 5,35% với sản lượng thịt hơi các loại đạt trên 5,1 triệu tấn, tăng 5,33% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, đàn lợn ước tăng 8,8%, sản lượng thịt lợn hơi ước đạt 3.232,7 nghìn tấn, tăng 5,8%. Đàn gia cầm ước tăng 3,8%; sản lượng thịt ước đạt 1.467,1 nghìn tấn, tăng 4,8%. Trứng ước đạt 13,4 tỷ quả, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Riêng về giá thịt lợn hơi, Cục Chăn nuôi cho biết, trong tháng 9, tăng giá lên 65-70 nghìn đồng/kg, sau đó giảm xuống và lại tiếp tục tăng/giảm trong những ngày gần đây. Việc tăng, giảm giá thịt lợn trong thời gian qua cho thấy việc vào đàn không đồng loạt như trước đây. Giá thịt lợn hơi hiện nay là phù hợp, để bà con có chút lãi nhằm đảm bảo gia tăng đàn, đảm bảo nhu cầu cho dịp Tết, thường tăng khoảng từ 13-15%.

Những ngày gần đây, giá lợn hơi ở mức người tiêu dùng, người chăn nuôi đều có lợi. Ngành nông nghiệp sẽ cố gắng điều chỉnh tốc độ tăng trưởng để giá không quá cao cũng như không quá thấp giúp người tiêu dùng và chăn nuôi đều được hưởng lợi ích từ phát triển chăn nuôi, đồng thời không ảnh hưởng tới chỉ số CPI.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, với các biện pháp thú y phòng chống dịch bệnh, quản lý biên giới, chăn nuôi an toàn sinh học… và duy trì được tốc độ tăng trưởng của các đàn vật nuôi như từ đầu năm đến nay sẽ hoàn toàn đảm bảo được nguồn cung thực phẩm cuối năm, đặc biệt là Tết Nguyên đán.

Theo Tổng cục Hải quan, tháng 8/2022, Việt Nam nhập khẩu 60,33 nghìn tấn thịt và các sản phẩm từ thịt, với trị giá 129,6 triệu USD, giảm 0,1% về lượng, nhưng tăng 15,4% về trị giá so với tháng 8/2021. Lũy kế 8 tháng năm 2022, Việt Nam nhập khẩu 411,19 nghìn tấn thịt và các sản phẩm từ thịt, trị giá 918,68 triệu USD, giảm 18,6% về lượng và giảm 6,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Trong tháng 8/2022, Việt Nam nhập khẩu chủ yếu vẫn là các chủng loại thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ, của gia cầm thuộc nhóm 01.05 tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh; Phụ phẩm ăn được sau giết mổ của lợn, trâu, bò sống ướp lạnh hoặc đông lạnh; Thịt lợn tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh; Thịt trâu tươi đông lạnh; Thịt bò tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh… Trong đó, nhập khẩu thịt lợn giảm so với cùng kỳ năm 2021; Trong khi nhập khẩu thịt trâu, thịt gia cầm, thịt bò tiếp tục tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2021.

Nhập khẩu thịt lợn liên tục giảm từ đầu năm 2022 đến nay, do nhu cầu phục hồi chậm. Trong khi, thịt lợn nhập khẩu vẫn không dễ cạnh tranh với thịt lợn trong nước. Nhất là trong bối cảnh giá thịt lợn trong nước đang ở mức hợp lý đối với cả người chăn nuôi và người tiêu dùng.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, 8 tháng năm 2022, nhập khẩu thịt lợn tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh đạt 64,59 nghìn tấn, trị giá 137,02 triệu USD, giảm 41,3% về lượng và giảm 46,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Trong 8 tháng năm 2022, Việt Nam nhập khẩu thịt lợn tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh từ 24 thị trường, trong đó chủ yếu nhập khẩu từ Brazil chiếm 36,5%; Nga chiếm 26,3%; Đức chiếm 14,1%; Canada chiếm 9,6%; Hà Lan chiếm 4,2% trong tổng lượng thịt heo nhập khẩu của cả nước.