Đà Nẵng: Xã Tây Hồ giữ vững mạng lưới giao dịch gần dân, sát dân đảm bảo dòng vốn chính sách thông suốt, kịp thời

Ông Nguyễn Hậu - Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Phú Ninh cho biết: Các hoạt động của Phòng giao dịch NHCSXH Phú Ninh về triển khai tín dụng chính sách trên địa bàn xã Tây Hồ luôn có sự hỗ trợ nhiệt tình từ chính quyền địa phương đến người dân. Như việc bố trí các điểm giao dịch, công khai các bảng biểu tại các điểm giao dịch, các bảng công khai tín dụng chính sách đặt ở nơi dễ quan sát, người dân trên địa bàn dễ tiếp cận.

Công tác tổ chức các điểm giao dịch được UBND xã ưu tiên bố trí nhằm tạo điều kiện thuận lợi để Phòng giao dịch NHCSXH Phú Ninh thực hiện giao dịch cùng với người dân vào các phiên giao dịch định kỳ.

Hộ gia đình vợ chồng ông Huỳnh Văn Mười - Trần Thị Mỹ Hương (thôn Xuân Điền, xã Tây Hồ, thành phố Đà Nẵng) vay 100 triệu đồng để chăn nuôi bò, hiện tại gia đình ông đã có 10 con bò, kinh tế ổn định. Ảnh: P.N.

Việc bình xét cho vay luôn được chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Phòng giao dịch NHCSXH Phú Ninh trên cơ sở luôn đảm bảo công bằng, khách quan, công khai, minh bạch.

Ngoài ra, UBND xã đã chỉ đạo các Hội, đoàn thể nhận ủy thác và trưởng các thôn thực hiện rà soát nhu cầu vay vốn của người dân, xây dựng kế hoạch về nhu cầu vốn. Khi nguồn vốn được phân bổ, căn cứ vào nhu cầu, Chủ tịch UBND xã phân bổ về các thôn nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn vay của người dân.

Ông Hậu cho biết thêm, đến nay, trên địa bàn xã Tây Hồ, Phòng giao dịch NHCSXH Phú Ninh đã triển khai 12 chương trình tín dụng ưu đãi; tổng dư nợ trên địa bàn là 157.345 triệu đồng, với 2.797 khách hàng vay vốn.

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã phát huy hiệu quả trong thời gian qua, nhờ đó đã giúp cho người dân thoát nghèo bền vững, tạo việc làm cho lao động nhàn rỗi, xây dựng công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để đi học, người dân được vay vốn để đi xuất khẩu lao động,....

Ông Phan Văn Ba - Phó chủ tịch UBND xã Tây Hồ tham dự họp giao ban cùng NHCSXH. Ảnh: P.N.

Việc triển khai tín dụng chính sách có hiệu quả đã góp một phần quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian qua.

Trong thời gian tới, xã Tây Hồ cần nhân rộng các mô hình vay vốn tín dụng chính sách làm ăn có hiệu quả, thiết thực gần gũi với người dân. Tiếp tục nâng cao chất lượng, phát huy hơn nữa hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã Tây Hồ.

“Nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả về tín dụng chính sách trên địa bàn xã Tây Hồ thì cần phải có sự chung sức, chung lòng của chính quyền địa phương, 4 Hội đoàn thể nhận ủy thác, 59 tổ tiết kiệm và vay vốn cùng với Phòng giao dịch NHCSXH Phú Ninh phối hợp chặt chẽ, tiếp tục việc tuyên truyền triển khai sâu rộng về tín dụng chính sách đến với người dân...”, ông Nguyễn Hậu - Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Phú Ninh nói.