Tại phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng, Trường Cao đẳng Quảng Nam và Hội Ngư học Việt Nam đã tổ chức hội nghị “Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng phát triển nguồn lợi thủy sản ở Việt Nam”.

Thành phố Đà Nẵng có hơn 10.000ha mặt nước, thuận lợi cho nghề nuôi trồng thuỷ sản, tạo nguyên liệu xuất khẩu

Ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, khoa học và công nghệ đóng vai trò then chốt, là động lực chính thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia.

Nó không chỉ nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả của các ngành, lĩnh vực mà còn tạo ra những thay đổi sâu sắc trong đời sống xã hội và nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế.

Người dân vùng Sông Đầm, thành phố Đà Nẵng khai thác nguồn lợi thủy sản theo cách truyền thống, không dùng xung điện. Ảnh: Đ.T

“Thành phố Đà Nẵng thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, có vị trí địa lý thuận lợi và nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển ngành thủy sản nói riêng và kinh tế xã hội nói chung.

Với chiều dài bờ biển trên 215 km, có các vịnh nước sâu, các cửa ra biển và diện tích ngư trường rộng lớn trong vùng lãnh hải thềm lục địa, có các hệ thống sông ngòi phân bố đều khắp thành phố, thích hợp cho phát triển thuỷ sản, Đà Nẵng có tiềm năng lớn để phát triển ngành thuỷ sản. Biển Đà Nẵng có trên 670 loài động thực vật sinh sống có giá trị kinh tế cao. Vùng biển có hệ sinh thái phong phú, đa dạng như, rạn san hô, thảm cỏ biển, rong biển,…

Về nuôi trồng thủy sản, thành phố Đà Nẵng có hơn 10.100 ha mặt nước với nhiều ao, hồ, vịnh biển thuận lợi cho nghề nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt và nước lợ với các đối tượng có giá trị kinh tế cao như, tôm sú, tôm hùm, cá cam,... tạo nguyên liệu cung cấp cho nhu cầu chế biến xuất khẩu và tiêu dùng nội địa.

Để khai thác tiềm năng, thế mạnh trên của thành phố Đà Nẵng đòi hỏi khoa học công nghệ phải phát huy vai trò then chốt trong cả khai thác và bảo tồn nguồn lợi thủy sản. Chúng giúp tăng hiệu quả khai thác, giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường, và đảm bảo sự phát triển bền vững của ngành thủy sản...”, ông Trần Anh Tuấn nhấn mạnh.

Đà Nẵng phong phú nguồn lợi thủy sản và một môi trường sinh thái thu hút nhiều động vật hoang dã về cư ngụ. Ảnh Điện Ngọc

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Thị Phương Anh - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Quảng Nam nhấn mạnh, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, khai thác quá mức và nhu cầu hội nhập quốc tế ngày càng tăng cao, phát triển thủy sản bền vững trở thành một trong những yêu cầu cấp bách và trọng tâm chiến lược quốc gia.

Do đó, việc tổ chức hội nghị “Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng phát triển nguồn lợi thủy sản ở Việt Nam”, không chỉ là diễn đàn khoa học mà còn là cầu nối thiết thực giữa nhà nghiên cứu, nhà quản lý, doanh nghiệp và các trường đại học, cao đẳng, để cùng nhau trao đổi, đề xuất các giải pháp khoa học - công nghệ phục vụ phát triển ngành thủy sản nước nhà, phát huy tinh thần của Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng thả cá ra môi trường tạo thêm nguồn lợi thủy sản

"Hội nghị lần này, sẽ được nghe và trao đổi, thảo luận về những vấn đề nghiên cứu cơ bản và ứng dụng đó là, sinh học, sinh thái cá và nguồn lợi thủy sản; đa dạng, bảo tồn cá và các loài thủy sản và định hướng khai thác hợp lý, nuôi trồng và phát triển nguồn lợi thủy sản trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

Đặc biệt, tham gia hội nghị khoa học lần này, bên cạnh 2 báo cáo của 4 chuyên gia quốc tế đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc), có 14 báo cáo trình bày và 10 báo cáo poster được chọn từ các bài báo gửi đăng của nhiều tác giả từ các trường Đại học, cao Đẳng, các Viện và Trung tâm nghiên cứu khoa học trong cả nước.

Trong số này, có 38 bài báo của gần 140 lượt tác giả đến từ gần 20 cơ sở đào tạo, nghiên cứu và quản lý đã được xuất bản trong tập kỷ yếu của nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. Điều đó, nói lên hội nghị khoa học về ngư học “Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng phát triển nguồn lợi thủy sản ở Việt Nam” đã thu hút sự tham gia của nhiều nhà khoa học, cho thấy sự quan tâm rất lớn cho công tác nghiên cứu và phát triển thủy sản hiện nay...”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Thị Phương Anh.