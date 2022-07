Giá lợn hơi Việt Nam "neo" ở đỉnh, đã tiệm cận với giá lợn Trung Quốc

Cục Xuất nhập khẩu cho biết trong tháng 5, nhập khẩu thịt lợn vẫn giảm so với cùng kỳ năm 2021. 5 tháng đầu năm, nhập khẩu thịt lợn liên tục giảm do tiêu thụ thịt lợn trong nước chậm, trong khi nguồn cung dồi dào. Trong tháng 5, Việt Nam nhập khẩu 7.180 tấn thịt lợn tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh, với trị giá 13,89 triệu USD, giảm 50,9% về lượng và giảm 58,6% về trị giá so với tháng 5/2021. Giá nhập khẩu trung bình đạt 1.934 USD/tấn, giảm 15,6%. Trong giai đoạn này, thịt lợn tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh được nhập khẩu từ 14 thị trường, trong đó chủ yếu được nhập khẩu từ Brazil chiếm 39,38%; Đức chiếm 21,62%; Nga chiếm 16,82%; và Canada chiếm 11,12%. Tính chung 5 tháng đầu năm 2022, Việt Nam nhập khẩu 36.780 tấn thịt lợn tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh, với trị giá 77,5 triệu USD, giảm 42,1% về lượng và giảm 47,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. 5 tháng đầu năm, cơ cấu thị trường cung cấp thịt lợn cho Việt Nam có sự thay đổi, khi tỷ trọng nhập khẩu từ Nga, Canada, Ba Lan giảm mạnh; trong khi nhập khẩu từ Brazil, Đức và Hà Lan lại tăng mạnh.