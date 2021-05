Giá nông sản hôm nay 1/5: Xuất khẩu cà phê tháng 4/2021 giảm mạnh, giá tiêu đi ngang

Giá cà phê hôm nay 1/5: Đi ngang Giá nông sản hôm nay ghi nhận, giá phê giao dịch trong khoảng 32.500 - 33.300 đồng/kg. Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 32.500 đồng/kg. Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 33.300 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 33.200 đồng/kg. Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 33.200 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 33.100 đồng/kg ở Đắk R'lấp. Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 33.600 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 33.000 đồng/kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 33.100 đồng/kg. Sáng nay giá cà phê tại các địa phương đi ngang. Hiện cả nước đang trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 4 ngày, cộng với tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tại một số địa phương khiến thị trường cà phê giao dịch trầm lắng. Tổng cục Thống kê ước tính xuất khẩu cà phê trong tháng 4/2021 đạt khoảng 110.000 tấn, giảm 35,15% so với tháng trước, đưa xuất khẩu 4 tháng đầu năm 2021 lên ước đạt tổng cộng 563.000 tấn (khoảng 9.383.500 bao), giảm 17,54% so với cùng kỳ năm trước. Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 7/2021 tăng 4 USD/tấn ở mức 1.456 USD/tấn, giao tháng 9/2021 tăng 4 USD/tấn ở mức 1.479 USD/tấn. Trong khi đó trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 7/2021 giảm 1,55 cent/lb ở mức 141,45 cent/lb, giao tháng 9/2021 giảm 1,5 ở mức 143,4 cent/lb. Sau 1 phiên điều chỉnh giảm sau chuỗi tăng dài, giá Robusta ngay lập tức đã lấy lại được đà tăng. Trong khi đó giá Arabica tiếp đà giảm khi vẫn vào vùng mua quá mức. Theo các nhà quan sát, các thị trường cà phê cần có thêm vài phiên điều chỉnh khi sự bất lợi vẫn còn ở phía cà phê Arabica. Trong khi sản lượng cà phê Arabica Brazil năm nay sụt giảm nghiêm trọng không chỉ do bị khô hạn ngay từ đầu vụ mà còn rơi vào năm giảm theo chu kỳ ''hai năm một''. Giá tiêu hôm nay: Thấp nhất 64.000 đồng/kg Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước giao dịch ở mức từ 64.000 - 69.000 đ/kg tại các địa phương. Cụ thể, giá tiêu hôm nay tại Gia Lai thấp nhất thị trường khi ở mức 64.000đ/kg. Giá tiêu hôm nay tại các tỉnh Đồng Nai (65.500đ/kg); Đắk Nông, Đắk Lắk (67.000đ/kg); Bình Phước (68.000đ/kg) và Bà Rịa - Vũng Tàu ở ngưỡng cao nhất là 69.000đ/kg. Ngành hồ tiêu Campuchia có kế hoạch xuất khẩu 5.000 tấn hạt tiêu đạt chứng nhận chỉ dẫn địa lý (GI) và hạt tiêu không có GI trong năm 2021 để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường trong khu vực và Liên minh châu Âu (EU). Cụ thể, theo bài viết mới đây trên Phnom Penh Post, trả lời phỏng vấn tờ The Post ngày 29/4, Chủ tịch Liên đoàn Hạt tiêu và Gia vị Campuchia (CPSF) Mak Ny cho biết, các công ty thành viên CPSF đang nhắm đến Việt Nam và Đức như những điểm đến xuất khẩu chính. Theo ông Ny, công ty Olam có trụ sở tại Việt Nam có kế hoạch xuất khẩu 3.000 đến 4.000 tấn hạt tiêu sang Việt Nam và công ty Fuchs có trụ sở tại Đức đặt mục tiêu xuất khẩu 1.000 tấn. Ngoài ra, ông Ny còn cho biết, các công ty địa phương như Seila Pepper Co Ltd và Signatures of Asia Co Ltd có kế hoạch xuất khẩu khoảng 100 tấn mỗi công ty. Quan chức này nói, trong năm 2020, các thành viên CPSF đã xuất khẩu hơn 3.000 tấn tiêu GI và không GI. Chủ tịch CPSF cho biết: “Các công ty thành viên của CPSF có kế hoạch xuất khẩu nhiều hơn trong năm nay do sản lượng tiêu toàn cầu giảm, các doanh nghiệp đang đổ xô mua vào dự trữ, kỳ vọng thị trường sẽ tăng mạnh từ thời điểm này”. Ngoài ra, Tổng giám đốc khu vực châu Á Chan Pich nói với The Post rằng công ty của ông có kế hoạch mua 100 tấn hạt tiêu hữu cơ từ tỉnh Mondulkiri để chế biến và xuất khẩu sang Phần Lan. Ông nói: “Năm nay, chúng tôi mua nhiều tiêu hơn năm 2020 (40 tấn). Chúng tôi đánh giá thị trường tiêu năm nay đã cải thiện một chút so với năm ngoái”. Theo ông Ny, giá tiêu Campuchia không có GI đã tăng từ 20 đến 30% so với năm ngoái, có giá khoảng 14.000 Riel (3,50 USD)/kg, so với 10.000 Riel một năm trước. Campuchia sản xuất khoảng 20.000 tấn hạt tiêu mỗi năm. Ông cho biết thêm: “Mục tiêu của chúng tôi là gắn kết những người liên quan đến ngành hồ tiêu với nhau, điều này sẽ giúp các nhà đầu tư nước ngoài nhìn thấy tiềm năng của sản phẩm hồ tiêu Campuchia và sẵn sàng chia sẻ thông tin về thị trường hồ tiêu”. Liên đoàn Hạt tiêu và Gia vị Campuchia có 15 cộng đồng sản xuất hồ tiêu thành viên, trồng trọt trên khoảng 700ha, sản lượng khoảng 1.200-1.500 tấn hạt tiêu mỗi năm. Theo Chủ tịch Hiệp hội xúc tiến hạt tiêu Kampot Nguon Lay, năm 2020, 70 tấn hạt tiêu có chứng nhận GI mang thương hiệu Kampot của Campuchia đã được xuất khẩu sang hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, chủ yếu ở châu Âu. Trung bình, giá tiêu đen Campuchia xuất khẩu đạt 15 USD/kg, tiêu đỏ 25 USD/kg và tiêu trắng 28 USD/kg. Hiện nay, tổng diện tích tiêu ở Campuchia đạt 6.700ha với sản lượng hơn 20.000 tấn mỗi năm.