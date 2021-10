Giá nông sản hôm nay 15/10: Hàng tồn kho không còn là nỗi lo khi giá tiêu đã sát mốc 90.000 đồng/kg

Giá nông sản hôm nay 15/10 ghi nhận, giá tiêu tăng thêm 500 đồng/kg ở các vùng trọng điểm, mức 90.000 đồng/kg gần như được xác lập khi cao nhất hiện nay đã là 89.500 đồng/kg; cà phê đi ngang.

Giá tiêu hôm nay: Doanh nghiệp đẩy mạnh thu mua

Theo khảo sát của Etime, giá tiêu hôm nay vẫn có bước khởi sắc, tăng thêm 500 đồng/kg ở nhiều nơi. Như vậy, từ đầu tháng 10 tới nay, giá tiêu liên tục tăng và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Giá tiêu hôm nay, mức thấp nhất tại Gia Lai đạt 87.000 đồng/kg sau khi tăng 500 đồng/kg, tiếp đó là Đắk Lắk, Đắk Nông cùng giao dịch ở mức 87.500 đồng/kg.

Trong khi đó, cùng mức tăng này, giá tiêu tại Bình Phước đạt 88.500 đồng/kg. Mức cao nhất vẫn tại Bà Rịa - Vũng Tàu đạt 89.500 đồng/kg.

Giá hạt tiêu nội địa tăng mạnh do dịch COVID-19 trong nước cơ bản đã được kiểm soát, các doanh nghiệp đẩy mạnh việc thu mua. Bên cạnh đó, lượng hàng trong dân gần như đã hết.

Cục Xuất nhập khẩu dự báo, nếu đà tăng giá tiếp tục diễn ra và khi đạt mốc 90.000 - 95.000 đồng/kg thì có thể lượng hàng tồn từ 2 - 3 năm trước sẽ được bán ra thị trường.

Đầu tháng 10, giá hạt tiêu đen tại thị trường nội địa tăng mạnh so với cuối tháng 9. Ngày 8/10, giá hạt tiêu đen tại các vùng sản xuất tăng từ 3 - 5% so với ngày 30/9, lên mức 80.500 - 84.000 đồng/kg.

Giá hạt tiêu trắng ở mức 123.000 đồng/kg, tăng 3.000 đồng/kg (tương đương mức tăng 2,5%) so với cuối tháng 9 và tăng mạnh so với 67.500 đồng/kg cùng kỳ năm 2020.

Giá tiêu thế giới cũng tăng khoảng 2,5% lên 4.100 USD/tấn tại Brazil. Cục Xuất nhập khẩu dự báo, giá tiêu sẽ tiếp tục đà tăng trong những tháng cuối năm do sản lượng hạt tiêu của Việt Nam cũng như một số nước sản xuất hạt tiêu lớn như Brazil, Indonesia giảm mạnh vì bị ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Nhu cầu tiêu thụ tăng theo yếu tố chu kỳ.

Giá cà phê hôm nay: Đi ngang

Giá cà phê hôm nay 15/10 trong khoảng 39.800 - 40.700 đồng/kg. Sáng nay, giá cà phê tại các vùng trồng trọng điểm giữ ổn định so với cùng thời điểm sáng hôm qua.

Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 39.800 đồng/kg.

Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 40.700 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 40.600 đồng/kg.

Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 40.600 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 40.500 đồng/kg ở Đắk R'lấp.

Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 40.600 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 40.500 đồng/kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 40.600 đồng/kg.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 11/2021 tăng 2 USD/tấn ở mức 2.135 USD/tấn, giao tháng 1/2022 tăng 2 USD/tấn ở mức 2.145 USD/tấn. Trong khi đó trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 12/2021 tăng 0,6 cent/lb ở mức 209,25 cent/lb, giao tháng 3/2022 tăng 0,55 cent/lb ở mức 212,15 cent/lb.

Giá heo hơi hôm nay: Điều chỉnh một số nơi

Tại khu vực miền Bắc, thị trường heo hơi hôm nay điều chỉnh 1.000 - 2.000 đồng/kg. Cụ thể, sau khi nhích nhẹ 1.000 đồng/kg, thương lái Hà Nội đang thu mua heo hơi với giá 37.000 đồng/kg. Trong khi đó, Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định và Thái Bình lần lượt giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg, hiện đang giao dịch với giá 36.000 - 37.000 đồng/kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc dao động trong khoảng 35.000 - 38.000 đồng/kg.

Thị trường heo hơi khu vực miền Trung, Tây Nguyên điều chỉnh giảm trên diện rộng. Theo đó, các tỉnh Bình Thuận, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam cùng hạ nhẹ một giá, hiện đang giao dịch trong khoảng 41.000 - 42.000 đồng/kg. Tương tự, sau khi giảm 2.000 đồng/kg, Hà Tĩnh, Đắk Lắk, Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định và Khánh Hòa đang thu mua trong khoảng 38.000 - 41.000 đồng/kg. Tỉnh Quảng Ngãi cũng điều chỉnh giảm 4.000 đồng/kg xuống còn 39.000 đồng/kg. Giá heo hơi khu vực miền Trung, Tây Nguyên hôm nay dao động trong khoảng 38.000 - 42.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi điều chỉnh giảm ở nhiều nơi so với ngày hôm qua. Hiện tại, tỉnh Long An, Vĩnh Long, Cần Thơ, Cà Mau, Bạc Liêu và Bến Tre cùng giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 40.000 - 41.000 đồng/kg. Tương tự, sau khi giảm 2.000 đồng/kg, các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang, Hậu Giang, Tiền Giang và Trà Vinh hiện đang thu mua chung giá 41.000 đồng/kg. Hai tỉnh An Giang và Sóc Trăng cùng giảm 3.000 đồng/kg xuống còn 39.000 đồng/kg. Giá heo hơi khu vực miền Nam hôm nay dao động trong khoảng 39.000 - 41.000 đồng/kg.