Giá nông sản hôm nay 15/2: Hồ tiêu đi ngang; heo hơi giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước tiếp tục tăng nhẹ ở một số địa phương, giao dịch từ 82.500 – 85.500 đ/kg. Sau Tết Nguyên đán thị trường trong

Cập nhật giá nông sản hôm nay: Tiêu đi ngang

Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước hôm nay đi ngang một số địa phương, giao dịch từ 82.500 – 85.500 đồng/kg.

Cụ thể, giá tiêu hôm nay tại Gia Lai thấp nhất thị trường khi ở mức 82.500 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại các tỉnh Đồng Nai (83.000 đồng/kg); Đắk Nông, Đắk Lắk (84.000 đồng/kg); Bình Phước (85.000 đồng/kg) và Bà Rịa - Vũng Tàu ở ngưỡng cao nhất là 85.500 đồng/kg.

Sau Tết Nguyên đán thị trường trong nước đang dần trở nên sôi động, các vùng trồng trọng điểm bắt đầu bước vào thu hoạch hồ tiêu vụ mới. Tuy nhiên, chi phí nhân công, giá vật tư, phân bón tăng cao đã khiến nhiều người chán nản trước viễn cảnh thua lỗ.

Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước hôm nay đi ngang một số địa phương, giao dịch từ 82.500 – 85.500 đồng/kg.

Theo báo Bà Rịa – Vũng Tàu, những ngày sau Tết, gia đình ông Lê Văn Hải, ở ấp 5, xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc đang vào vụ thu hoạch tiêu. Cũng như các hộ trồng tiêu khác, dù rất phấn khởi vì giá tiêu tăng cao nhưng ông Hải không khỏi lo lắng khi khan hiếm lao động hái tiêu và giá vật tư nông nghiệp tăng như hiện nay.

Theo ông Hải, năm nay đặc biệt hơn mọi năm vì giá tiêu tăng cao nên nông dân cảm thấy phấn khởi. Mặc dù thời điểm này, giá vật tư, nhân công đều tăng, nhưng bù lại giá cả ổn định, nông dân cũng có thêm nguồn thu nhập.

“Nghề trồng tiêu gắn bó nhiều năm mới gia đình tôi, nên cũng không thể bỏ được. Hiện nông dân chúng tôi cũng tùy vào tình hình thực tế để có mức đầu tư phù hợp, tránh thua lỗ để giữ lấy vùng trồng tiêu của địa phương”, ông Hải nhấn mạnh.

Theo KTĐT, tại tỉnh Bình Phước, hồ tiêu là một trong những cây công nghiệp chủ lực của tỉnh với diện tích gần 16.000ha. Trong những năm vừa qua, giá cả thu mua hồ tiêu thấp nên sự tập trung và chú trọng đầu tư của người dân là rất ít. Nhiều hộ không chú trọng chăm vườn, thăm vườn nên một số diện tích tiêu chết, sâu bệnh đồng loạt, kém năng suất, diện tích giảm...

Trước giá tiêu dần phục hồi, ngành nông nghiệp Bình Phước đã khuyến cáo người dân không mở rộng diện tích để đảm bảo quy hoạch; tiếp tục triển khai thực hiện Đề án "nông nghiệp sạch," xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường, các chính sách ưu đãi phát triển nông nghiệp công nghệ cao... giúp người trồng tiêu ổn định cuộc sống, tránh điệp khúc chặt-trồng chạy theo giá cả của các mặt hàng nông nghiệp khác, tránh đi vào vết xe đổ của giai đoạn trước.

Cập nhật giá cà phê mới nhất

Trên thị trường thế giới, giá cà phê đồng loạt giảm. Theo đó, giá cà phê trực tuyến robusta tại London giao tháng 3/2022 được ghi nhận tại mức 2.263 USD/tấn sau khi giảm 0,92% (tương đương 21 USD).

Giá cà phê arabica giao tháng 3/2022 tại New York đạt mức 247,55 US cent/pound, giảm 1,63% (tương đương 4,1 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 7h (giờ Việt Nam).

Nông dân trồng cà phê quy mô nhỏ ở Kenya bắt đầu nhận được doanh thu tốt hơn với việc lần đầu tiên xuất khẩu trực tiếp hàng hóa mà không thông qua môi giới hay đấu giá, theo trang allAfrica.

Liên minh Hợp tác xã Kipkelion (KDCU) - một đơn vị bao gồm 64 hợp tác xã cà phê chính - đã đánh dấu một lô hàng 134,4 tấn hạt cà phê được xuất khẩu sang Hàn Quốc vào hôm thứ Sáu (11/2) vừa rồi.

Phát biểu tại lễ hạ cờ tại văn phòng Bolloré Châu Phi ở Nairobi, Thống đốc Kericho Paul Chepkwony coi động thái này là một bước tiến quan trọng đối với nông dân trồng cà phê ở Kenya.

Thỏa thuận xuất khẩu đạt được vào tháng 7 năm ngoái trong Hội chợ triển lãm cà phê được tổ chức tại Seoul. Đây được xem là một phần của những cải cách đang diễn ra trong lĩnh vực này nhằm đảm bảo người nông dân tối đa hóa lợi nhuận của họ.

Giá heo hơi hôm nay: Giảm nhẹ

Thị trường khu vực miền Bắc ghi nhận giá heo hơi điều chỉnh giảm từ 1.000 đồng/kg đến 2.000 đồng/kg trong hôm nay.

Bắc Giang, Nam Định, Vĩnh Phúc và TP Hà Nội giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg xuống chung mức 57.000 đồng/kg.

Thương lái các tỉnh Tuyên Quang, Hà Nam và Yên Bái đang thu mua heo hơi ở mức 56.000 đồng/kg, giảm lần lượt 1.000 đồng/kg và 2.000 đồng/kg.

Hưng Yên, Thái Bình và Ninh Bình không chứng kiến thay đổi mới, duy trì giao dịch với giá 58.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc dao động trong khoảng 56.000 - 58.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại miền Trung, Tây Nguyên giảm 1.000 đồng/kg ở một vài nơi trong khu vực.

Nghệ An, Hà Tĩnh và Bình Thuận hạ nhẹ một giá, hiện thu mua heo hơi chung mức 57.000 đồng/kg.

Sau khi giảm 1.000 đồng/kg trong hôm nay, Quảng Ngãi đang giao dịch heo hơi với giá 56.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Nhiều nơi tiếp tục giao dịch trong khoảng 57.000 - 58.000 đồng/kg, như Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Bình Định,...

Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên dao động trong khoảng 56.000 - 58.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi ghi nhận điều chỉnh từ 1.000 đồng/kg đến 2.000 đồng/kg.

Trong đó, nhiều tỉnh thành như Bình Phước, Đồng Nai, TP HCM, Bình Dương, Bạc Liêu và Trà Vinh đang thu mua trong khoảng giá 55.000 - 57.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua.

Kiên Giang, Hậu Giang và Cà Mau giảm 2.000 đồng/kg trong hôm nay, hiện giao dịch heo hơi với giá từ 54.000 đồng/kg đến 55.000 đồng/kg.

Các tỉnh thành còn lại trong khu vực duy trì giao dịch trong khoảng từ 55.000 - 58.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam dao động trong khoảng 54.000 - 58.000 đồng/kg.