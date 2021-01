Giá nông sản hôm nay ghi nhận mặt hàng cà phê có dấu hiệu tích cực khi đảo chiều tăng 400-500 đồng/kg. Lợn hơi vẫn chưa có dấu hiệu "hạ nhiệt" tại cả ba miền trên cả nước. Tiêu vẫn tiếp tục những ngày giao dịch ảm đạm.

Giá nông sản hôm nay: Cà phê đảo chiều tăng giá

Ghi nhận thị trường cà phê tại các vùng trọng điểm trên cả nước hôm nay đã đảo chiều tăng so với ngày hôm qua, tăng thêm 400-500 đồng/kg.

Giá nông sản hôm nay: Cà phê đảo chiều tăng giá

Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 32.000 đồng/kg. Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) thu mua ở mức 32.400 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê cùng mức 32.300 đồng/kg.

Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 32.300 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 32.200 đồng/kg ở Đắk R'lấp. Gia Lai, giá cà phê ở mức 32.300 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 32.400 đồng/kg. Còn tại Kon Tum được thu mua với mức 32.300 đồng/kg.

Thời gian qua, tình hình xuất khẩu cà phê ảm đảm. Nguyên nhân được lý giải là do mưa bão khiến thu hoạch vụ mùa mới bị chậm, cùng với đó giá cước vận tải biển tăng quá cao gây ra trì hoãn giao hàng.

Tuy nhiên, giới chuyên môn vẫn tìm thấy những điểm sáng cho mặt hàng hạt tiêu khi đưa ra nhận định rằng, các thị trường nhập khẩu cà phê lớn của Việt Nam đều gặp thiệt hại lớn bởi đại dịch Covid-19 và tiếp tục tăng cường thực hiện giãn cách xã hội, thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ cà phê tại nhà. Cùng với thông tin thử nghiệm vắc-xin sẽ thúc đẩy lượng xuất khẩu tăng lên khiến dự báo xuất khẩu cà phê sẽ có nhiều tín hiệu lạc quan.

Giá nông sản hôm nay: Lợn hơi chưa có dấu hiệu "hạ nhiệt"

Thị trường lợn hơi cả nước hôm nay tiếp tục ghi nhận đà tăng giá ở một số địa phương, mức tăng nhẹ so với những ngày qua, ở mức 1.000 đồng – 2.000 đồng/kg.

Tại miền Bắc, giá lợn hơi hôm nay ghi nhận tăng 1.000 đồng/kg tại tỉnh Yên Bái, đạt mốc 83.000 đồng/kg. Hai tỉnh Thái Nguyên và Phú Thọ cùng tăng 2.000 đồng/kg so với hôm qua, giao dịch với mức 84.000 đồng/kg. Như vậy, giá lợn hơi tại miền Bắc dao động trong khoảng từ 82.000 - 86.000 đồng/kg.

Giá nông sản hôm nay: Lợi hơi chưa có dấu hiệu "hạ nhiệt"

Tại miền Trung, Tây Nguyên ghi nhận tỉnh Bình Định nhích nhẹ 1.000 đồng/kg lên ngưỡng 81.000 đồng/kg. Còn các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Bình, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Đắk Lắk đều tăng 2.000 đồng/kg, giao dịch lên khoảng từ 82.000 - 84.000 đồng/kg. Giá lợn hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên dao động trong khoảng 80.000 - 84.000 đồng/kg.

Khu vực miền Nam giá lợn hơi vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi nhiều tỉnh thành đều tăng giá trong ngày hôm nay. Toàn miền giao dịch lợn hơi trong khoảng từ 78.000 - 82.000 đồng/kg.

Tại tỉnh Bình Phước, giá lợn hơi tăng nhẹ 1.000 đồng/kg so với hôm qua, hiện giao dịch tại mốc 81.000 đồng/kg. Một loạt địa phương gồm An Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang, Bến Tre, Long An và Bình Dương ghi nhận mức giá là 80.000 đồng/kg sau khi tăng 2.000 đồng/kg.

Giá nông sản hôm nay: Tiêu giảm nhẹ

Trái ngược với giá lợn hơi và giá cà phê, giá tiêu hôm nay được ghi nhận giảm nhẹ so với ngày hôm qua. Đây là xu hướng của yếu của mặt hàng này trong suốt thời gian qua gây tâm lý lo lắng cho nông dân trồng tiêu tại các vùng trọng điểm trong cả nước.

Giá nông sản hôm nay: Tiêu giảm nhẹ

Giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk, Đắk Nông được thu mua với mức 51.500 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg. Gia Lai thu mua ở mức 50.000 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg. Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 50.000, giảm 500 đồng/kg. Bà Rịa - Vũng Tàu giá tiêu ở mức 53.000 đồng/kg, giữ nguyên. Còn tại tỉnh Bình Phước tiêu được thu mua với mức 52.000 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg.

Tiêu là mặt hàng được đánh giá chịu những tác động tiêu cực từ dịch Covid-19 khiến gặp khó khăn do xuất khẩu cùng với đó là tình hình chính trị bất ổn định trên thế giới khiến mặt hàng này giao dịch khá ảm đạm trong thời gian qua. Mới đây nhất, tin tức Trung Quốc phong tỏa 1 vài khu vực vì Covid-19 đồng thời khuyến cáo người dân không về quê ăn Tết Nguyên đán khiến giá nông sản sụt giảm mạnh.

Theo giới chuyên môn, giá tiêu giảm trong thời điểm gần thu hoạch vụ mới, cộng với dự báo sản lượng vụ 2021 giảm mạnh đang khiến các đại lý và doanh nghiệp tung tiền gom hàng. Trong khi đó nông dân có tâm lý bán mạnh ngay đầu vụ để thanh lý công nợ. Hiện các nhà đầu cơ đang kêu gọi chung vốn mua dữ trữ tiêu, chờ đến lúc giá tiêu lên trên 60.000 đồng/kg bán ra kiếm lời.