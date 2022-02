Giá nông sản hôm nay 16/2: Heo hơi quay đầu giảm nhẹ; Tiêu tăng thêm 500 đồng/kg, hướng đến mốc 90.000 đồng/kg

Giá nông sản hôm nay (16/2) ghi nhận, heo hơi điều chỉnh giảm rải rác ở nhiều nơi; cà phê và hồ tiêu đều tăng giá tại các vùng trọng điểm.

Giá heo hơi hôm nay: miền Bắc giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg

Tại khu vực miền Bắc, giá thu mua giảm rải rác so với ngày hôm qua. Theo đó, thương lái tại Lào Cai và Thái Bình đang thu mua heo hơi tương ứng là 56.000 đồng/kg và 57.000 đồng/kg, giảm nhẹ 1.000 đồng/kg. Sau khi giảm 2.000 đồng/kg, tỉnh Ninh Bình điều chỉnh giao dịch xuống còn 56.000 đồng/kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc dao động trong khoảng 56.000 - 58.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, thị trường heo hơi điều chỉnh giảm 2.000 đồng/kg trong phiên hôm nay. Cụ thể, tỉnh Bình Định đã điều chỉnh giá thu mua xuống còn 56.000 đồng/kg. Mức giá cao nhất trong khu vực là 58.000 đồng/kg, được chứng kiến tại hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Đắk Lắk. Hiện tại, giá thu mua heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên dao động trong khoảng 56.000 - 58.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, thị trường heo hơi hôm nay giảm nhẹ tại một vài tỉnh thành. Trong đó, tỉnh Đồng Tháp hạ nhẹ một giá xuống mức 56.000 đồng/kg. Tương tự, sau khi giảm 1.000 đồng/kg, thương lái tại Long An thu mua tại mức 57.000 đồng/kg. Hậu Giang tiếp tục neo tại mức thấp nhất khu vực là 54.000 đồng/kg. Giá heo hơi khu vực miền Nam hôm nay đang dao động trong khoảng 54.000 - 57.000 đồng/kg. Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay ở ba miền giảm rải rác 1.000 - 2.000 đồng/kg. Hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh thành dao động trong khoảng 54.000 - 58.000 đồng/kg.

Cập nhật giá tiêu hôm nay

Giá tiêu hôm nay 16/2 trong khoảng 83.500 - 86.500 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 85.000 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg.

Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 83.500 đồng/kg.

Trong khi đó tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 84.000 đồng/kg.

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 86.500 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 85.500 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay đồng loạt tăng thêm 500 đồng/kg ở các tỉnh trọng điểm so với cùng thời điểm hôm qua. Cùng đà tăng của thị trường trong nước, giá tiêu đen và tiêu trắng xuất khẩu cũng được Hiệp hội Hồ tiêu thế giới niêm yết tăng 50 USD/tấn. So với đầu tháng, giá tiêu trong nước tăng 4.000 đồng/kg, hướng nhanh tới mốc 90.000 đồng/kg.

Theo thông tin từ Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, trong tuần ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, thị trường cho thấy phản ứng trái chiều với giá tiêu trắng Indonesia ghi

nhận sự sụt giảm

Tại khu vực Nam Á, giá tiêu Ấn Độ ổn định sau khi giảm trong 3 tuần trước. Tiêu đen nội địa của quốc gia này trong khoảng 6.433 - 6.458 USD/tấn; giá FOB tiêu đen tại cảng Kochi 6.700 - 6.725 USD/tấn.

Còn tại Sri Lanka, giá tiêu ổn định. Tiêu đen nội địa của quốc gia này trong khoảng 5.451 - 5.461 USD/tấn.

Tuần trước tại Việt Nam, giá tiêu đen nội địa tăng. Cụ thể, giá tiêu đen trong nước tăng 2%, từ 3.514 USD/tấn lên 3.575 USD/tấn; tiêu trắng nội địa ổn định trong khoảng 5.315 USD/tấn; giá FOB tiêu đen tại cảng TP Hồ Chí Minh giữ trong khoảng từ 4.050 - 4.070 USD/tấn với loại 500g/l; giá FOB tiêu trắng tại cảng TP Hồ Chí Minh từ 6.050 -6.070 USD/tấn.

Trong khi đó, mặc dù giá tiêu trắng Indonesia giảm nhưng giá tiêu đen Indonesia cho thấy xu hướng tăng trong tuần trước do nguồn cung trong nước bị hạn chế. Cụ thể, tiêu đen nội địa của quốc gia này tăng 2%, từ 3.479 USD/tấn lên 3.549 USD/tấn; tiêu trắng nội địa giảm 1%, từ 6.122 xuống 6.054 USD/tấn; giá FOB tiêu đen tại cảng Lampung tăng 2%, từ 4.1350USD/tấn lên 4.245 USD/tấn; giá FOB tiêu trắng tại cảng Pinang giảm 1%, từ 7.057 xuống 6.980 USD/tấn.

Còn tại Malaysia, giao dịch trong nước và thị trường quốc tế tiếp tục ổn định trong 6 tuần qua. Cụ thể, giá tiêu đen nội địa trong khoảng 3.591 - 3.595 USD/tấn; tiêu trắng nội địa 6.175 - 6.181 USD/tấn; giá FOB tiêu đen tại cảng Kuching giữ ở mức 5.200 USD/tấn với loại 500g/l; giá FOB tiêu trắng tại cảng Kuching ở mức 7.600 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay mới nhất

Trên thị trường thế giới, giá cà phê đồng loạt đi lên. Theo đó, giá cà phê trực tuyến robusta tại London giao tháng 3/2022 được ghi nhận tại mức 2.281 USD/tấn sau khi tăng 0,8% (tương đương 18 USD).

Giá cà phê arabica giao tháng 3/2022 tại New York đạt mức 251,85 US cent/pound, tăng 1,74% (tương đương 4,3 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 7h (giờ Việt Nam).

Trên Sàn giao dịch London, ngày 8/2, giá cà phê giao kỳ hạn tháng 3/2022, tháng 5/2022, tháng 7/2022 và tháng 9/2022 tăng lần lượt 1,9%, 2,0%, 1,8% và 1,7% so với ngày 28/1/2022, lên mức 2.233 USD/tấn, 2.218 USD/tấn, 2.204 USD/tấn và 2.198 USD/tấn.

Trên Sàn giao dịch New York, ngày 8/2, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 3/2022 và tháng 5/2022 cùng tăng 4,1% so với ngày 28/1/2022, lên mức 241,65 US cent/lb và 242,3 US cent/lb.

Tương tự, giá cà phê kỳ hạn tháng 7/2022 và tháng 9/2022 tăng lần lượt 4,0% và 3,9% so với ngày 28/1/2022, lên mức 241,25 US cent/lb và 239,95 US cent/lb.

Trên Sàn giao dịch BMF của Brazil, ngày 8/2, giá cà phê giao kỳ hạn tháng 3/2022, tháng 5/2022, tháng 7/2022 và tháng 9/2022 tăng lần lượt 1,8%, 2,9%, 4,3% và 2,6% so với ngày 28/1, lên mức 293,15 US cent/lb, 290,35 US cent/lb, 296,4 US cent/lb và 293,4 US cent/lb.

Tại cảng khu vực thành phố Hồ Chí Minh, cà phê robusta xuất khẩu loại 2, tỷ lệ đen vỡ 5% giao dịch ở mức giá 2.288 USD/ tấn, chênh lệch +55 USD/tấn, tăng 42 USD/ tấn (tương đương mức tăng 1,9%) so với ngày 28/1, theo báo cáo mới nhất từ Cục Xuất Nhập khẩu (Bộ Công Thương).

Tại thị trường trong nước, giá cà phê hôm nay 16/2 trong khoảng 40.800 - 41.400 đồng/kg. Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 40.800 đồng/kg.

Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 41.400 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 41.300 đồng/kg.

Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 41.300 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 41.200 đồng/kg ở Đắk R'lấp.

Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 41.300 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 41.200 đồng/kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 41.300 đồng/kg. Sáng nay, giá cà phê tại các vùng trồng trọng điểm tăng so với cùng thời điểm hôm qua.