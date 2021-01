Giá nông sản hôm nay (18/1): Lợn hơi tại nhiều tỉnh thành nhích nhẹ, cà phê đi ngang

Giá nông sản hôm nay ghi nhận ngày đầu tuần một số mặt hàng tiếp tục tăng giá, trong đó đáng chú ý là mặt hàng lợn hơi khi đà tăng giá vẫn giữ trong suốt hơn 1 tháng qua. Giá tiêu, cà phê mặc dù nhìn thấy những tín hiệu tích cực song hôm nay vẫn đi ngang.

Giá nông sản hôm nay: Lợn hơi tiếp tục nhích nhẹ

Vẫn tiếp tục đà tăng, giá lợn hơi tại một số vùng trên cả nước hôm nay ghi nhận tăng 1.000 – 2.000 đồng/kg. Tại khu vực miền Bắc, các tỉnh Hà Nam và Nam Định cùng tăng 1.000 đồng/kg lên ngưỡng 83.000 - 84.000 đồng/kg. Trong khi đó, Bắc Giang đang thu mua lợn hơi với giá 84.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Toàn miền giá lợn hơi thu mua dao động trong khoảng 83.000 - 86.000 đồng/kg.

Khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá lợn hơi hôm nay cũng ghi nhận tăng, giao dịch trong khoảng 80.000 - 84.000 đồng/kg. Thừa Thiên Huế tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 81.000 đồng/kg trong khi Bình Thuận giao dịch nhỉnh hơn ở mức 82.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá lợn hơi thu mua ở Kiên Giang tăng 2.000 đồng/kg so với ngày hôm qua, lên mức 80.000 đồng/kg, ngang bằng với các địa phương như Cần Thơ, An Giang, Vĩnh Long… Còn tại Bạc Liêu và TP HCM, mức thu mua lợn hơi đạt từ 80.000 đến 82.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Toàn miền giao dịch trong khoảng 79.000 - 82.000 đồng/kg.

Giá nông sản hôm nay: Cà phê đi ngang

Nhìn chung thị trường cà phê tại các vùng trọng điểm hôm nay ổn định mức giá của ngày hôm qua. Tuy nhiên, theo đánh giá, giá cà phê vẫn có nhiều hy vọng để khởi sắc trong thời gian tới.

Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 31.800 đồng/kg. Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) cà phê thu mua ở mức 32.200 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) cà phê thu mua ở mức 32.100 đồng/kg.

Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 32.100 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 32.000 đồng/kg ở Đắk R'lấp. Tại tỉnh Gia Lai ở mức 32.100 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 32.200 đồng/kg. Còn tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 32.100 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 3/2021 tăng 21 USD/tấn (1,58%), giao dịch ở mức 1.353 USD/tấn, giao tháng 5/2021 tăng 21 USD/tấn (1,56%), giao dịch ở mức 1.363 USD/tấn. Tại sàn New York ở Mỹ, giá cà phê Arabica giao tháng 3/2021 tăng 0,8 cent/lb (0,63%) ở mức 128,15 cent/lb, giao tháng 5/2021 tăng 0,85 cent/lb (0,66%) ở mức 130,25 cent/lb.

Theo các nhà quan sát, dự đoán sản lượng Arabica tại Brazil vụ tới giảm, cộng với tỷ giá đồng Reais nước này đang giảm khiến giá cà phê 2 sàn lấy lại đà tăng so với quãng thời gian dài giảm đầu năm 2021.

Đối với cà phê xuất khẩu của Việt Nam được dự báo thời gian tới sẽ có nhiều thuận lợi tại thị trường EU khi có thể gia tăng trị giá xuất khẩu nhờ được giảm thuế suất từ 15% xuống 0%. hiện đang là thị trường tiêu thụ nhiều cà phê nhất của Việt Nam. Thị trường EU hiện chiếm 40% trong tổng lượng và 38% về tổng trị giá xuất khẩu cả nước (trung bình giá trị xuất khẩu cà phê sang EU đạt 1,2-1,4 tỷ USD/năm trong 5 năm qua).

Giá nông sản hôm nay: Tiêu giữ giá ở mức thấp.





Giá nông sản hôm nay: Tiêu giữ giá ở mức thấp

Thị trường tiêu hôm nay tiếp tục trầm lắng, giá tiêu đang giữ ổn định so với hôm qua. Tuần trước, giá có xu hướng giảm nhẹ 500 đồng/kg tại Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, giữ ổn định tại Gia Lai, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu. Nhưng hiện đầu tuần mức giá đang đi ngang. Tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 51.500 đồng/kg. Gia Lai giá tiêu ở mức 50.000 đồng/kg. Đồng Nai giá tiêu ở mức 50.000. Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 53.000 đồng/kg. Còn tại tỉnh Bình Phước giá tiêu được thu mua với mức 52.000 đồng/kg.