Giá nông sản hôm nay 18/4: Heo hơi tiếp đà tăng ở nhiều nơi; tiêu và cà phê đi ngang

Giá nông sản hôm nay 18/4, giá tiêu và cà phê trong nước hôm nay có phiên đi ngang; heo hơi tăng 2.000 - 3.000 đồng/kg ở hai miền Bắc và miền Nam.

Cập nhật giá tiêu hôm nay

Giá tiêu trong nước hôm nay đi ngang, giao dịch trong khoảng 76.000 - 79.500 đồng/kg.

Tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 77.500 đồng/kg.

Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 76.000 đồng/kg.

Trong khi đó tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 77.000 đồng/kg.

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 79.500 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 78.500 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay giữ ổn định ở các vùng trồng trọng điểm so với cùng thời điểm hôm qua. Tuần qua, thị trường trong nước có 4 lần tăng. Kết thúc tuần trước, giá tiêu tăng 500 - 2.000 đồng/kg.

Cũng trong tuần nước, vụ thu hoạch năm nay cơ bản đã kết thúc ở trong nước, sớm hơn mọi năm dẫn đến những dự đoán sản lượng năm nay tiếp tục giảm. Tuy vậy, giá hồ tiêu đang gặp phải ảnh hưởng tiêu cực là Trung Quốc siết chặt biện pháp kiểm soát dịch Covid-19. Đồng thời thay đổi các quy định để thúc đẩy xuất khẩu chính ngạch. Bên cạnh đó, tình hình chiến sự, lạm phát toàn cầu cũng gây ra những xáo trộn về nhu cầu lương thực. Trong đó hồ tiêu không phải là mặt hàng thiết yếu nên không được ưu tiên quan tâm.

Ở trong nước, nhận định chung của các nhà quan sát, với những áp lực như trên thị trường nội địa chỉ giảm nhẹ trong vụ thu hoạch vừa qua đã là thành công. Đây là chỉ dấu tích cực cho việc tăng trưởng những tháng còn lại trong năm. Theo dự báo của nhiều đại lý, sau tháng 5/2022 giá tiêu có thể nhích lên, còn hiện tại khó qua được mốc 80.000 đồng/kg. Về đường dài, nếu tình hình chiến sự thế giới giảm nhiệt, giá hồ tiêu năm nay kỳ vọng sẽ tăng lên đến 100.000 đồng/kg.

Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 3 tháng đầu năm, hồ tiêu xuất khẩu đạt 54.000 tấn, tương đương 252 triệu USD, giảm 11,5% về khối lượng nhưng tăng 40,8% về giá trị so với cùng kỳ 2021. Các thị trường xuất khẩu tiêu lớn nhất của Việt Nam trong những tháng đầu năm là Mỹ, Đức và Ấn Độ với 46,3% thị phần. Hồ tiêu của Việt Nam đang ngày càng được ưa chuộng tại Mỹ, với khối lượng nhập khẩu năm sau cao hơn năm trước.

Cập nhật giá cà phê

Giá cà phê hôm nay tại thị trường trong nước đi ngang so với phiên hôm qua. Cụ thể, tại huyện Di Linh (Lâm Đồng) giá cà phê được thu mua với mức 40.400 đồng/kg. Tại Bảo Lộc (Lâm Đồng), Lâm Hà (Lâm Đồng) giá cà phê ở mức 40.300 đồng/kg.

Tại huyện Cư M'gar (ĐắkLắk) giá cà phê hôm nay ở mức 41.000 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (ĐắkLắk), Buôn Hồ (ĐắkLắk) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 40.900 đồng/kg.

Tại Pleiku (Gia Lai), La Grai (Gia Lai), giá cà phê hôm nay đang ở mức 40.900 đồng/kg. Còn tại huyện Chư Prông (Gia Lai) được thu mua với mức thấp hơn 40.800 đồng/kg.

Tại Gia Nghĩa và Đắk R'lấp (Đắk Nông), giá cà phê được thu mua với mức tương ứng 40.900 đồng/kg, 40.800 đồng/kg.

Tại tỉnh Kon Tum giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 40.900 đồng/kg.

Như vậy, giá cà phê hôm nay đang dao động trong khoảng từ 40.300 - 41.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 5/2022 ở mức 2.087 USD/tấn, giao tháng 7/2022 ở mức 2.099 USD/tấn. Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 5/2022 ở mức 223,6 cent/lb, giao tháng 7/2022 ở mức 223,75 cent/lb.

Theo Tổ chức Cà phê quốc tế (ICO), sản lượng cà phê toàn cầu trong niên vụ 2021-2022 dự kiến đạt tổng cộng 167,2 triệu bao, giảm 2,1% so với 170,8 triệu bao của niên vụ 2020-221. Trong đó, sản lượng cà phê arabica đạt gần 94 triệu bao, giảm 7,1% so với niên vụ trước. Trái lại, sản lượng cà phê robusta dự kiến tăng 5,1% lên mức 73 triệu bao.

Cũng theo ICO, tiêu thụ cà phê toàn cầu trong niên vụ 2021-2022 dự kiến đạt 170,3 triệu bao, tăng 3,3% so với 164,9 triệu bao của niên vụ trước. Do đó, thị trường cà phê toàn cầu sẽ thâm hụt khoảng 3,1 triệu bao trong niên vụ này, trái ngược với mức thặng dư gần 6 triệu bao trong niên vụ 2020-2021.

Sự sụt giảm này chủ yếu là do nhà sản xuất số một thế giới là Brazil, đã thu hoạch một vụ mùa không dồi dào như mong đợi. Tuy nhiên, tình hình cung cầu có thể thay đổi do kinh tế thế giới tiềm ẩn nguy cơ suy thoái, chi phí đầu vào và sản xuất tăng, trong khi tiêu thụ giảm do cuộc xung đột Nga-Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Cập nhật giá heo hơi

Giá heo hơi hôm nay 18/04 tăng 1.000 - 2.000 đồng/kg tại một số địa phương trên cả nước.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc tăng nhẹ

Giá heo hơi tại miền Bắc hôm nay tăng 1.000 đồng/kg tại một vài nơi trong hôm nay.

Theo đó, hai tỉnh Lào Cai và Ninh Bình nhích nhẹ một giá, hiện thu mua với giá 54.000 đồng/kg, cùng với Hưng Yên, Nam Định, Hà Nam và TP. Hà Nội.

Trong khi đó, các địa phương còn lại không chứng kiến thay đổi mới trong hôm nay. Mức giá cao nhất khu vực hiện đang là 56.000 đồng/kg, có mặt tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc dao động trong khoảng 53.000 - 56.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên chững lại trên diện rộng

Tại miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi đi ngang ở tất cả địa phương trong khu vực.

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Bình Định, Ninh Thuận và Đắk Lắk giữ vững vị trí xếp cuối với giá 54.000 đồng/kg.

Thương lái Quảng Bình, Quảng Nam và Quảng Ngãi tiếp tục thu mua heo hơi với giá 55.000 đồng/kg.

Bình Thuận duy trì giao dịch tại mốc 58.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên dao động trong khoảng 54.000 - 58.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam tăng 1.000 - 2.000 đồng/kg

Thị trường heo hơi miền Nam hôm nay ghi nhận tăng rải rác tại một vài tỉnh thành.

Sau khi tăng 1.000 đồng/kg, Sóc Trăng đang thu mua heo hơi với giá 57.000 đồng/kg.

Hai tỉnh Bình Phước và Long An tăng 2.000 đồng/kg lên mức 56.000 đồng/kg, cùng với Bình Dương, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau, Bạc Liêu và Bến Tre.

Mốc giá thấp nhất khu vực hiện là 54.000 đồng/kg, ghi nhận ở tỉnh Kiên Giang.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam dao động trong khoảng 54.000 - 58.000 đồng/kg.