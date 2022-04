Giá nông sản tuần qua: Tiêu có nơi tăng thêm 2.000 đồng/kg; cà phê vẫn chưa dừng giảm xuống

Giá nông sản hôm nay 17/4 ghi nhận, tiêu tăng thêm 500 đồng/kg; trong khoảng 76.000 - 79.500 đồng/kg; cà phê tuần qua liên tục đi xuống; heo hơi tăng nhiều nơi.

Thị trường nông sản tuần qua: Tiêu tăng liên tiếp

Tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 77.500 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg.

Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 76.000 đồng/kg.

Trong khi đó tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 77.000 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg.

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 79.500 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 78.500 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay đồng loạt tăng 500 đồng/kg ở các vùng trồng trọng điểm, trừ Gia Lai so với cùng thời điểm hôm qua. Đây là lần tăng thứ 4 trong tuần của giá tiêu nội địa. Kết thúc tuần này, giá tiêu tăng 500 đồng/kg ở Gia Lai; 1.000 đồng/kg tại Đắk Lắk, Đắk Nông. Trong khi đó khu vực Đông Nam Bộ tăng mạnh với 2.000 đồng/kg.

Tuần này Cộng đồng Hồ tiêu quốc tế đã niêm yết giá tiêu đen và tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam tăng đồng loạt 100 USD/tấn, tương ứng với 4.240 USD/tấn tiêu đen loại 550g/l và 6.040 USD/tấn với tiêu trắng. Cũng trong tuần, vụ thu hoạch hồ tiêu năm 2022 của Việt Nam về danh nghĩa đã chính thức khép lại, sớm hơn mọi năm.

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), vào thời điểm vụ thu hoạch hồ tiêu gần kết thúc, người trồng tiêu có xu hướng đẩy mạnh bán hàng khiến giá giảm. Bên cạnh đó, phía Trung Quốc vẫn áp dụng chính sách “Zezo Covid-19”, lượng mua hồ tiêu từ thị trường này tiếp tục ở mức thấp cũng là yếu tố tác động trực tiếp tới giá tiêu.

Bên cạnh đó, giá xăng dầu tăng cao gây ra tình trạng lạm phát tăng mạnh. Đây là nguyên nhân mà nhiều nước trên thế giới có xu hướng giảm nhập khẩu mặt hàng hồ tiêu. Do đó, cả doanh nghiệp thương mại và chế biến đều có xu hướng đẩy mạnh bán hàng thay vì tranh thủ trữ hàng như mọi năm. Những nguyên nhân trên được Cục Xuất nhập khẩu dẫn giải để lý giải nguyên nhân thị trường trong nước kém sôi động cho đến tuần đầu tháng 4/2022.

Tuy nhiên, trong tuần này thị trường đã có những dấu hiệu tích cực, khi mà giá tiêu trong nước và xuất khẩu đều tăng. Thương lái tích cực gom hàng khiến thị trường sôi động hơn. Một nguyên nhân nữa theo các chuyên gia, là do cơn sốt đất tại các tỉnh Tây Nguyên và Đông Nam Bộ đã "nguội dần", kéo dòng tiền về lại các thị trường hàng hóa, trong đó có hồ tiêu.

Cập nhật giá nông sản tuần này: Cà phê liên tục đi xuống

Giá cà phê hôm nay tại thị trường trong nước ổn định trong khoảng 40.400 - 41.000 đồng/kg. Trên thị trường thế giới, giá cà phê tiếp đà giảm.

Giá cà phê hôm nay ổn định trong khoảng 40.400 - 41.000 đồng/kg.

Ghi nhận cho thấy, mức giá thấp nhất hiện là 40.400 đồng/kg có mặt tại tỉnh Lâm Đồng. Tiếp đó, giá cà phê tại hai tỉnh Gia Lai và Đắk Nông vẫn được duy trì tại mức 40.900 đồng/kg.

Tương tự, tỉnh Đắk Lắk cũng ghi nhận giá thu mua không đổi ở mốc 41.000 đồng/kg trong hôm nay. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 40.800 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê tiếp đà giảm. Theo đó, giá cà phê trực tuyến robusta tại London giao tháng 5/2022 được ghi nhận tại mức 2.087 USD/tấn sau khi giảm 0,19% (tương đương 4 USD).

Giá cà phê arabica giao tháng 5/2022 tại New York đạt mức 223,60 US cent/pound, giảm 0,64% (tương đương 1,45 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 7h (giờ Việt Nam).

Hai sàn cà phê thế giới nghỉ lễ Phục Sinh cho nên đóng cửa nghỉ từ hôm qua. Các chuyên gia cho rằng, giới đầu tư thường chốt lời trước các kỳ nghỉ lễ để không bị kéo dài quá lâu, là nguyên nhân giá mặt hàng cà phê liên tục giảm từ đầu tuần.

Trước kỳ nghỉ lễ, giá cà phê sụt giảm trên cả hai sàn khi ngày hết hạn hợp đồng quyền chọn kỳ hạn tháng 5/2022 cận kề. Lo ngại việc Mỹ nâng lãi suất cơ bản USD cao hơn dự đoán, do lạm phát toàn cầu gia tăng và tác động của cuộc chiến ở Ukraine. Trong khi đó, người Brazil cũng gia tăng đặt cược vào việc Ủy ban Chính sách Tiền tệ (Copom) sẽ nâng lãi suất cơ bản đồng Reais vượt quá mức 13%/năm. Các yếu tố trên đã kéo tụt giá cà phê ttrong tuần này.

Nhu cầu tiêu thụ cà phê cũng đang bị suy yếu do người dân ở Mỹ và khu vực châu Âu đang phải ưu tiên chi tiêu cho các mặt hàng lương thực thiết yếu hơn, đặc biệt là trong bối cảnh giá nông sản và nhiên liệu neo ở mức cao.

Hiện giá cà phê Robusta xuất khẩu của Việt Nam (loại 2,5% đen & vỡ) chào bán ở mức trừ lùi 250-260 USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng 7/2022 trên sàn London. Tại Indonesia, giá cà phê Robusta loại 4 (80 hạt lỗi) chào bán ở mức trừ lùi 200 USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng 7/2022 và không thay đổi so với cách đây 1 tuần.

Giá heo hơi tuần qua: Tăng nhiều nơi

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc thấp nhất là 53.000 đồng/kg

Tại miền Bắc, giá heo hơi tuần này đi ngang ở nhiều nơi, chỉ có một số tỉnh thành điều chỉnh nhưng không quá 1.000 đồng/kg.

Các tỉnh gồm Hưng Yên, Nam Định, Hà Nam và TP Hà Nội duy trì ổn định ở mốc 54.000 đồng/kg.

Mốc giá cao nhất khu vực đang là 56.000 đồng/kg, ghi nhận tại một địa phương duy nhất là Vĩnh Phúc.

Còn tại Phú Thọ, heo hơi được thu mua với giá 53.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với tuần trước.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc dao động trong khoảng 53.000 - 56.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên cao nhất là 58.000 đồng/kg

Giá heo hơi miền Trung, Tây Nguyên tăng từ 1.000 đồng/kg đến 3.000 đồng/kg tại nhiều địa phương trong khu vực.

Theo đó, ba tỉnh thành gồm Quảng Bình, Quảng Trị và Lâm Đồng tăng mạnh 3.000 đồng/kg, hiện giao dịch trong khoảng 55.000 - 57.000 đồng/kg.

Cùng đà tăng còn có Bình Thuận khi thu mua heo hơi tại mốc 58.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg so với tuần trước.

Tương tự, các tỉnh Nghệ An, Bình Định và Đắk Lắk cũng điều chỉnh tăng 1.000 đồng/kg lên mốc thấp nhất khu vực là 54.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên dao động trong khoảng 54.000 - 58.000 đồng/kg.

Thị trường heo hơi miền Nam tuần này chứng kiến giá thu mua tăng - giảm nhiều nhất là 3.000 đồng/kg.

Cụ thể, sau khi tăng 3.000 đồng/kg trong tuần này, thương lái Đồng Nai, TP HCM và An Giang đang thu mua heo hơi trong khoảng 57.000 - 58.000 đồng/kg.

Tiếp đà tăng, Long An điều chỉnh 2.000 đồng/kg lên mốc 54.000 đồng/kg, cùng với Bình Phước và Kiên Giang.

Còn tại Bình Dương, Tây Ninh, Vũng Tàu, Đồng Tháp, Hậu Giang, Cà Mau và Bạc Liêu, giá heo hơi tăng - giảm 1.000 đồng/kg, hiện thu mua trong khoảng 55.000 - 57.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam dao động trong khoảng 54.000 - 58.000 đồng/kg.