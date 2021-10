Giá nông sản hôm nay 21/10: Heo hơi rớt kỷ lục, người nuôi lỗ 1,5 triệu đồng/con; hồ tiêu quay đầu giảm sốc

Giá nông sản hôm nay ghi nhận, giá heo hơi vẫn tiếp tục giảm mạnh ở nhiều nơi, khiến người chăn nuôi lâm cảnh khốn đốn; ở mặt hàng hồ tiêu, giá quay đầu giảm sốc tại các vùng trọng điểm.

Cập nhật giá nông sản hôm nay: Giá heo hơi xuống thấp kỷ lục

Thị trường nông sản hôm nay ghi nhận, giá heo hơi vẫn tiếp tục đi xuống ở nhiều nơi. Giá heo hơi tại Yên Bái, Lào Cai và Bắc Giang hiện chỉ đạt 32.000 đồng/kg, giảm từ 1.000 - 3.000 đồng/kg so với những ngày trước.

Một số nơi khác tại miền Bắc, giá lợn hơi có giảm nhưng cũng chỉ trên 33.000 đồng/kg một vài giá.

Tương tự, giá heo hơi miền Trung, Tây Nguyên giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg tại nhiều tỉnh thành trong khu vực ở mức 38.000 đồng/kg. Trong đó, tại Thanh Hóa và Hà Tĩnh là các địa phương có giá thấp nhất khu vực là 33.000 đồng/kg. Giá lợn hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên dao động trong khoảng 33.000 - 38.000 đồng/kg.

Tính từ đầu năm 2021, giá lợn thịt lợn hơi xuất chuồng giảm từ 70.000-75.000 đồng/kg, xuống còn 35.000-40.000 đồng/kg tùy từng vùng. Đây là mức giá thấp kỷ lục trong 4 năm trở lại đây.

Thời điểm giá lợn lập đỉnh khoảng 100.000 đồng/kg (vào năm 2019) thì nay đã giảm đến 65%. Người nuôi lợn các nơi sau khi bán cắt lỗ không tái đàn mà bỏ chuồng trại trống vì càng nuôi càng lỗ.

Trên VOV đưa tin, trại heo của anh Chiến ở xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương thường xuyên có 120 con heo nái, 1.000 con heo thịt, mỗi tháng cần xuất chuồng 200 con heo thịt. Mấy tháng nay, giá heo hơi xuống rất thấp nhưng anh vẫn không bán được, lượng heo quá lứa ùn ứ hàng trăm con trong trại.

Anh đang rất lo lắng vì số heo không xuất chuồng được thì càng nuôi càng lỗ nặng. Thêm vào đó, heo lớn quá lứa nhiều khiến mật độ nuôi dày đặc, nguy cơ dịch bệnh lớn hơn. Anh Chiến phải tìm cách vay tiền bên ngoài để xây thêm chuồng trại giãn heo ra.

“Lúc trước mỗi lần mình bán được 30-50 con heo thịt, giờ thương lái mua rất ít nên khó bán, mỗi lần họ chỉ mua 5-10 con. Giá bán heo giờ rất rẻ, chỉ từ 35.000 – 36.000 đồng/kg heo hơi khiến người nuôi lỗ đến 1,5 triệu/con. Heo nuôi giờ dồn ứ nhưng các hộ nuôi không giải phóng được, heo nhiều quá không biết nhốt ở đâu và tình hình kéo dài như hiện nay người nuôi sẽ “chết” hẳn mà không có cơ hội tái đàn”, anh Chiến cho biết.

Theo nhiều người chăn nuôi, giá heo lao dốc không chỉ do ảnh hưởng dịch bệnh sức mua yếu, mà còn do thời gian qua khi giá heo tăng cao thì nhiều doanh nghiệp lớn tăng đàn, nhất là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Các doanh nghiệp FDI tăng đàn nhiều như Công ty CJ, Công ty Japfa, Công ty Newhope…Trong đó, riêng Công ty CJ tăng tổng đàn gấp nhiều lần và hiện công ty này có khoảng 130.000 con heo nái, 1 triệu con heo thịt. Nhiều doanh nghiệp trong nước cũng chuyển sang chăn nuôi heo như Công ty Hòa Phát, Công ty Greenfeed, Công ty Thaco Agri, Công ty Hoàng Anh Gia Lai…

Giá nông sản hôm nay mới nhất: Hồ tiêu quay đầu giảm trên diện rộng

Giá hồ tiêu trong tuần liên tục có sự biến động, giá tiêu hôm nay giảm từ 500 -1.000 đồng/kg ở nhiều nơi.

Cụ thể, tại Gia Lai, giá tiêu hôm nay đạt 86.000 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg so với phiên trước đó. Cùng mức giảm này, tại Đắk Lắk, Đắk Nông giá tiêu hôm nay về mức 87.500 đồng/kg.

Đáng chú ý, tại Bình Phước và Bà Rịa Vũng Tàu, mặt hàng nông sản này hôm nay giảm 1.000 đồng/kg đạt lần lượt 87.500 đồng/kg và 88.500 đồng/kg.

Theo bài viết mới nhất trên Peppertrade, giá tiêu Việt Nam đã tăng 1% trong tuần trước và tăng 10% trong nửa đầu tháng 10.

Đầu tháng 10/2021, giá hạt tiêu đen tại thị trường nội địa tăng mạnh so với cuối tháng 9/2021. Ngày 8/10/2021, giá hạt tiêu đen tại các vùng sản xuất tăng từ 3,1 - 5,1% so với ngày 30/9/2021, lên mức 80.500 – 84.000 đồng/kg.

Giá hạt tiêu trắng ở mức 123.000 đồng/kg, tăng 3.000 đồng/kg (tương đương với mức tăng 2,5%) so với cuối tháng 9/2021 và tăng mạnh so với mức 67.500 đồng/kg cùng kỳ năm 2020.

Thị trường đón nhận những tín hiệu tích cực khi châu Âu và Mỹ đã bắt đầu mua trở lại. Các nhà nhập khẩu Trung Đông cũng bao tiêu nguyên liệu trở lại sau một thời gian dài.

Tuy nhiên, lực mua rất chậm của Trung Quốc cũng là yếu tố khiến thị trường cần phải tính đến. Trong tháng 9, Trung Quốc chỉ nhập khẩu 1.293 tấn hồ tiêu trong khi trung bình mỗi tháng thông thường rơi vào khoảng 5.000 tấn.

Hiện các tỉnh Tây Nguyên, vùng trọng điểm hồ tiêu của Việt Nam vẫn đang có mưa lớn, và dự báo sẽ có nhiều đợt mưa trên diện rộng do áp thấp nhiệt đới và bão. Điều này sẽ ảnh hưởng đáng kể đến sản lượng hồ tiêu niên vụ 2022.

Do đó, sản lượng vụ tiêu năm 2022 được dự báo sẽ tiếp tục giảm so với năm 2021. Vụ mùa thu hoạch cũng đến muộn hơn (dự kiến tháng 2-3/2022) do có hiện tượng ra nhiều lá và cây tiêu bắt đầu có hoa.

Hiện tại, vụ thu hoạch cà phê tại Tây Nguyên cũng đang bị chậm lại ít nhất 1 tháng so với mọi năm. Tốc độ thu hoạch chậm và lượng cà phê trong niên vụ mới không còn nhiều.

Báo cáo tuần mới nhất của Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam cho thấy thị trường phản ứng trái chiều với giá hồ tiêu nội địa và xuất khẩu của Indonesia và Việt Nam đều ghi nhận sự gia tăng trong khi một số thị trường khác lại giảm.

Cụ thể, thị trường nội địa và xuất khẩu của Indonesia đều cho thấy chiều hướng tích cực do sự gia tăng của đồng Rupiah Indonesia so với USD (14.177 IDR/USD), tăng 1%. Trong khi đó giá tiêu đen và tiêu trắng Việt Nam tiếp tục tăng trong 6 tuần qua.

Tại Malaysia, giá tiêu nội địa giảm trong tuần này. Trong khi đó, giá tiêu xuất khẩu ổn định.

Ở khu vực Nam Á, sau 2 tuần tăng, giá tiêu Ấn Độ ghi nhận sự sụt giảm do sự suy yếu của đồng Rupee Ấn Độ so với USD (75,32 INR/USD), giảm 1%. Cùng đà giảm còn có giá tiêu ở Sri Lanka.

Thị trường nông sản hôm nay: Cà phê thế giới tăng cao

Giá cà phê trên hai sàn cùng tăng, bất chấp báo cáo thời tiết đã có nhiều mưa gây áp lực lên giá cà phê arabica. Tình hình mưa nhiều ở Tây nguyên trong mấy ngày qua không gây thiệt hại đáng kể mà còn hỗ trợ cho cây cà phê sắp thu hoạch nâng cao chất lượng hạt và tăng sản lượng.

Trong ngày khóa sổ vị thế kinh doanh trên 2 sàn, giá cà phê bất ngờ quay đầu tăng dù đang dư mua. Đà tăng được hỗ trợ bởi áp lực thiếu hàng giao ngay tiếp tục hỗ trợ giá tăng, 60 ngàn tấn hàng xuất khẩu của Colombia chưa được giao và sản lượng cà phê của Brazil còn tồn ít do mất mùa.

Giá cà phê robusta trên sàn ICE Futures Europe - London kỳ hạn giao tháng 11/2021 tăng 10 USD (0,48%), giao dịch tại 2.115 USD/tấn; Trong khi, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 1/2022 tăng 11 USD (0,52%), giao dịch tại 2.131 USD/tấn. Khối lượng giao dịch thấp. Cấu trúc giá nghịch đảo được thu hẹp.

Giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US - New York giảm. Giá cà phê arabica kỳ hạn giao tháng 12/2021 tăng 1,3 Cent (0,64%), giao dịch tại 205,55 Cent/lb. Giá cà phê arabica kỳ hạn giao tháng 12/2021 cũng tăng 1,35 Cent (0,65%), giao dịch tại 208,35 Cent/lb. Khối lượng giao dịch tăng mạnh.