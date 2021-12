Giá nông sản hôm nay 23/12: Không như dự báo, tiêu vẫn đi xuống dưới mốc 80.000 đồng/kg; cà phê khởi sắc

Giá nông sản hôm nay 23/12 ghi nhận, giá tiêu vẫn giảm thêm 500 đồng/kg, trong khi ở chiều ngược lại, cà phê vẫn tiếp tục tăng lên.

Cập nhật giá nông sản hôm nay: Tiêu giảm thêm 500 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 23/12 trong khoảng 77.000 - 79.500 đồng/kg.

Tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 78.500 đồng/kg.

Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 77.500 đồng/kg.

Trong khi đó tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 77.000 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 79.500 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg

Còn tại tỉnh Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 78.500 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg.

Sáng nay giá tiêu trong nước đi ngang ở các tỉnh Tây Nguyên, giảm 500 đồng/kg tại Đông Nam Bộ so với cùng thời điểm hôm qua. Đây là ngày suy giảm thứ 3 liên tiếp của thị trường trong nước từ đầu tuần khiến giá tiêu mất trung bình 2.000 - 2.500 đồng/kg. Thời gian qua, giới đầu cơ Đông Nam Bộ liên tục có động thái chuyển dịch sang bất động sản, khiến dòng tiền rời khỏi hồ tiêu, góp phần đẩy giá khu vực này xuống thấp, chênh lệch không đáng kể với các tỉnh Tây Nguyên.

Hiện giá tiêu tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xuống còn 79.500 đồng/kg, chính thức mất mốc 80.000 đồng/kg lập được ngày 10/9/2021. Trước đây, chênh lệch giữa 2 khu vực luôn trong khoảng 2.000 - 3.000 đồng/kg, nay thu hẹp lại còn 1.000 - 2.000 đồng/kg.

Trước đó, ông Hoàng Phước Bính, Phó chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu Chư Sê (Gia Lai) dự báo giá tiêu cuối năm thậm chí có thể đạt 90.000 – 100.000 đồng/kg ngay cả khi tiêu thụ ở phân khúc nhà hàng ở các thị trường nước ngoài có thể giảm do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. “Mặc dù tiêu thụ tiêu ở phân khúc nhà hàng giảm nhưng ở phân khúc thực phẩm chế biến vẫn đang tốt”, ông Bính nhấn mạnh.

Giá cà phê hôm nay: Vẫn tăng lên

Theo khảo sát trên trang giacaphe.com vào lúc 7h, giá cà phê tiếp tục tăng 400 đồng/kg so với hôm qua.

Hiện tại, tỉnh Lâm Đồng là địa phương có mức giá thu mua thấp nhất với 40.900 đồng/kg.

Sau biến động, hai tỉnh Gia Lai và Đắk Nông tiếp tục ghi nhận cùng mức giao dịch là 41.600 đồng/kg.

Tương tự, tỉnh Đắk Lắk cũng điều chỉnh tăng giá trong hôm nay, lên mức cao nhất theo khảo sát là 41.700 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê tiếp tục đi lên. Theo đó, giá cà phê trực tuyến robusta tại London giao tháng 1/2022 được ghi nhận tại mức 2.446 USD/tấn sau khi tăng 0,95% (tương đương 23 USD).

Giá cà phê arabica giao tháng 3/2022 tại New York đạt mức 233,55 US cent/pound, tăng 2,32% (tương đương 5,30 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 7h (giờ Việt Nam).

Trong tháng đầu tiên của niên vụ 2021-2022, xuất khẩu cà phê của khu vực Nam Mỹ đạt gần 5 triệu bao, giảm mạnh 20,6% so với 6,2 triệu bao trong cùng kỳ niên vụ trước.

Brazil, nước xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới ghi nhận khối lượng xuất khẩu giảm 23,8%, xuống còn 3,4 triệu bao so với 4,5 triệu bao của tháng 10 năm ngoái.

Xuất khẩu của Colombia cũng giảm 5%, đạt gần 1 triệu bao. Ngoài ra, lượng cà phê xuất khẩu của Peru giảm 23,1%, đạt 0,5 triệu bao.

Ở chiều ngược lại, xuất khẩu cà phê của khu vực châu Á và châu Đại Dương tăng 25,8%, từ 2,5 triệu bao lên 3,1 triệu bao.

Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam tăng 13,7% lên 1,7 triệu bao trong tháng đầu tiên của niên vụ hiện tại. Xuất khẩu của Ấn Độ tăng tới 33,3% lên 0,5 triệu bao.