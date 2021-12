Giá nông sản hôm nay 24/12: Nhu cầu hồ tiêu vẫn tăng mạnh, giá tiêu sẽ khởi sắc hơn trong năm 2022?

Giá nông sản hôm nay ghi nhận, giá tiêu đi ngang, giao dịch quanh mức từ 77.000 - 79.500 đồng/kg. Nhận định của Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cho rằng, nhu cầu về tiêu vẫn rất lớn, theo đó, giá tiêu trong năm 2022 vẫn sẽ tăng lên.

Giá nông sản hôm nay: Tiêu đi ngang

Giá tiêu hôm nay 24/12 trong khoảng 77.000 - 79.500 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 78.500 đồng/kg.

Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 77.500 đồng/kg.

Trong khi đó tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 77.000 đồng/kg.

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 79.500 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 78.500 đồng/kg.

Sáng nay giá tiêu trong nước đi ngang so với cùng thời điểm hôm qua. Sau 3 ngày suy giảm liên tiếp của thị trường trong nước từ đầu tuần khiến giá tiêu mất trung bình 2.000 - 2.500 đồng/kg.

Thị trường đang trầm lắng do các đơn vị xuất khẩu đã gom đủ hàng cho đến hết năm 2021, dòng tiền đầu cơ chảy về mặt hàng cà phê và nhu cầu của Trung Quốc thấp hơn dự kiến.

Về triển vọng năm 2022, hầu hết chuyên gia, đơn vị xuất khẩu và người trồng hồ tiêu đều có chung một kỳ vọng là giá mặt hàng này sẽ tiếp tục tăng do cung - cầu hồ tiêu đang dần trở về trạng thái cân bằng, thậm chí có thể thiếu hụt nếu tình hình sản xuất không thuận lợi.

Việc giá hồ tiêu xuống thấp trong những năm trước khiến người trồng tiêu tại Việt Nam cũng như một số nước sản xuất khác dừng mở rộng diện tích, giảm chăm sóc cây tiêu, một số phá bỏ tiêu để trồng loại cây khác cho giá trị kinh tế cao hơn.

Số liệu của Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cho thấy, nếu như năm 2019 sản lượng hồ tiêu của Việt Nam đạt 260 nghìn tấn thì năm 2020 giảm xuống còn 240 nghìn tấn, và năm 2021 chỉ còn 220 nghìn tấn.

Tình trạng khan hàng tại nhiều nước sản xuất tiêu lớn trên thế giới cùng với gia tăng giá cước vận tải đã đẩy giá hồ tiêu tăng mạnh trong thời gian qua. Đến nửa đầu tháng 12, giá hồ tiêu thế giới có xu hướng giảm do nhu cầu chậm lại. Tuy nhiên, so với đầu năm nay, giá hồ tiêu hiện vẫn đang tăng từ 45 – 55%.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu thế giới (IPC), Brazil là quốc gia duy nhất có nguồn cung tăng do vụ thu hoạch ở phía Bắc của nước này. Còn các quốc gia khác đều trong tình trạng khan hàng.

Trong khi đó, tin tức về vụ mới của Việt Nam không mấy khả quan. Do vậy, khách hàng có thể sẽ chuyển sang mua hồ tiêu Brazil nhiều hơn do giá cước vận tải tốt hơn.

Về nhu cầu, IPC thông tin Mỹ đã dần đặt chỗ cho các đơn hàng năm 2022, thị trường Trung Quốc sức mua chậm lại trong khi châu Âu dè dặt nhập hàng. Dự báo sức mua từ thị trường Trung Đông cũng yếu.

IPC nhận định, về cơ bản, nhu cầu hồ tiêu toàn cầu vẫn mạnh trong khi nguồn cung toàn cầu không tăng. Bên cạnh đó, lạm phát thế giới năm 2022 sẽ khiến giá đầu vào tăng cao dẫn đến giá các mặt hàng tiếp tục neo ở mức cao, trong đó có hồ tiêu.

Giá cà phê hôm nay: Giữ vững xu hướng tăng

Giá cà phê hôm nay 24/12 trong khoảng 41.000 - 41.800 đồng/kg.

Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 41.000 đồng/kg.

Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 41.800 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 41.700 đồng/kg.

Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 41.700 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 41.600 đồng/kg ở Đắk R'lấp.

Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 41.700 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 41.600 đồng/kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 41.600 đồng/kg. Sáng nay, giá cà phê tại các vùng trồng trọng điểm xu hướng tăng so với cùng thời điểm sáng hôm qua.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê biến động trái chiều. Theo đó, giá cà phê trực tuyến robusta tại London giao tháng 1/2022 được ghi nhận tại mức 2.462 USD/tấn sau khi tăng 0,65% (tương đương 16 USD).

Giá cà phê arabica giao tháng 3/2022 tại New York đạt mức 231,20 US cent/pound, giảm 1,01% (tương đương 2,35 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 7h (giờ Việt Nam).

Trong tháng đầu tiên của niên vụ 2021-2022, xuất khẩu cà phê của khu vực Trung Mỹ và Mexico tăng 35,0% so với cùng kỳ năm ngoái, lên mức 0,5 triệu bao.

Xuất khẩu của Honduras tiếp tục phục hồi tích cực sau hai thảm họa thiên nhiên do bão Iota và Eta gây ra, với lượng hàng xuất khẩu tăng 293,2% lên 80.238 bao trong tháng đầu tiên của niên vụ 2021-2022.

Nicaragua, nơi chịu những thảm họa khí hậu tương tự như Honduras, cũng đã ghi nhận mức tăng trưởng xuất khẩu lên tới 70% so với tháng 10/2020, đạt 92.838 bao.

Bên cạnh đó, xuất khẩu tăng lần lượt là 15%, 6,9% và 22,2% tại Guatemala và Mexico và Costa Rica. Tương tự, xuất khẩu cà phê của khu vực châu Phi cũng tăng 5,1% so với cùng kỳ, đạt 1,1 triệu bao.

Mức tăng trưởng này được ghi nhận ở Uganda (+13,7%) và Ethiopia (+37,2%), trong khi giảm ở Tanzania (-28,3%), Kenya (-47,4%) và Bờ Biển Ngà (-45,2%).