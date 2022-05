Giá nông sản hôm nay 28/5: Tiêu tăng 1.000 đồng/kg sau chuỗi ngày lao dốc; cà phê biến động trái chiều

Giá nông sản hôm nay 28/5, giá tiêu tăng thêm 1.000 đồng, giao dịch trong khoảng 70.000 - 73.000 đồng/kg; cà phê biến động trái chiều trên thị trường thế giới.

Cập nhật giá nông sản hôm nay: Cà phê biến động trái chiều

Giá cà phê hôm nay 28/5/2022 tại thị trường thế giới biến động trái chiều. Trong khi đó, giá cà phê trong nước giảm nhẹ 100 đồng/kg, về mức 41.500 - 42.100 đồng/kg.

Tại thị trường thế giới, giá cà phê hôm nay 28/5 biến động trái chiều ở 2 sàn giao dịch lớn.

Kết thúc phiên giao dịch mới nhất, giá cà phê Robusta trên sàn London giao tháng 7/2022 giảm 10 USD/tấn ở mức 2.097 USD/tấn, giao tháng 9/2022 giảm 13 USD/tấn ở mức 2.096 USD/tấn.

Còn giá cà phê Arabica trên sàn New York giao tháng 7/2022 tăng 3,65 cent/lb, ở mức 229,45 cent/lb, giao tháng 9/2022 tăng 3,75 cent/lb, ở mức 229,7 cent/lb.

Giá cà phê thế giới đang tăng ở sàn New York khi tỷ giá đồng USD suy yếu; trong khi đó, giá cà phê Robusta giảm nhẹ sau những phiên tăng mạnh.

Giá nông sản hôm nay 28/5, giá tiêu tăng thêm 1.000 đồng, trong khoảng 70.000 - 73.000 đồng/kg.

Hiện áp lực bán hàng cà phê Robusta vụ mới từ các nước sản xuất chính là khá rõ rệt, và khả năng dư thừa cà phê toàn cầu hiện hữu đã ảnh hưởng lớn đến đà tăng của mặt hàng cà phê này.

Chuyên gia nhận định, giá cà phê Robusta trên sàn London cần nằm trên mức 2.103 USD/tấn, đà tăng sẽ hạn chế khi New York tăng mạnh.

Thượng Hải - cảng biển giao thương hàng hóa sầm uất nhất thế giới, đang được dở bỏ lệnh phong tỏa, đã giúp thị trường hàng hóa toàn cầu lưu thông thuận lợi. Đây là thông tin rất tích cực cho thị trường hàng hóa nguyên liệu nói chung trong những ngày sắp tới.

Theo đánh giá, dường như các thị trường đã vội vàng cấy lãi suất vào giá cả hàng hóa, góp phần hỗ trợ giá cà phê kỳ hạn bật tăng liên tiếp bất chấp áp lực bán hàng vụ mới không hề nhỏ từ các nước sản xuất chính.

Bộ Thương Mại Mỹ vừa công bố GDP của quý I giảm 1,5% thấp hơn mức dự đoán trước đó. Điều này cho thấy Fed không cần phải quyết liệt hơn nữa trong việc chống lạm phát, khi nền kinh tế Mỹ đang có dấu hiệu hạ nhiệt.

Như vậy, giá cà phê hôm nay 28/5/2022 tại thị trường thế giới biến động trái chiều.

Giá cà phê hôm nay 28/5 tại thị trường trong nước giảm nhẹ so với hôm qua.

Hiện tại, cà phê tại Di Linh, Bảo Lộc và Lâm Hà của tỉnh Lâm Đồng hôm nay đang thu mua ở giá 41.500 đồng/kg.

Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk), giá cà phê hôm nay giữ ở mức 42.100 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk) và Buôn Hồ (Đắk Lắk), giá cà phê hiện cùng giữ mức 42.000 đồng/kg.

Tại Gia Nghĩa và Đắk R'lấp của tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay lần lượt thu mua ở mức 42.100 và 42.000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại Chư Prông tỉnh Gia Lai đang ở mức 42.000 đồng/kg; ở Pleiku và La Grai cùng mức 41.900 đồng/kg. Còn, giá cà phê tại tỉnh Kon Tum đang thu mua với mức 42.000 đồng/kg.

Thông tin từ Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương, giá cà phê Việt Nam giao dịch trầm lắng do tồn trữ thấp. Trong khi hoạt động giao dịch tại thị trường Indonesia trở nên sôi động do nguồn cung và nhu cầu tăng.

Giá cà phê Robusta xuất khẩu của Việt Nam (loại 2, 5% đen và vỡ) chào bán ở mức trừ lùi 250 - 270 USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng 7/2022 trên sàn London, và so với mức trừ lùi 230 - 270 USD/tấn cách đây 1 tuần. Giá cà phê Robusta Indonesia, loại 4 (80 hạt lỗi), chào bán ở mức trừ lùi 220 USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng 7/2022 và tăng so với mức trừ lùi 200 USD/tấn cách đây 1 tuần.

Như vậy, giá cà phê hôm nay 28/5/2022 tại thị trường trong nước giao dịch quanh ngưỡng 41.500 - 42.100 đồng/kg.

Thị trường nông sản hôm nay: Tiêu tăng thêm 1.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 28/5 trong khoảng 70.000 - 73.000 đồng/kg. Sau nhiều ngày giảm liên tiếp thị trường trong nước cho thấy dấu hiệu khởi sắc khi tăng 1.000 đồng/kg tại các vùng trồng trọng điểm. Tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 71.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg.

Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 70.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg.

Trong khi đó tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 70.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg.

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 73.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 71.500 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tăng 1.000 đồng/kg so với cùng thời điểm hôm qua. Sau nhiều ngày giảm liên tiếp thị trường trong nước cho thấy dấu hiệu khởi sắc khi tăng 1.000 đồng/kg tại các vùng trồng trọng điểm. Cộng đồng Hồ tiêu thế giới đã niêm yết giá tiêu đen và tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam tăng 50 USD/tấn, tương ứng với 4.100 USD/tấn tiêu đen loại 550g/l và 5.900 USD/tấn với tiêu trắng.

Cộng đồng Hồ tiêu thế giới cho biết thêm, thị trường tuần này tiếp tục được ghi nhận với triển vọng khá tiêu cực trong 3 tuần qua, không có nguồn nào tăng điểm. Giá tiêu Ấn Độ vẫn ở mức tiêu cực trong 3 tuần qua. Trong khi giá tiêu Indonesia tiếp tục phản ứng tiêu cực kể từ tuần trước do điều kiện thị trường vẫn chưa ổn định.

Diễn biến tăng trở lại của thị trường trong nước trong bối cảnh Thượng Hải - cảng biển giao thương hàng hóa sầm uất nhất thế giới, đang được dở bỏ lệnh phong tỏa vì dịch bệnh Covid. Thông tin trên đã giúp thị trường hàng hóa toàn cầu hi vọng lưu thông thuận lợi. Đây là thông tin rất tích cực cho thị trường hàng hóa nguyên liệu nói chung trong những ngày sắp tới.

Bên cạnh đó, theo Bộ Công Thương, hiện nay, tình hình giao thương qua các cửa khẩu biên giới phía Bắc như Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh đã dần trở lại bình thường, tạo điều kiện cho hồ tiêu xuất khẩu vào thị trường tỷ dân này. Trong những tháng đầu năm 2022, xuất khẩu sang Trung Quốc giảm sút là một trong những nguyên nhân chính đẩy giá tiêu nội địa liên tục suy giảm.