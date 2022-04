Giá nông sản hôm nay 29/4: Tiêu cao nhất 79.000 đồng/kg; cà phê tăng vọt trên cả hai sàn

Giá nông sản hôm nay ghi nhận, tiêu tăng nhẹ ở một số nơi, giao dịch từ 76.000 - 79.000 đồng/kg; ở mặt hàng cà phê quay đầu tăng trở lại sau hai ngày liên tiếp đi xuống. So với hôm qua, giá thu mua được điều chỉnh tăng 700 đồng/kg. Trên thị trường thế giới, giá cà phê robusta kỳ hạn tăng hơn 2,5% trong phiên sáng nay.

Giá tiêu hôm nay: Tăng nhẹ ở một số nơi

Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước tăng nhẹ ở một số địa phương, giao dịch từ 76.000 – 79.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá tiêu hôm nay tại Gia Lai thấp nhất thị trường khi ở mức 76.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại các tỉnh Đồng Nai (76.500 đồng/kg); Đắk Nông, Đắk Lắk (77.000 đồng/kg); Bình Phước (78.000 đồng/kg) và Bà Rịa - Vũng Tàu ở ngưỡng cao nhất là 79.000 đồng/kg.

Theo đánh giá của Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, trên bình diện thế giới, lượng hàng trong kho ở các quốc gia tiêu thụ vẫn còn đáp ứng đủ nhu cầu, do đó giá hồ tiêu toàn cầu trong những tháng qua không cho thấy sự dao động lớn mặc dù sản lượng hồ tiêu toàn cầu được dự báo tiếp tục giảm 3% trong năm 2022 (theo IPC), chủ yếu giảm từ Việt Nam và Ấn Độ.

Xuất khẩu hồ tiêu toàn cầu của các quốc gia sản xuất trong năm 2021 ước tính đạt 475.889 tấn, giảm khoảng 4% so với với năm 2020, thay vì giảm 9% so với dự báo trước đó.

Nhu cầu tiêu thụ hồ tiêu của Mỹ trong năm 2021 tiếp tục tăng với lượng nhập khẩu lên đến 94.174 tấn, tăng 8,8% về lượng và tăng 44,4% về trị giá so với năm 2020. Liên minh Châu Âu (EU) tăng cường kiểm soát hồ tiêu nhập khẩu từ Brazil với yêu cầu giấy chứng nhận và kết quả phân tích chứng minh không có vi khuẩn Salmonella.

Năm 2021, Campuchia xuất khẩu đạt 27.111 tấn hồ tiêu, tăng 81% so với năm 2020. Trong khi xuất khẩu chính ngạch chiếm 22,6% còn lại là xuất khẩu qua đường tiểu ngạch.

Quý I/2022, Campuchia đã xuất khẩu hơn 3.073 tấn, tăng 175% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó Việt Nam là thị trường nhập khẩu chủ yếu với 2.914 tấn, tiếp theo là Đức - 106 tấn.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tháng 03/2022 xuất khẩu hạt tiêu tăng cả khối lượng, kim ngạch và giá so với tháng 02/2022, với mức tăng tương ứng 63,6%, 69,3% và 3,5%, đạt 23.727 tấn, tương đương 111,68 triệu USD, giá trung bình 4.707 USD/tấn.

Tính chung trong 3 tháng đầu năm 2022, cả nước xuất khẩu 53.778 tấn hạt tiêu, tương đương 250,8 triệu USD, giá trung bình 4.663,6 USD/tấn, giảm 12,7% về lượng nhưng tăng 39,3% về kim ngạch và tăng 59,6% về giá so với cùng kỳ năm 2021.

Thị trường Mỹ tiêu thụ nhiều nhất các loại hạt tiêu của Việt Nam, đạt 15.062 tấn, tương đương 74,18 triệu USD, chiếm 28% trong tổng lượng và chiếm 29,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu của cả nước, tăng 7,2% về lượng, tăng 66% kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021, giá tăng mạnh 54,9%, đạt 4.925 USD/tấn.

Xuất khẩu hạt tiêu sang thị trường EU chiếm 16,2% trong tổng lượng và chiếm 17,7% trong tổng kim ngạch, đạt 8.732 tấn, tương đương 44,48 triệu USD, giá 5.094 USD/tấn, tăng mạnh 50% về lượng, tăng 119,8% về kim ngạch, giá tăng 46,5%.

Giá cà phê: Tăng vọt trên 2 sàn

Theo khảo sát trên trang giacaphe.com vào lúc 7h, giá cà phê đồng loạt tăng 700 đồng/kg so với hôm qua.

Hiện tại, các địa phương đang thu mua cà phê trong khoảng 40.400 - 41.000 đồng/kg.

Trong đó, mức thấp nhất có mặt tại tỉnh Lâm Đồng và cao nhất được ghi nhận tại tỉnh Đắk Lắk.

Tương tự, tỉnh Gia Lai và Đắk Nông cũng điều chỉnh giá cà phê lên mức 40.900 đồng/kg trong hôm nay.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê quay đầu tăng. Theo đó, giá cà phê trực tuyến robusta tại London giao tháng 5/2022 được ghi nhận tại mức 2.074 USD/tấn sau khi tăng 2,62% (tương đương 53 USD).

Giá cà phê arabica giao tháng 5/2022 tại New York đạt mức 217,9 US cent/pound, tăng 0,9% (tương đương 1,95 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 7h (giờ Việt Nam).

Bỉ là thị trường xuất khẩu cà phê lớn thứ hai của Việt Nam, tỷ trọng chiếm 11,3% tổng lượng và 10,4% tổng trị giá trong quý I/2022. Xuất khẩu cà phê sang thị trường Bỉ bứt phá mạnh đã tác động tích cực lên toàn ngành.

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang Bỉ trong tháng 3/2022 đạt 29,2 nghìn tấn, trị giá 61,7 triệu USD, tăng 440,7% về lượng và tăng 571% về trị giá so với tháng 3/2021.

Tính chung quý I/2022, xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang Bỉ đạt 65,7 nghìn tấn, trị giá 135,3 triệu USD, tăng 446,8% về lượng và tăng 580% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Trong tháng 3/2022, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam sang Bỉ đạt mức 2.111 USD/ tấn, tăng 24,1% so với tháng 3/2021. Tính chung quý I/2022, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam sang Bỉ đạt mức 2.054 USD/tấn, tăng 24,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Việt Nam xuất khẩu chủ yếu cà phê robusta sang Bỉ. Trong hai tháng đầu năm 2022, xuất khẩu cà phê robusta sang Bỉ đạt xấp xỉ 34,5 nghìn tấn, trị giá 65 triệu USD, tăng 466,1% về lượng và tăng 577% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Trong khi đó, chủng loại cà phê arabica có tốc độ xuất khẩu tăng tới 544,8% về lượng và tăng 890,5% về trị giá, nhưng lượng đạt mức thấp, theo báo cáo mới nhất từ Cục Xuất Nhập khẩu (Bộ Công Thương).