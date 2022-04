Giá nông sản hôm nay 26/4: Cà phê đồng loạt giảm mạnh, robusta kỳ hạn mất hơn 4%; tiêu tăng trở lại

Giá nông sản hôm nay 26/4, tiêu giao dịch trong khoảng từ 76.000 - 78.500 đồng/kg; cà phê giảm mạnh ở cả thị trường trong nước và trên thế giới.

Cập nhật giá nông sản hôm nay: Tiêu tăng thêm 500 đồng/kg

Tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 77.000 đồng/kg.

Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 76.000 đồng/kg.

Trong khi đó tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 76.000 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg.

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 78.500 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 77.500 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tăng 500 đồng/kg tại các tỉnh Đông Nam Bộ, giữ nguyên ở những khu vực còn lại so với cùng thời điểm hôm qua.

Nhận định về thị trường, Giám đốc nhà máy Công ty Cổ phần Liên Thành Phan Đình Đạt cho biết, sản lượng vụ 2022 mất khoảng 10 - 20% tùy theo đánh giá của từng doanh nghiệp. Về xuất khẩu, ông Phan Đình Đạt lưu ý cần theo dõi thị trường đích của Singapore khi quý 1 Singapore nhập khẩu hơn 3.000 tấn. Trong khi đó thị trường Trung Quốc hạn chế nhập, cần phải xem họ có nhập từ đâu để thay thế không?

Trong khi đó, theo Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sản xuất Dịch vụ XNK Hà Nội Vũ Văn Hải, xuất khẩu 3 tháng đầu năm giảm, thị trường Trung Quốc gần như không nhập, các thị trường khác cơ bản vẫn giữ vững. Hiện nay, khách hàng ngoại muốn mua dài hạn, tuy nhiên thị trường bất ổn khiến các doanh nghiệp khó có thể đáp ứng.

Trước thực trạng trên, Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam tổng kết trong báo cáo quý 1/2022, sự kiên định của Trung Quốc trong việc thực hiện chính sách “Zero Covid” không chỉ khiến chuỗi cung ứng nội địa đứt gãy, mà còn tác động đến giá hồ tiêu Việt Nam trong thời gian tới khi xuất khẩu sang quốc gia này dự báo tiếp tục giảm. Đồng thời một số lô hàng hồ tiêu đang bị kẹt ở cửa khẩu có thể sẽ bị bán ngược lại Việt Nam để cắt lỗ sẽ gây áp lực lên giá tiêu trong nước.

Ngoài ra, tình trạng tắc nghẽn vận tải biển có thể trở nên trầm trọng hơn sau khi các biện pháp phong tỏa và hạn chế của Trung Quốc được nới lỏng, bởi sẽ có sự bùng nổ lượng hàng hóa vận chuyển, từ đó tạo sức ép lớn đối với giá cước giao ngay.

Thị trường nông sản hôm nay: Cà phê giảm sốc

Trên thị trường thế giới, giá cà phê đồng loạt giảm. Theo đó, giá cà phê trực tuyến robusta tại London giao tháng 5/2022 được ghi nhận tại mức 2.041 USD/tấn sau khi giảm 4,18% (tương đương 89 USD).

Giá cà phê arabica giao tháng 5/2022 tại New York đạt mức 220,8 US cent/pound, giảm 2,86% (tương đương 6,5 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 7h (giờ Việt Nam).

Giữa tháng 4/2022, giá cà phê robusta có xu hướng phục hồi trở lại trong khi giá arabica tiếp tục giảm, theo báo cáo mới nhất từ Cục Xuất Nhập khẩu (Bộ Công Thương).

Giá cà phê trong nước hôm nay 26/4 trong khoảng 39.900 - 40.500 đồng/kg.

Trên sàn giao dịch London, ngày 18/4, giá cà phê robusta giao kỳ hạn tháng 5/2022 giảm 0,2% so với ngày 9/4, xuống còn 2.087 USD/tấn.

Ngược lại, giá cà phê robusta giao kỳ hạn tháng 7/2022, tháng 9/2022 và tháng 12/2022 tăng lần lượt 0,1%, 0,4% và 0,6% so với ngày 9/4, lên mức 2.099 USD/tấn; 2.102 USD/tấn và 2.103 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, ngày 18/4, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 5/2022, tháng 7/2022, tháng 9/2022 và tháng 12/2022 giảm lần lượt 3,5%, 3,4%, 3,2% và giảm 2,7% so với ngày 9/4, xuống còn 223,6 US cent/lb; 223,75 US cent/lb; 223,7 US cent/lb và 223,05 US cent/lb.

Trên sàn giao dịch BMF của Brazil, ngày 18/4, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 5/2022, tháng 7/2022, tháng 9/2022 và tháng 12/2022 giảm lần lượt 2,7%, 3,6%, 3,0% và giảm 2,2% so với ngày 9/4, xuống còn 278,75 US cent/lb; 278,1 US cent/lb; 278,4 US cent/lb và 279,45 US cent/lb.

Tại cảng khu vực thành phố Hồ Chí Minh, cà phê robusta xuất khẩu loại 2, tỷ lệ đen vỡ 5% giao dịch ở mức giá 2.140 USD/tấn, chênh lệch +55 USD/tấn, giảm 6 USD/tấn (tương đương mức giảm 0,3%) so với ngày 9/4.

Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 39.900 đồng/kg.

Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 40.500 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 40.400 đồng/kg.

Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 40.400 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 40.300 đồng/kg ở Đắk R'lấp.

Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 40.400 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 40.300 đồng/kg.

Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 40.400 đồng/kg. Thị trường cà phê trong nước giảm mạnh 1.000 đồng/kg so với cùng thời điểm sáng qua.

Giá heo hơi hôm nay:

Giá heo hơi hôm nay 26/4/2022 tại thị trường 3 miền chỉ giảm 1.000 - 2.000 ở vài nơi. Hiện đang giao dịch heo hơi quanh mức 52.000 - 57.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 26/4 tại thị trường miền Bắc có nơi giảm 2.000 đồng/kg.

Cụ thể, Phú Thọ hiện thu mua heo hơi với giá 53.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg so với hôm qua.

Hưng Yên, Thái Bình và TP Hà Nội không biến động, ghi nhận ở mốc 56.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Thương lái ba tỉnh Nam Định, Vĩnh Phúc và Ninh Bình duy trì giao dịch tại mốc thấp nhất khu vực là 54.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi hôm nay 26/4/2022 tại thị trường miền Bắc đang giao dịch quanh mức 53.000 - 56.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 26/4 tại miền Trung và Tây Nguyên tiếp tục đi ngang.

Theo đó, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Định, Đắk Lắk và Ninh Thuận tiếp tục thu mua tại mốc 54.000 đồng/kg.

Nhỉnh hơn từ một đến hai giá, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Bình Thuận duy trì giao dịch trong khoảng 55.000 - 56.000 đồng/kg.

Quảng Trị không chứng kiến thay đổi mới, giao dịch tại mức 57.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay 26/4 giảm nhẹ 1.000 đồng/kg ở một vài nơi.

Trong đó, Bình Phước, Đồng Nai, TP HCM, Bình Dương, Vũng Tàu, Đồng Tháp, Hậu Giang, Tiền Giang, Bạc Liêu, Trà Vinh và Bến Tre hiện đang giao dịch chung mức 56.000 đồng/kg.

An Giang vẫn là địa phương dẫn đầu khu vực khi neo tại ngưỡng 57.000 đồng/kg.

Riêng hai tỉnh Tây Ninh và Sóc Trăng giảm 1.000 đồng/kg xuống còn 55.000 đồng/kg trong hôm nay.

Như vậy, giá heo hơi hôm nay 26/4/2022 toàn miền Nam tiếp tục giao dịch quanh ngưỡng 53.000 - 57.000 đồng/kg.