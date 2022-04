Giá nông sản hôm nay 5/4: Cà phê biến động trái chiều; tiêu giảm xuống dưới 80.000 đồng/kg; heo hơi tăng mạnh

Giá nông sản hôm nay (5/4) ghi nhận, cà tiếp tục biến động không đồng nhất khi robusta giảm còn arabica tăng; giá tiêu đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg; giao dịch từ 76.000 - 79.000 đồng/kg.

Thị trường nông sản hôm nay: Cà phê biến động trái chiều

Giá cà phê hôm nay (5/4) tiếp tục biến động không đồng nhất khi robusta giảm còn arabica tăng. So với giao dịch trước đó, mức giá ở thời điểm khảo sát được điều chỉnh tăng giảm không quá 1%.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê tăng giảm trái chiều. Theo đó, giá cà phê trực tuyến robusta tại London giao tháng 5/2022 được ghi nhận tại mức 2.132 USD/tấn sau khi giảm 0,33% (tương đương 7 USD).

Giá cà phê arabica giao tháng 5/2022 tại New York đạt mức 230,60 US cent/pound, tăng 0,96% (tương đương 2,20 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 7h10 (giờ Việt Nam).

Trong tháng 3/2022, giá cà phê robusta và arabica trên thị trường thế giới giảm so với tháng 2/2022 do tác động của căng thẳng địa chính trị giữa Nga và Ukraine, theo báo cáo mới nhất từ Cục Xuất Nhập khẩu (Bộ Công Thương).

Trên Sàn giao dịch London, ngày 28/3, giá cà phê robusta giao các kỳ hạn tháng 5/2022, tháng 7/2022 và tháng 9/2022 giảm lần lượt 2,4%, 2,3% và 2,8% so với ngày 28/2, xuống mức 2.125 USD/tấn, 2.108 USD/tấn và 2.092 USD/tấn.

Trên Sàn giao dịch New York, ngày 28/3, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 5/2022, tháng 7/2022 và tháng 9/2022 giảm lần lượt 9,8%, 9,2% và 8,7% so với ngày 28/2, xuống còn 215,3 US cent/lb, 215,4 US cent/lb và 215,05 US cent/lb.

Trên Sàn giao dịch BMF của Brazil, ngày 28/3, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 5/2022, tháng 7/2022 và tháng 9/2022 giảm lần lượt 7,7%, 3,5% và 7,4% so với ngày 28/2, xuống còn 270 US cent/lb, 275,55 US cent/lb và 271 US cent/lb.

Tại cảng khu vực thành phố Hồ Chí Minh, cà phê robusta xuất khẩu loại 2, tỷ lệ đen vỡ 5% giao dịch ở mức giá 2.203 USD/tấn, chênh lệch +55 USD/tấn, giảm 30 USD/tấn (tương đương mức giảm 1,3%) so với ngày 28/2.

Giá cà phê trong nước hôm nay 5/4 trong khoảng 40.900 - 41.500 đồng/kg.

Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 40.900 đồng/kg.

Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 41.500 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 41.400 đồng/kg.

Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 41.400 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 41.300 đồng/kg ở Đắk R'lấp.

Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 41.400 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 41.300 đồng/kg.

Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 41.400 đồng/kg. Thị trường cà phê trong nước đi ngang so với cùng thời điểm sáng qua. Giá cà phê trong nước đang có chuỗi 3 ngày đi ngang liên tiếp.

Giá nông sản hôm nay: Tiêu đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 5/4 trong khoảng 76.000 - 79.000 đồng/kg. Giá tiêu hôm nay đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg.

Tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 77.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg.

Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 76.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg.

Trong khi đó tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 76.500 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg.

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 79.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 78.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg tại các vùng trồng trọng điểm so với cùng thời điểm hôm qua.

Công ty TNHH Chế biến Gia vị Nedspice Việt Nam vừa có bản tin thị trường tháng 3/2022 nhận định, thị trường hồ tiêu thế giới không có biến động lớn trong những tháng gần đây. Do sản xuất toàn cầu có xu hướng giảm nhưng lượng dự trữ đủ để đáp ứng nhu cầu tại các quốc gia. Trên phạm vi toàn cầu, hệ thống chuỗi cung ứng dường như đã chuẩn bị tốt cho việc giảm sản lượng.

Công ty này đánh giá, các nhà xuất khẩu ở Việt Nam đã chuẩn bị tốt để đối phó với một sự thắt chặt nguồn cung. Không giống như năm ngoái, những người đầu cơ ngắn hạn dường như không hoạt động nhiều trên thị trường, giảm nguy cơ hoảng loạn bao trùm.

Nhu cầu từ Trung Quốc vẫn yếu, do nguồn cung đã đủ. Quốc gia này cũng đang đối phó với làn sóng Covid-19 mới, dẫn đến việc thắt chặt đường biên, và một số thành phố hiện đang bị phong tỏa.

Nedspice nhận định, thông thường, nhu cầu toàn cầu tăng đáng kể vào thời điểm này trong năm, vì đây là thời gian thu hoạch cao điểm ở hầu hết quốc gia. Năm nay, không có sự đột biến về nhu cầu cho đến ngày hôm nay.

Hiện Ấn Độ đã tạm thời dỡ bỏ thuế nhập khẩu đối với hạt tiêu. Điều này đã thúc đẩy nhập khẩu từ Việt Nam sang Ấn Độ tăng lên. Do đó, giá ở Ấn Độ đã giảm xuống.

Năm nay, giá dự kiến sẽ không giảm đáng kể ngay cả trong thời kỳ cao điểm thu hoạch do nhu cầu tổng thể vẫn tốt và áp lực bán bị hạn chế.

Giá heo hơi hôm nay

Ghi nhận giá heo hơi ngày 5/4, tại miền Bắc đi ngang, trong khi 2 miền Trung - Nam đồng loạt tăng từ 1.000 - 3.000 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá heo hơi được thu mua trong khoảng 52.000 - 57.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại miền Bắc

Cụ thể, tại tỉnh Hưng Yên giá heo hơi được thu mua với mức cao nhất cả nước 57.000 đồng/kg.

Tại tỉnh Bắc Giang, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc giá heo hơi ở mức 55.000 - 56.000 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lào Cai, Hòa Bình, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Nội, Thái Nguyên, Ninh Bình, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định giá heo hơi ở mức 52.000 - 54.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc đang dao động trong khoảng từ 52.000 - 57.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên

Cụ thể, tại tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình giá heo hơi đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg lên mức 52.000 đồng/kg và 53.000 đồng/kg.

Các địa phương như Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận giá heo hơi đi ngang, hiện ở mức 54.000 đồng/kg.

Tại tỉnh Nghệ An, Đắk Lắk, Bình Định giá heo hơi được thu mua với mức 53.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi hôm nay tại miền Trung - Tây Nguyên đang dao động trong khoảng từ 52.000 - 54.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại miền Nam

Cụ thể, tại tỉnh Đồng Tháp giá heo hơi tăng mạnh 3.000 đồng/kg, hiện được thu mua với mức 55.000 đồng/kg.