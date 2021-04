Giá nông sản hôm nay 5/4: Dự báo giá tiêu sẽ vượt ngưỡng 80.000 đồng/kg

Cập nhật giá nông sản hôm nay ghi nhận, giá tiêu tuần qua giảm nhẹ, theo các thương nhân nguyên nhân là do yếu tố tâm lý, dự báo sẽ vào đợt tăng mới trong tháng 4/2021 khi nhu cầu thu mua tăng cao. Giá cà phê hôm nay không có nhiều biến động.





Giá tiêu hôm nay 5/4: Trong nước ngừng giảm, cao nhất 74.000đ/kg. (Nguồn: EMediHealth)

Giá tiêu hôm nay 5/4: Cao nhất 74.000 đồng/kg

Trên thị trường thế giới, kết thúc phiên giao dịch gần nhất, ghi nhận lúc 0h15 ngày 5/4, giá tiêu giao ngay tại sàn Kochi - Ấn Độ tăng 663,65 Rupee/tạ, ở mức 39.300 Rupee/tạ (cao nhất) và 38636.35 Rupee/tạ (thấp nhất).

Tỉ giá tính chéo của đồng Việt Nam đối với đồng Rupee Ấn Độ (INR) từ ngày 1/4/2021 đến ngày 7/4/2021 được Ngân hàng Nhà nước áp dụng tính thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu là 316,65 VND/INR.

Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước giao dịch ở mức từ 70.000 - 74.000 đồng/kg tại các địa phương.

Cụ thể, giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai thấp nhất thị trường khi ở mức 70.000đ/kg.

Giá tiêu hôm nay tại các tỉnh Gia Lai (71.000đ/kg); Đắk Nông, Đắk Lắk (72.500đ/kg); Bình Phước (73.000đ/kg) và Bà Rịa - Vũng Tàu ở ngưỡng cao nhất là 74.000 đ/kg.

Theo thông tin từ các thương nhân ngành hồ tiêu, ngày 4/4, giá hồ tiêu đã ngừng đà giảm, được bán ra ở mức từ 71.000-74.000 đồng/kg. Trong đó, giá hồ tiêu cao nhất tại Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Phước, giá thu mua lần lượt là 74.000 đồng và 73.000 đồng/kg.

Giá hồ tiêu tại tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông bán ra ở mức 72.500 đồng/kg. Tại Gia Lai: 71.500 đồng/kg. Tại Đồng Nai: 71.000 đồng/kg.

Trên báo chí, ông Hoàng Phước Bính – Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Hồ tiêu Chư Sê (Gia Lai), cho biết: Trong nhiều năm qua, do giá hồ tiêu “rớt thảm” nên người trồng tiêu tại Gia Lai đã chặt bỏ để chuyển sang trồng giống cây khác cho hiệu quả cao hơn, diện tích hồ tiêu tại Gia Lai đã giảm nhiều. Do vậy, nguồn cung giảm mạnh so với trước.

Năm nay hồ tiêu mất mùa, bên cạnh đó, do người dân không chăm sóc nhiều nên sản lượng giảm mạnh. Tính riêng tỉnh Gia Lai, sản lượng niên vụ 2020 – 2021 dự kiến giảm tới 60 -70%.

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA) nhận định, tính trên cả nước, sản lượng hồ tiêu Việt Nam 2021 có thể giảm từ 25-30% so với năm 2020 xuống khoảng 168.000 – 180.000 tấn do nhiều vườn tiêu già và người dân giảm đầu tư chăm sóc. Số liệu của VPA cũng dự báo sản lượng hồ tiêu tỉnh Bình Phước có thể giảm trên 50%; Đăk Nông giảm 20% so với thời kỳ đỉnh điểm năm 2017. Riêng tỉnh Đăk Lăk chưa thể đánh giá tương đối vì khảo sát chỉ mang tính đại diện tại hai huyện Cư Kuin và Buôn Hồ.

Các thương nhân cũng cho rằng, giá hồ tiêu trong tuần qua giảm nhẹ từ 1.000-1.500 đồng chủ yếu là do yếu tố tâm lý, hoàn toàn không phải do nguồn cung tăng lên. Hiện nay, tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng có khoảng 244 ha tiêu (cả trồng thâm canh và xen canh) với năng suất trung bình khoảng 3,8 tấn/ha/năm. Đến thời điểm hiện tại, dù giá tiêu tại địa phương đang rất hấp dẫn nhưng nông dân vẫn chủ yếu nghe ngóng, tại địa phương chưa phát sinh diện tích trồng mới.

Ông Hoàng Phước Bính cũng dự báo, với sản lượng giảm mạnh như hiện tại, khả năng giá hồ tiêu trong nước sẽ tiếp tục tăng trong tháng 4.2021, khi mùa thu hoạch hồ tiêu kết thúc. Nhiều thương nhân cũng nhận định, giá hồ tiêu có thể vượt ngưỡng 80.000 đồng.

Được biết, sản lượng hồ tiêu hàng năm của Việt Nam đạt khoảng 170.000 tấn, trong đó xuất khẩu chiếm đến gần 95%, tiêu thụ nội địa khoảng 5%.

Giá cà phê hôm nay 5/4: Đi ngang

Giá cà phê trong nước hôm nay giao dịch trong khoảng 31.100 - 32.200 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng, huyện Lâm Hà và Bảo Lộc ở mức 31.200 đồng/kg, Di Linh thu mua ở 31.100 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk, huyện Cư M'gar giá cà phê thu mua ở mức 32.200 đồng/kg. Tại Ea H'leo và Buôn Hồ có giá 32.000 đồng/kg.

Tại tỉnh Gia Lai, huyện Chư Prông đang ở mức 31.800 đồng/kg, ở Pleiku và Ia Grai là 31.900 đồng/kg.

Tại tỉnh Đắk Nông, huyện Gia Nghĩa cà phê tươi thu mua ở 31.900 đồng/kg và Đắk R'lấp là 31.800 đồng/kg.

Giá cà phê tại Đắk Hà, tỉnh Kon Tum ở mức 31.800 đồng/kg.

Trong 7 ngày qua, thị trường cà phê có xu hướng đi xuống, các tỉnh thành ghi nhận mức giảm từ 600 - 800 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay (5/4) nhiều khả năng chưa có nhiều biến động mạnh, khi thế giới vẫn trong kỳ nghỉ lễ.

Tại thị trường thế giới, chốt phiên giao dịch cuối cùng của tuần trước, giá cà phê robusta kỳ hạn trên sàn ICE Futures Europe_London (Anh) giao tháng 5/2021 tiếp tục đà giảm mạnh, hiện giảm 17 USD/tấn (1,27%) so với chốt phiên trước đó, xuống còn 1.325 USD/tấn; giá giao tháng 7/2021 cũng theo đà giảm 16 USD/tấn (1,17%), giao dịch ở 1.350 USD/tấn. Khối lượng giao dịch trên trung bình.

Tiếp nối đà giảm, giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US – New York (Mỹ) giảm mạnh, giao tháng 5 giảm 1,9 Cent (2,23%), xuống 121,6 Cent/lb; kỳ hạn giao tháng 7 cũng giảm tiếp 1,85 Cent (2,1%), xuống 123,55 Cent/lb. Khối lượng giao dịch tăng mạnh.